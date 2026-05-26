Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Video

Sedan điện hiệu năng cao đầu tiên của Audi về Việt Nam, giá 4,2 tỉ đồng

Chí Tâm
Chí Tâm
26/05/2026 20:13 GMT+7

Với mức giá 4,2 tỉ đồng, mẫu sedan thuần điện hiệu năng cao đầu tiên của hãng xe Đức Audi S6 Sportback e-tro vừa gia nhập thị trường Việt Nam với thiết kế khí động học tối ưu, nhiều công nghệ số hiện đại.

Xe sedan thuần điện hiệu năng cao Audi S6 Sportback e-tron có gì hút khách Việt?

Những năm gần đây, Audi đẩy mạnh phân phối các dòng xe điện hạng sang tại thị trường Việt Nam và mới đây nhất, hãng xe Đức đã bổ sung mẫu Audi S6 Sportback e-tron hướng tới tín đồ mê tốc độ. Theo chia sẻ từ đại diện Audi Việt Nam, hiện nhà phân phối đã nhập về nước 5 chiếc S6 Sportback e-tron, có giá niêm yết 4,2 tỉ đồng.

Với các dòng xe Audi, tên gọi "Sportback" dùng để nhận diện các mẫu xe có thiết kế coupe với phần mui vuốt thấp về đuôi xe, tạo sự thanh thoát và thể thao hơn so với thiết kế sedan truyền thống. Đặc biệt, S6 Sportback e-tron có tính khí động học ấn tượng với chỉ số cản gió 0,21 Cd. Chất thể thao của mẫu sedan điện này còn thể hiện qua lưới tản nhiệt kín phối màu bắt mắt, bộ mâm 21 inch đi kèm lốp Michelin và cùm phanh hiệu năng cao, sơn màu đỏ. Ngoài ra, cụm đèn trước, sau của xe sử dụng công nghệ LED kỹ thuật số, cho phép người dùng thay đổi theo nhiều kiểu khác nhau.

Sedan thuần điện hiệu năng cao đầu tiên của Audi về Việt Nam, giá 4,2 tỉ đồng - Ảnh 1.

Chỉ số cản gió của Audi S6 Sportback e-tron đạt 0,21 Cd

ẢNH: C.T

Bước vào bên trong, khoang lái Audi S6 Sportback e-tron được số hóa toàn diện khi các phím vật lý gần như biến mất. Thay vào đó là cụm ba màn hình gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 11,9 inch; màn hình trung tâm 14,5 inch và màn hình phụ 10,9 inch hướng về người ngồi phía trước. Ngoài ra, xe còn được trang bị nhiều tính năng, tiện nghi như dàn âm thanh cao cấp B&O, điều hòa tự động 3 vùng, cửa sổ trời toàn cảnh đổi màu…

Audi S6 Sportback e-tron sử dụng hai mô-tơ điện, cho công suất tối đa lên tới 542 mã lực ở chế độ Launch Control, truyền sức mạnh đến hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc 0 - 100 km/giờ trong 4,1 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 240 km/giờ. Với bộ pin 94,9 kWh, xe có thể di chuyển quãng đường 678 km sau mỗi lần sạc đầy pin. Với nền tảng kiến trúc 800 volt, người dùng xe mất tầm 21 phút để sạc 10 - 80% pin với trụ sạc nhanh 270 kW.

Tin liên quan

Thay tướng, làm mới đại lý Audi quyết 'đổi vận' tại thị trường xe sang Việt Nam

Thay tướng, làm mới đại lý Audi quyết 'đổi vận' tại thị trường xe sang Việt Nam

Nhận định thị trường ô tô hạng sang tại Việt Nam đang trên đà tăng trưởng đồng thời còn nhiều tiềm năng để phát triển, Audi Việt Nam lập tức có những động thái mới về sản phẩm, con người cũng như dịch vụ bán hàng… nhằm gia tăng sức hút, cũng như tăng tính cạnh tranh.

Audi A6 thế hệ mới có gì cạnh tranh các đối thủ 'đồng hương'?

Audi A6 thế hệ mới giá từ 2,799 tỉ đồng tại Việt Nam

Khám phá thêm chủ đề

Audi Audi S6 Sportback e-tron sedan điện xe điện hạng sang xe điện xe điện Audi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận