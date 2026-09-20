Macan máy xăng đã dừng sản xuất, vẫn là tâm điểm tại ngày hội Porsche ở TP.HCM

Ngày 19.9, hàng trăm chiếc Porsche của khách hàng, các câu lạc bộ và giới chơi xe tập trung tại Công viên Bờ Sông Sài Gòn (TP.HCM) trong khuôn khổ sự kiện Porsche Together - Macan & Friends. Bên cạnh những dòng xe hiệu năng cao và nhiều phiên bản giới hạn, khu vực dành cho Porsche Macan dùng động cơ đốt trong gây chú ý khi quy tụ nhiều phiên bản, màu sắc khác nhau.

Sự xuất hiện đông đảo của Macan máy xăng càng đáng chú ý trong bối cảnh dòng xe này vừa kết thúc sản xuất trên phạm vi toàn cầu. Theo Porsche AG, dây chuyền Macan động cơ đốt trong chỉ được duy trì đến hết tháng 7.2026. Như vậy, thời điểm diễn ra ngày hội tại TP.HCM cách mốc kết thúc sản xuất chưa đầy hai tháng.

Dàn Porsche Macan dùng động cơ đốt trong với nhiều phiên bản, màu sắc khác nhau trở thành một trong những điểm nhấn tại ngày hội Porsche ở TP.HCM ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Không chỉ được bố trí thành khu vực trưng bày riêng, Macan động cơ đốt trong còn xuất hiện xuyên suốt nhiều hoạt động của chương trình. Porsche Việt Nam tổ chức bình chọn "Macan Icon", dành cho những chiếc Macan ICE đáng chú ý của người dùng; đồng thời giới thiệu các chương trình hậu mãi dành riêng cho nhóm khách hàng đang sở hữu dòng xe này. Một chiếc Macan GTS cũng tham gia màn biểu diễn lái xe kỹ thuật cùng Porsche 911 Carrera dưới sự điều khiển của tay đua Sawer Hoàng Đạt.

Việc Macan máy xăng tiếp tục được đặt ở vị trí nổi bật tại một sự kiện cộng đồng cho thấy dấu chấm hết về mặt sản xuất chưa đồng nghĩa vai trò của dòng xe này lập tức khép lại. Sau hơn một thập niên có mặt trên thị trường, lượng xe đã bán ra cùng cộng đồng người dùng hiện hữu vẫn là một phần đáng kể trong hệ sinh thái của Porsche.

Macan máy xăng vẫn được Porsche dành riêng khu vực trưng bày và các hoạt động kết nối cộng đồng chủ xe tại sự kiện ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Thực tế, ngay trong những tháng cuối vòng đời, sức tiêu thụ của Macan động cơ đốt trong trên thế giới vẫn ở mức đáng kể. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Porsche giao tổng cộng 35.315 chiếc Macan, trong đó 19.695 xe dùng động cơ đốt trong, còn Macan Electric đạt 15.620 xe. Khi công bố số liệu này vào đầu tháng 7, hãng cho biết Macan máy xăng vẫn được cung cấp song song với phiên bản điện tại phần lớn thị trường ngoài Liên minh châu Âu trước khi dây chuyền kết thúc vào cuối tháng.

Đáng chú ý, dù vòng đời sản xuất Macan dùng động cơ đốt trong đã khép lại, tên gọi Macan hiện tiếp tục được Porsche duy trì bằng thế hệ chạy hoàn toàn bằng điện. Vì vậy, sự kiện tại TP.HCM phần nào cho thấy một giai đoạn chuyển giao khá đặc biệt: hãng đã bước sang thế hệ sản phẩm mới nhưng vẫn dành không gian đáng kể để kết nối những khách hàng gắn bó với dòng Macan trước đây.

Ngoài Macan, ngày hội lần này còn tập hợp nhiều dòng Porsche đáng chú ý tại Việt Nam. Khu vực trưng bày trong nhà có những phiên bản hiệu năng cao hoặc sản xuất giới hạn như 718 Cayman GT4 RS, 911 Sport Classic, 911 GT3 RS, 911 Dakar, 718 Spyder RS và 911 Spirit 70. Các hoạt động lái xe mô phỏng, trình diễn kỹ thuật, hậu mãi và giao lưu cộng đồng cũng được bố trí trên không gian rộng hơn 10.000 m².

Bên cạnh Macan, sự kiện còn quy tụ nhiều mẫu Porsche hiệu năng cao và phiên bản giới hạn vốn ít xuất hiện tại Việt Nam ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Bên cạnh Macan, sự kiện còn quy tụ nhiều mẫu Porsche hiệu năng cao và phiên bản giới hạn vốn ít xuất hiện tại Việt Nam. Dù vậy, giữa một dàn xe thể thao và những phiên bản vốn ít xuất hiện trên đường phố Việt Nam, Macan động cơ đốt trong vẫn được chọn làm một trong những nhân vật chính. Điều này cũng lý giải tên gọi "Macan & Friends" của chương trình, khi Porsche Việt Nam dành phần đáng kể của sự kiện cho cộng đồng chủ xe Macan thay vì chỉ tập trung giới thiệu những sản phẩm mới.

Với một mẫu xe đã chính thức rời dây chuyền sản xuất, câu chuyện giờ đây không còn nằm ở việc có thêm phiên bản mới nào, mà chuyển sang giá trị sử dụng, hậu mãi và cộng đồng người sở hữu. Những chiếc Macan máy xăng vì thế có thể đã khép lại hành trình trên dây chuyền Porsche, nhưng ít nhất tại ngày hội ở TP.HCM cuối tuần này, dòng SUV này vẫn chưa rời khỏi tâm điểm của cộng đồng người chơi Porsche.