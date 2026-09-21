Người dùng Porsche bảo dưỡng, 'chăm' xe thế nào?

Porsche vốn được định vị là thương hiệu xe thể thao hạng sang, vì vậy câu chuyện sử dụng và chăm sóc thường được quan tâm không kém việc sở hữu xe. Bên cạnh bảo dưỡng định kỳ, người dùng còn phải tính đến phụ tùng hao mòn, cách sử dụng, lựa chọn dịch vụ và cả nhu cầu cá nhân hóa chiếc xe theo sở thích.

Giống các thương hiệu khác, việc chăm sóc, bảo dưỡng xe Porsche cũng có chu kỳ và theo tiêu chuẩn khắt khe ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Thực tế, việc sở hữu một chiếc Porsche không đồng nghĩa chủ xe phải thường xuyên tự mình xử lý các vấn đề kỹ thuật. Giống nhiều thương hiệu khác, chăm sóc xe được thực hiện theo những chu kỳ bảo dưỡng rõ ràng, trong khi các hạng mục phát sinh phụ thuộc vào quãng đường, điều kiện vận hành cũng như cách sử dụng của từng người.

Với các mẫu Porsche dùng động cơ đốt trong tại Việt Nam, bảo dưỡng cấp thấp được thực hiện sau khoảng 10.000 - 15.000 km. Bảo dưỡng cấp lớn vào khoảng 60.000 km, đi kèm phạm vi kiểm tra và thay thế nhiều hạng mục hơn. Ngoài ra, các chi tiết hao mòn như lốp, phanh hay một số bộ phận khác còn phụ thuộc khá nhiều vào mức độ sử dụng thực tế.

Với nhiều chủ xe Porsche, cá nhân hóa là thú vui để thể hiện cá tính riêng ẢNH: CHÍ TÂM

Đây cũng là lý do một số người dùng cho rằng việc sở hữu Porsche không quá phức tạp như hình dung ban đầu. Anh Đặng Thái Thịnh, một chủ xe Porsche Cayenne chia sẻ, phần bảo dưỡng và kỹ thuật đã có hệ thống dịch vụ hỗ trợ. "Mình không phải lo. Mình chỉ xài và sử dụng thôi", anh nói.

Cá nhân hóa theo gu của chủ xe

Nếu bảo dưỡng là phần gần như bắt buộc để duy trì khả năng vận hành, cá nhân hóa lại phụ thuộc nhiều hơn vào sở thích cá nhân và gu chơi xe. Đây cũng là một đặc điểm khá đặc trưng trong cách Porsche tiếp cận khách hàng, khi hãng cung cấp nhiều lựa chọn về màu sắc, vật liệu nội thất, trang bị hay các chi tiết khác trong quá trình khách hàng mua xe.

Ngoài các tùy chọn khi mua mới, người dùng còn có thể bổ sung một số trang bị sau khi nhận xe. Porsche phát triển các chương trình như Exclusive Manufaktur hay Tequipment nhằm phục vụ nhu cầu này. Hãng từng chia sẻ phần lớn khách hàng mua 911 lựa chọn ít nhất một trang bị thuộc chương trình cá nhân hóa.

Nhiều chủ xe Porsche đề cao tính nguyên bản, chỉ nâng cấp khi thực sự thấy cần thiết cho nhu cầu sử dụng ẢNH: CHÍ TÂM

Vì thế, với một bộ phận người dùng, "chăm" xe Porsche còn là việc giữ chiếc xe đúng với cấu hình ban đầu nhưng bổ sung những chi tiết phù hợp với phong cách cá nhân. Anh Thịnh cho biết trong nhóm chủ sở hữu xe Porsche mà anh biết, nhu cầu cá nhân hóa khá phổ biến, nhưng anh thiên về các lựa chọn do hãng cung cấp thay vì can thiệp quá sâu tính nguyên bản của xe.

Ở nhóm người chơi xe lâu năm, câu chuyện có thể đi xa hơn. Sau một thời gian sử dụng, khi đã hiểu rõ đặc tính chiếc xe, một số chủ xe bắt đầu thay đổi các hạng mục liên quan đến vận hành, chẳng hạn hệ thống treo, lốp, mâm hoặc các bộ phận, chi tiết liên quan đến hiệu suất. Khi đó, chăm xe không còn đơn thuần là duy trì tình trạng ban đầu mà còn là quá trình điều chỉnh chiếc xe sát hơn với nhu cầu của người cầm lái.

Anh Lê Đoàn Thanh, một chủ xe Porsche lâu năm cho biết anh thường chạy xe nguyên bản một thời gian trước khi quyết định nâng cấp. "Sau khi chạy xe nguyên bản và biết cần bổ sung thêm những gì, tôi mới tính đến những hạng mục liên quan, từ hiệu suất, hệ thống treo đến độ bám đường... Tất cả cũng chỉ để chiếc xe phù hợp với mình hơn", anh Thanh nói thêm.

Chi phí phụ thuộc nhiều vào cách "chơi"

Một trong những câu hỏi khó có đáp án chung nhất khi nói về Porsche là chi phí bảo dưỡng và sử dụng. Ngoài những hạng mục định kỳ, tổng chi phí còn thay đổi đáng kể tùy dòng xe, đời xe, quãng đường vận hành, tình trạng phụ tùng cũng như việc chủ xe sử dụng xe nguyên bản hay có thêm những nâng cấp khác.

Một số dòng như Panamera, Cayenne và Macan tại Việt Nam hiện có chương trình bảo dưỡng trong 4 năm đầu theo chính sách của Porsche Việt Nam. Điều này giúp một phần chi phí sử dụng ban đầu trở nên dễ dự tính hơn. Tuy nhiên, khi xe đã vận hành lâu năm hoặc chủ xe bắt đầu thay đổi các hạng mục ngoài cấu hình tiêu chuẩn, bài toán chi phí sẽ khác.

Porsche là một trong những thương hiệu có cộng đồng người dùng mạnh hàng đầu Việt Nam hiện nay ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Đặc biệt với người xem xe như một thú chơi, việc một bộ phận, chi tiết đến thời điểm cần thay đôi khi cũng trở thành cơ hội để chủ xe lựa chọn các sản phẩm khác phù hợp hơn. Khi đó, chủ xe có thể tiếp tục dùng phụ tùng nguyên bản hoặc lựa chọn các sản phẩm bên thứ ba, tùy nhu cầu và mức độ chấp nhận chi phí.

Anh Thanh cho biết với kinh nghiệm sử dụng qua nhiều mẫu xe khác nhau, việc tìm và đặt phụ tùng với anh không phải trở ngại quá lớn. Có những hạng mục khi cần thay thế, anh lựa chọn phụ tùng theo hướng nâng cao hiệu suất. Khi được PV Thanh Niên hỏi việc này có "đau ví" hay không, anh trả lời ngắn gọn: "Có chơi thì mình phải có chịu!".

Nhìn chung, việc "chăm" một chiếc Porsche không có công thức cố định. Với người dùng phổ thông, đó có thể là tuân thủ lịch bảo dưỡng và xử lý các hạng mục hao mòn đúng thời điểm. Với những người đam mê xe sâu hơn, câu chuyện còn mở rộng sang cá nhân hóa, thay đổi trang bị và nâng cấp vận hành. Mức độ phức tạp cũng như chi phí vì thế phụ thuộc rất lớn vào cách mỗi chủ xe sử dụng chiếc xe của mình.