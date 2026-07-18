Người gửi tiền được bảo vệ tốt hơn

Bảo hiểm tiền gửi tối đa lên 350 triệu đồng

Kể từ ngày 13.7, Thông tư số 05/2026 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quy định hạn mức chi trả tiền bảo hiểm của Bảo hiểm tiền gửi VN chính thức có hiệu lực.

Theo đó, số tiền tối đa Bảo hiểm tiền gửi VN trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm (gồm cả tiền gốc và tiền lãi) là 350 triệu đồng. Như vậy, mức bảo hiểm này đã cao gần gấp 3 lần số tiền chi trả tối đa từ bảo hiểm tiền gửi là 125 triệu đồng cho một cá nhân trước đây.

Mức chi trả bảo hiểm tiền gửi tối đa được tăng lên 350 triệu đồng giúp người dân gửi tiền được bảo vệ cao hơn ẢNH: NGỌC THẮNG

Đây là lần điều chỉnh lớn nhất về hạn mức bảo hiểm tiền gửi trong nhiều năm qua. Trước đó, trong suốt 25 năm, hạn mức chi trả mới chỉ được điều chỉnh 3 lần, từ 30 triệu đồng năm 2000 lên 50 triệu đồng vào năm 2005, 75 triệu đồng năm 2017 và gần đây nhất là 125 triệu đồng từ năm 2021.

Tại dự thảo lấy ý kiến về hạn mức bảo hiểm tiền gửi hồi tháng 2, NHNN nhận định, kinh tế xã hội và hệ thống các tổ chức tín dụng phát triển nhanh, nhưng việc điều chỉnh hạn mức chi trả của bảo hiểm tiền gửi chưa bắt kịp biến động thị trường. So với hạn mức 125 triệu đồng, tỷ lệ hạn mức trên GDP bình quân đầu người là 1 lần. So với thông lệ quốc tế cũng như thực tiễn các chỉ số liên quan tại VN, hạn mức chi trả tiền bảo hiểm hiện tại đang ở mức thấp và cần được xem xét, điều chỉnh tăng một cách phù hợp. Do đó, NHNN điều chỉnh tăng hạn mức lên 350 triệu đồng giúp cải thiện các tiêu chí để đánh giá hạn mức, giúp hạn mức có ý nghĩa thiết thực hơn và từng bước gần hơn với thông lệ quốc tế.

Việc tăng hạn mức chi trả tiền bảo hiểm góp phần bảo vệ tốt hơn người gửi tiền, gia tăng niềm tin của người gửi tiền đối với hệ thống các tổ chức tín dụng; từ đó duy trì và tăng trưởng tiền gửi của dân cư, góp phần đảm bảo nguồn cung cấp tín dụng phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Tiền gửi vào ngân hàng vẫn gia tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Cụ thể, với hạn mức mới, khoảng 93,7% người gửi tiền sẽ được bảo hiểm toàn bộ số tiền gửi, tăng đáng kể so với tỷ lệ 87,6% trước đây. Mức này tuy vẫn thấp hơn bình quân thế giới khoảng 98%, nhưng nằm trong ngưỡng khuyến nghị từ 90 - 95% của Hiệp hội Bảo hiểm tiền gửi quốc tế (IADI) và phù hợp với Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi của VN.

TS Huỳnh Thanh Điền, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, đánh giá cao việc nâng mức bảo hiểm tiền gửi lên 350 triệu đồng/người. Điều này giúp người dân yên tâm hơn vì phần tiền được bảo đảm khi ngân hàng gặp sự cố đã tăng đáng kể. Đây cũng là mức hợp lý cho giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng hơn là thiết lập cơ chế điều chỉnh linh hoạt, thay vì để hạn mức kéo dài nhiều năm như trước đây và chậm hơn sự gia tăng thu nhập, lạm phát cũng như quy mô tiền gửi.

Tiền gửi vào ngân hàng tăng

Theo công bố của NHNN, lượng tiền gửi của người dân vào ngân hàng tính đến tháng 4 tiếp tục tăng, ghi nhận tháng tăng thứ 7 liên tiếp. Cụ thể, tiền gửi khu vực dân cư vào hệ thống ngân hàng tháng 4 tiếp tục tăng thêm 157.000 tỉ đồng, lên con số cao kỷ lục hơn 10,718 triệu tỉ đồng. Đây là tháng thứ 7 liên tiếp, lượng tiền gửi từ khu vực dân cư tăng lên. So với cuối năm 2025, tốc độ tăng tiền gửi lên 3,71%, tương đương thêm 383.000 tỉ đồng. Lượng tiền gửi của các tổ chức kinh tế tăng 60.000 tỉ đồng trong tháng 4, lên hơn 6,074 triệu tỉ đồng. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp, tiền gửi tổ chức kinh tế vào ngân hàng tăng nhưng vẫn ghi nhận mức giảm so với cuối năm 2025 khi âm 1,71%. Những số liệu này cho thấy người dân vẫn gia tăng tiền gửi vào các ngân hàng.

