Người dùng Galaxy S23 bất ngờ đón tin vui về One UI 9

Một tệp phần mềm (firmware) mang mã hiệu S911BXXUAGZF9 dành cho Galaxy S23 bất ngờ bị phát hiện trên máy chủ của Samsung. Động thái này là minh chứng rõ ràng cho thấy gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đã chính thức bắt tay vào việc phát triển phiên bản giao diện One UI 9 mới nhất cho dòng điện thoại màn hình phẳng cao cấp ra mắt năm 2023 của mình.

Galaxy S23 nhận được tín hiệu đáng mừng từ Samsung ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH EXPERT REVIEW

One UI 9 chuẩn bị được thử nghiệm trên Galaxy S23

Samsung đã chính thức trình làng giao diện One UI 9 vào tháng trước và tung ra phiên bản thử nghiệm (beta) giới hạn cho dòng Galaxy S26. Kể từ thời điểm đó, hãng dường như đã đẩy nhanh tiến độ khi liên tục phát triển phần mềm này cho một loạt thiết bị như Galaxy S25, Galaxy S24, Galaxy A56, Galaxy A55 và giờ là Galaxy S23. Trong tương lai gần, danh sách thử nghiệm dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng sang các thiết bị khác, bao gồm cả dòng màn hình gập Galaxy Z.

Về mặt nền tảng, One UI 9 sẽ được xây dựng trên hệ điều hành Android 17 hoàn toàn mới, thay vì dựa trên Android 16 QPR2 như phiên bản One UI 8.5 trước đó. Dù bản cập nhật này không mang đến những thay đổi mang tính lột xác về mặt giao diện trực quan, nhưng nó lại tập trung nâng cao trải nghiệm người dùng. Giao diện mới hứa hẹn mang lại khả năng tùy biến sâu hơn cùng nhiều tính năng mới nâng cao.

Theo các nguồn tin rò rỉ, Samsung được kỳ vọng sẽ chính thức trình làng phiên bản ổn định của One UI 9 vào tháng tới, đi kèm với sự ra mắt của Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8. Ngay sau sự kiện ra mắt này, thương hiệu điện thoại Hàn Quốc sẽ nhanh chóng triển khai lộ trình cập nhật rộng rãi phiên bản phần mềm mới đến tất cả thiết bị đủ điều kiện trên toàn thế giới.