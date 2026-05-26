Sedan điện hiệu năng cao đầu tiên của Audi về Việt Nam, giá 4,2 tỉ đồng

Xe sedan thuần điện hiệu năng cao Audi S6 Sportback e-tron có gì hút khách Việt?

Những năm gần đây, Audi đẩy mạnh phân phối các dòng xe điện hạng sang tại thị trường Việt Nam và mới đây nhất, hãng xe Đức đã bổ sung mẫu Audi S6 Sportback e-tron hướng tới tín đồ mê tốc độ. Theo chia sẻ từ đại diện Audi Việt Nam, hiện nhà phân phối đã nhập về nước 5 chiếc S6 Sportback e-tron, có giá niêm yết 4,2 tỉ đồng.

Với các dòng xe Audi, tên gọi "Sportback" dùng để nhận diện các mẫu xe có thiết kế coupe với phần mui vuốt thấp về đuôi xe, tạo sự thanh thoát và thể thao hơn so với thiết kế sedan truyền thống. Đặc biệt, S6 Sportback e-tron có tính khí động học ấn tượng với chỉ số cản gió 0,21 Cd. Chất thể thao của mẫu sedan điện này còn thể hiện qua lưới tản nhiệt kín phối màu bắt mắt, bộ mâm 21 inch đi kèm lốp Michelin và cùm phanh hiệu năng cao, sơn màu đỏ. Ngoài ra, cụm đèn trước, sau của xe sử dụng công nghệ LED kỹ thuật số, cho phép người dùng thay đổi theo nhiều kiểu khác nhau.

Bước vào bên trong, khoang lái Audi S6 Sportback e-tron được số hóa toàn diện khi các phím vật lý gần như biến mất. Thay vào đó là cụm ba màn hình gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 11,9 inch; màn hình trung tâm 14,5 inch và màn hình phụ 10,9 inch hướng về người ngồi phía trước. Ngoài ra, xe còn được trang bị nhiều tính năng, tiện nghi như dàn âm thanh cao cấp B&O, điều hòa tự động 3 vùng, cửa sổ trời toàn cảnh đổi màu…

Audi S6 Sportback e-tron sử dụng hai mô-tơ điện, cho công suất tối đa lên tới 542 mã lực ở chế độ Launch Control, truyền sức mạnh đến hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc 0 - 100 km/giờ trong 4,1 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 240 km/giờ. Với bộ pin 94,9 kWh, xe có thể di chuyển quãng đường 678 km sau mỗi lần sạc đầy pin. Với nền tảng kiến trúc 800 volt, người dùng xe mất tầm 21 phút để sạc 10 - 80% pin với trụ sạc nhanh 270 kW.