Trên thực tế, lãi suất tiết kiệm của nhiều ngân hàng gần đây vẫn theo xu hướng đi lên với mức lãi suất kỳ hạn từ 6 tháng trở lên đã vượt trên 8%/năm và có nơi trên 9%/năm. Chị Hoa (ngụ P.Tân Hưng, TP.HCM) chia sẻ chỉ cách đây 2 ngày chị đáo hạn sổ tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng và gửi lại cùng kỳ hạn thì nhận lãi suất đến 8,6%/năm, cao hơn lãi suất 8%/năm khi gửi tiền vào tháng 1 năm nay. Thậm chí một số nhà băng công bố các chính sách ưu đãi, cộng thêm… đưa lãi suất lên cao như Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất kỳ hạn 6 tháng là 7,2%/năm khi khách hàng nhận lãi cuối kỳ và tặng thêm 1,8% cho khách hàng gửi tiền lần đầu. Cộng thêm mức lãi suất ưu đãi này, khách hàng gửi tiền kỳ hạn 6 tháng có thể nhận lãi suất tới 9%; các kỳ hạn 10 - 24 tháng của Cake by VPBank có lãi suất thực nhận lên đến 9,2%. Một số ngân hàng khác dù niêm yết lãi suất công khai chỉ khoảng 7%/năm nhưng nhân viên tín dụng có thể "chào" cho khách hàng mức lãi suất lên đến 8,4 - 8,5%/năm với kỳ hạn gửi tiền từ 6 tháng trở lên…

Theo TS Huỳnh Thanh Điền, mức lãi suất 8 - 9%/năm không phải mặt bằng chung mà thường chỉ áp dụng tại một số ngân hàng, kỳ hạn hoặc sản phẩm có điều kiện. Nhưng ngay cả lãi suất tiết kiệm phổ biến khoảng 7%/năm thì trong bối cảnh hiện nay, tiền gửi ngân hàng vẫn là kênh hấp dẫn đối với người có tiền nhàn rỗi nhờ tính an toàn, ổn định và dễ tiếp cận. So với các kênh đầu tư khác, tiền gửi ngân hàng có lợi thế về khả năng bảo toàn vốn, dòng tiền lãi tương đối chắc chắn và thanh khoản thuận tiện. Việc nâng hạn mức bảo hiểm tiền gửi lên 350 triệu đồng cũng góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với hệ thống ngân hàng.

TS Điền phân tích: Thị trường bất động sản đang chịu áp lực từ tín dụng được kiểm soát chặt hơn, chi phí vốn cao và nguồn cung gia tăng, nhất là từ các dự án nhà ở xã hội và nhà ở vừa túi tiền. Điều này có thể làm giảm khả năng tăng giá nhanh ở một số phân khúc, trong khi bất động sản vẫn đòi hỏi vốn lớn và có tính thanh khoản thấp. Đối với chứng khoán, cơ hội sinh lời vẫn hiện hữu nhưng rủi ro biến động ngày càng lớn do hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chịu tác động từ xung đột địa chính trị, chiến tranh thương mại, chính sách thuế quan và sự gián đoạn của chuỗi cung ứng. Vì vậy, kênh này phù hợp hơn với những nhà đầu tư có kiến thức và khả năng chấp nhận rủi ro. Trong khi đó, vàng đã tăng mạnh trong một thời gian dài và đang có xu hướng điều chỉnh, tích lũy trở lại. Dù vẫn được xem là tài sản phòng thủ, giá vàng ở mức cao cũng làm gia tăng rủi ro đối với những người mua theo tâm lý đám đông hoặc kỳ vọng tăng giá trong ngắn hạn.

"Hiện các kênh đầu tư truyền thống đều có những rủi ro riêng nên tiền gửi ngân hàng tiếp tục là lựa chọn phù hợp với người ưu tiên an toàn, bảo toàn vốn và thu nhập ổn định", TS Huỳnh Thanh Điền chia sẻ thêm.