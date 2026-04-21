Ngày 21.4, Công an phường An Phú Đông (TP.HCM) đang lập hồ sơ, xác minh nhân thân và kiểm tra việc sử dụng chất kích thích đối với một nam thanh niên có biểu hiện bất thường, nghi "ngáo đá", gây rối trật tự và hủy hoại tài sản vào chiều 20.4 trên đường Hà Huy Giáp.

'Người lạ' nghi ngáo đá đại náo mái nhà, đu dây cáp bỏ trốn

Theo thông tin ban đầu, chiều 20.4, một nam thanh niên (ngoài 25 tuổi) có biểu hiện bất thường đi xe ôm đến đường Hà Huy Giáp. Sau khi vào một tiệm tóc xin đi vệ sinh, người này rời đi với trạng thái không tỉnh táo, nghi "ngáo đá", ú ớ rồi bất ngờ leo lên đập phá trên mái nhà dân.

Nam thanh niên có biểu hiện bất thường nghi "ngáo đá", cầm 2 cây kéo cố thủ trên nóc nhà dân ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Đáng chú ý, người này cầm hai cây kéo, liên tục nhảy múa, đập phá đồ đạc khiến cả khu phố hoảng sợ.

Đọc thêm thông tin về vụ việc tại đây.