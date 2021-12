Người Hà Nội đón năm mới 2022: Không khí trầm lắng vì dịch Covid-19, mong bình an

Theo ghi nhận của Thanh Niên, chiều tối 31.12, ngày cuối cùng của năm 2021 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm (Q.Hoàn Kiếm) không khí vắng vẻ, chỉ có lác đác một số người đến chụp ảnh. Những ngày qua dịch Covid-19 tại Hà Nội có những diễn biến phức tạp khi số ca mắc mới cao nên nhiều người hạn chế ra đường để đảm bảo an toàn.

Thời điểm hiện tại, hàng quán ở nhiều quận trung tâm thuộc vùng cam (vùng nguy cơ cao) chuyển sang bán mang về nên người dân không được tụ tập, ăn uống trực tiếp. Quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm cũng có loa tuyên truyền, lực lượng Đoàn Thanh niên nhắc nhở người dân không tụ tập đông người, thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19.

Anh Lưu Đình Trưởng (29 tuổi, ở Q.Bắc Từ Liêm) cùng vợ con đi dạo phố, và tranh thủ chụp ít tấm ảnh làm kỷ niệm. Anh cho hay, tết Dương lịch năm nay khác hơn so với mọi năm khi không khí trầm xuống vì dịch bệnh Covid-19. Năm ngoái, anh và gia đình hào hứng đi chơi, đến Giao thừa còn được ngắm pháo hoa nhưng hiện tại trên phố không có hoạt động vui chơi đông người.

“Năm nay vì dịch bệnh nên tôi thấy không khí rất buồn. Bình thường vợ chồng tôi và các con sẽ đi chơi, tối về đón Giao thừa với nhau. Nay tôi đi làm về tranh thủ chở vợ con đi dạo chút rồi về đón Giao thừa tại nhà. Giờ ra ngoài đường không có ai”, anh Trưởng cho biết.

Anh Trưởng hi vọng sang năm mới sẽ có nhiều điều may mắn, bình an đến với người thân, gia đình. “Tôi chỉ mong dịch bệnh qua đi để mọi người cùng nhau đi chơi, đón Tết ấm áp bên người thân, gia đình một cách thoải mái”, anh Trưởng chia sẻ.

Bạn Đồng Phương Linh (16 tuổi, ở Q.Hoàn Kiếm) quyết định không đi du lịch trong dịp nghỉ tết Dương lịch vì dịch bệnh Covid-19. Thời điểm hiện tại ở quận Linh sống, hàng quán đã dừng bán trực tiếp nên cô cũng không đi ăn ở ngoài, lựa chọn đón Giao thừa cùng gia đình.





“Năm nay cũng là năm thứ 2 mọi người sống chung với dịch. So với các năm trước, thời điểm này dịch căng thẳng hơn nên mình không được xem bắn pháo hoa khi đón tết Dương lịch. Trong tối nay mình sẽ cùng bạn đi dạo quanh phố sau đó về ăn cơm với gia đình, đón năm mới ấm áp”, Linh chia sẻ.

Phương Linh mong muốn sang năm mới bản thân sẽ đạt nhiều kết quả cao trong học tập, gia đình có nhiều may mắn, hạnh phúc. “Ngoài ra, mình cũng mong dịch Covid-19 qua đi để cuộc sống mọi người trở lại bình thường, phố xá trở nên nhộn nhịp, vui vẻ như các năm trước”, Linh bày tỏ.

Anh Nguyễn Việt Hào (Đoàn Thanh niên P.Lý Thái Tổ) cùng lực lượng chống dịch của phường có mặt tại điểm tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19.

“Hiện tại, chúng tôi có đặt loa nhắc nhở, tuyên truyền người dân không tụ tập đông người, đeo khẩu trang để đảm bảo công tác phòng dịch trong ngày cuối năm. Năm mới sắp đến, tôi cũng gửi lời chúc đến tất cả mọi người nhiều sức khỏe, có nhiều niềm vui và mọi buồn phiền trong năm cũ được trút bỏ”, anh Hào nói.