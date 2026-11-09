Người Hà Nội co ro trong gió lạnh đầu mùa

Dự báo thời tiết ngày 9.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong đêm qua và sáng sớm 9.11, không khí lạnh tác động đến vùng núi và trung du Bắc bộ.

Thời tiết miền Bắc và Bắc Trung bộ trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 15 - 18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Ghi nhận tại Hà Nội, không khí lạnh đã tràn về Hà Nội từ sáng sớm nay 9.11, trời chuyển rét và có mưa lớn ở nhiều nơi. Trong hôm nay, Hà Nội tiếp tục có mưa lớn và giông, một số nơi có mưa rất lớn.