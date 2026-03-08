Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Người dưới 35 tuổi: 3 nhóm dễ có nguy cơ tiền tiểu đường

Ngọc Quý
Ngọc Quý
08/03/2026 00:09 GMT+7

Tiền tiểu đường không phải là bệnh nhưng là giai đoạn cảnh báo. Nếu không phát hiện, tình trạng này có thể tiến triển thành tiểu đường loại 2. Ở người trẻ, các dấu hiệu thường rất khó nhận ra.

Với người dưới 35 tuổi, những nhóm sau cần chú ý vì có nguy cơ cao bị tiền tiểu đường.

Thừa cân, béo phì

Thừa cân và béo phì là yếu tố nguy cơ lớn nhất của tiền tiểu đường ở người trẻ. Khi lượng mỡ trong cơ thể, đặc biệt là mỡ nội tạng tăng cao, các tế bào sẽ phản ứng kém hơn với hoóc môn insulin. Hiện tượng này gọi là kháng insulin. Khi insulin hoạt động kém hiệu quả, lượng đường glucose trong máu khó được đưa vào tế bào để tạo năng lượng, dẫn đến tăng đường huyết, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Người dưới 35 tuổi: 3 nhóm dễ có nguy cơ tiền tiểu đường - Ảnh 1.

Thừa cân, ít vận động là một trong những yếu tố quan trọng làm tăng nguy cơ tiền tiểu đường ở người trẻ

ẢNH: AI

Ngoài ra, béo phì ở người trẻ thường đi kèm với các yếu tố nguy cơ khác như ít vận động, chế độ ăn nhiều đường và chất béo có hại. Những yếu tố này không chỉ làm tăng đường huyết mà còn cả những vấn đề sức khỏe như huyết áp cao và rối loạn mỡ máu.

Vì vậy, người dưới 35 tuổi có chỉ số khối cơ thể (BMI) từ 25 trở lên hoặc vòng bụng lớn cần kiểm tra đường huyết định kỳ để phát hiện sớm tiền tiểu đường.

Tiền sử gia đình mắc tiểu đường

Di truyền đóng vai trò đáng kể với nguy cơ mắc tiền tiểu đường. Nếu cha hoặc mẹ mắc tiểu đường loại 2, nguy cơ rối loạn đường huyết của con sẽ cao hơn so với người bình thường.

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Diabetologia cho thấy tiền sử gia đình có thể làm tăng khoảng 26% nguy cơ tiền tiểu đường, ngay cả khi đã điều chỉnh các yếu tố như tuổi, giới và chỉ số BMI.

Có nhiều cơ chế giải thích cho hiện tượng này. Thứ nhất là một số biến thể gien có thể ảnh hưởng đến khả năng tiết insulin của tuyến tụy. Những biến thể này có thể được truyền từ cha mẹ sang con.

Thứ hai là yếu tố môi trường gia đình. Những gia đình có tiền sử tiểu đường thường chia sẻ các thói quen sinh hoạt giống nhau, như chế độ ăn nhiều tinh bột tinh chế, ít vận động hoặc thừa cân.

Người có lối sống ít vận động

Trong xã hội hiện đại, nhiều người trẻ dành phần lớn thời gian cho công việc văn phòng hoặc sử dụng điện thoại, máy tính bảng, laptop. Lối sống ít vận động khiến cơ bắp ít tiêu thụ glucose, dẫn đến tăng đường huyết và giảm độ nhạy insulin.

Khi cơ thể vận động, cơ bắp sử dụng đường glucose làm nhiên liệu và đồng thời tăng độ nhạy với insulin. Ngược lại, khi ít vận động, quá trình này giảm đi, khiến glucose tích tụ trong máu, theo Healthline.

Tiền tiểu đường không nhất thiết sẽ tiến triển lên thành bệnh tiểu đường. Đây là giai đoạn mà người mắc vẫn còn cơ hội can thiệp và đảo ngược tiến trình bệnh bằng cách thay đổi lối sống.

Xem thêm bình luận