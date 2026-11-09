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    Người Hà Nội co ro trong gió lạnh đầu mùa

    Tuấn Minh
    Tuấn Minh
    Sáng nay 9.11, Hà Nội đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh đầu tiên trong mùa đông năm nay. Mưa lạnh trút xuống đúng giờ cao điểm khiến nhiều người đi làm, đi học co ro, bất ngờ vì chưa kịp thích nghi trước cái rét đầu mùa.
    Người Hà Nội co ro trong gió lạnh đầu mùa - Ảnh 1.
    Người Hà Nội co ro trong gió lạnh đầu mùa - Ảnh 2.

    Từ đêm 8.11, không khí lạnh khiến nền nhiệt ở miền Bắc giảm mạnh. Ghi nhận tại Hà Nội, mưa lớn vào giờ cao điểm sáng 9.11 khiến nhiều tuyến phố tắc nghẽn, người tham giao thông chật vật di chuyển trên đường.

    ẢNH: TUẤN MINH

    Người Hà Nội co ro trong gió lạnh đầu mùa - Ảnh 3.
    Người Hà Nội co ro trong gió lạnh đầu mùa - Ảnh 4.

    Đến 7 giờ 30, thời tiết Hà Nội vẫn duy trì mưa lớn kèm gió lạnh. Để đối phó với đợt rét đầu mùa, nhiều tài xế công nghệ phải mặc áo khoác dày kết hợp áo mưa ngoài. "Tôi bắt đầu chạy xe từ 6 giờ sáng. Trời mưa, gió lạnh nên phải mặc thêm bộ áo mưa và đội mũ bảo hiểm kín đầu để không bị nước ngấm vào người", anh Quang An, tài xế công nghệ, chia sẻ.

    ẢNH: TUẤN MINH

    Người Hà Nội co ro trong gió lạnh đầu mùa - Ảnh 5.
    Người Hà Nội co ro trong gió lạnh đầu mùa - Ảnh 6.
    Người Hà Nội co ro trong gió lạnh đầu mùa - Ảnh 7.

    Gần 9 giờ, mưa giảm nhưng gió vẫn thổi mạnh. Nhiều nhân viên văn phòng làm việc tại các tòa nhà cao tầng trên phố Liễu Giai vội vã chạy vào sảnh bên trong ngay khi vừa xuống xe để tránh gió rét.

    ẢNH: TUẤN MINH

    Người Hà Nội co ro trong gió lạnh đầu mùa - Ảnh 8.

    Sự thay đổi thời tiết đột ngột khiến nhiều người dân chưa kịp thích nghi. Vừa bước ra khỏi chung cư với chiếc áo cộc tay để mua đồ ăn sáng, anh Park (đến từ Hàn Quốc) chia sẻ: "Tôi không nghĩ nhiệt độ lại giảm nhanh đến vậy. Quán ăn ngay gần nhà nên tôi mặc hơi phong phanh, chắc tôi phải vòng lên căn hộ lấy thêm áo khoác".

    ẢNH: TUẤN MINH

    Người Hà Nội co ro trong gió lạnh đầu mùa - Ảnh 9.
    Người Hà Nội co ro trong gió lạnh đầu mùa - Ảnh 10.

    Người cao tuổi chủ động trang bị áo ấm, quàng khăn khi ra đường để bảo vệ sức khỏe khi nền nhiệt Hà Nội giảm mạnh xuống mức 19 độ C vào sáng nay

    ẢNH: TUẤN MINH

    Người Hà Nội co ro trong gió lạnh đầu mùa - Ảnh 11.

    Trẻ nhỏ cũng được phụ huynh che chắn kỹ lưỡng trước gió rét đầu mùa. Đưa bé Đức Duy đến trường với mũ ấm và khẩu trang kín, mẹ bé chia sẻ: "Biết tin không khí lạnh về, từ tối qua tôi đã chuẩn bị sẵn áo ấm cho con. Thời tiết thay đổi đột ngột, trẻ nhỏ rất dễ ốm nên phải giữ thật cẩn thận. Sáng nay tôi cũng nán lại đợi ngớt mưa mới dám cho con đi học để tránh nhiễm lạnh".

    ẢNH: TUẤN MINH

    Dự báo thời tiết ngày 9.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong đêm qua và sáng sớm 9.11, không khí lạnh tác động đến vùng núi và trung du Bắc bộ.

    Thời tiết miền Bắc và Bắc Trung bộ trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 15 - 18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

    Ghi nhận tại Hà Nội, không khí lạnh đã tràn về Hà Nội từ sáng sớm nay 9.11, trời chuyển rét và có mưa lớn ở nhiều nơi. Trong hôm nay, Hà Nội tiếp tục có mưa lớn và giông, một số nơi có mưa rất lớn.

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