Người làm công ăn lương được giảm thuế bao nhiêu?

Giảm từ vài trăm tới vài triệu đồng

Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1.7.2026. Riêng các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026. Điều này đồng nghĩa với từ đầu năm 2026, thuế TNCN đối với người làm công ăn lương sẽ được tính theo quy định mới. Cụ thể, biểu thuế lũy tiến trong luật được rút gọn từ 7 bậc hiện nay xuống còn 5 bậc. Báo cáo giải trình trước đó, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết biểu thuế TNCN mới này giúp mọi cá nhân giảm số tiền phải nộp. Việc này cũng khắc phục tình trạng mức thuế tăng vọt giữa các bậc như hiện nay.

Đồng thời, mức giảm trừ gia cảnh (GTGC) đối với bản thân người nộp thuế được tăng lên 15,5 triệu đồng/tháng (quy định cũ là 11 triệu đồng/tháng), cho mỗi người phụ thuộc 6,2 triệu đồng/tháng (quy định cũ là 4,4 triệu đồng/tháng). Ngoài mức GTGC, người nộp thuế còn được khấu trừ các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc, khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo và các khoản giảm trừ khác... Theo quy định, các loại phí bảo hiểm bắt buộc hiện người lao động phải đóng là 10,5% trên lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (tối đa bằng 20 lần mức lương cơ sở, tương ứng 46,8 triệu đồng).

Người làm công ăn lương sẽ được giảm thuế thu nhập cá nhân từ năm 2026 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Luật cũng quy định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là tổng thu nhập chịu thuế nhận được trừ đi các loại chi phí được quy định nêu trên. Như vậy, một cá nhân làm công ăn lương thu nhập 17 triệu đồng/tháng, sau khi trừ bảo hiểm 10,5% và GTGC 15,5 triệu đồng thì chưa phải nộp thuế TNCN từ năm tới. Đồng nghĩa cá nhân này đã giảm được số thuế 210.000 đồng/tháng so với hiện nay. Trường hợp cá nhân có thu nhập 24 triệu đồng/tháng và có 1 người phụ thuộc thì cũng không phải nộp thuế TNCN do mức GTGC và các loại bảo hiểm bắt buộc đã lên tổng cộng 24,1 triệu đồng. Như vậy cá nhân này giảm được 610.000 đồng/tháng so với quy định hiện hành.

Đồ họa: Tuấn Anh

Khi người làm công ăn lương có thu nhập 30 triệu đồng/tháng và có 1 người phụ thuộc thì sau khi được khấu trừ, thu nhập tính thuế còn lại là 5,9 triệu đồng. Cá nhân này sẽ nộp thuế TNCN ở bậc 1 với thuế suất 5% thay vì phải nộp thuế lên đến bậc 3 với thuế suất 15% như hiện nay (bậc 3 áp dụng cho thu nhập tính thuế trên 10 triệu đồng - 18 triệu đồng/tháng). Tương ứng số thuế phải nộp là 295.000 đồng/tháng, giảm so với số thuế 968.000 đồng hiện nay.

Giả sử thu nhập của cá nhân đạt 50 triệu đồng/tháng và có 1 người phụ thuộc thì sau khi khấu trừ, thu nhập còn lại gần 23,4 triệu đồng. Cá nhân này sẽ rơi vào nhóm nộp thuế TNCN ở bậc 2 có thuế suất 10% thay vì phải nộp thuế ở bậc 4 với thuế suất 20% như hiện nay. Tương ứng số thuế mà cá nhân này phải nộp gần 1,84 triệu đồng/tháng, giảm 2,45 triệu đồng so với số thuế gần 4,3 triệu đồng hiện nay. Tương tự, cá nhân có thu nhập 100 triệu đồng/tháng và có 1 người phụ thuộc thì sau khi được khấu trừ, thu nhập tính thuế còn lại gần 73,39 triệu đồng. Cá nhân này sẽ nộp thuế bậc 4 với thuế suất 30%, tương ứng số thuế phải nộp hơn 12,5 triệu đồng/tháng, giảm được 5,54 triệu đồng so với số thuế trên 18 triệu đồng phải nộp hiện hành.

Nếu cá nhân nào có thu nhập từ tiền lương tiền công khoảng 130 triệu đồng/tháng thì sau khi khấu trừ sẽ phải nộp thuế suất cao nhất là bậc 5 với mức 35%. Tương ứng cá nhân này nộp thuế hơn 21,68 triệu đồng, giảm được 6,85 triệu đồng so với số thuế hơn 28,5 triệu đồng hiện nay…

Chờ quy định khấu trừ chi phí y tế, giáo dục - đào tạo

Ngoài mức GTGC, luật Thuế TNCN mới cũng quy định người làm công ăn lương sẽ được giảm trừ đối với khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo của người nộp thuế, người phụ thuộc theo mức do Chính phủ quy định. Các khoản chi quy định này phải đáp ứng các điều kiện về hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật và không được chi trả từ các nguồn khác. Như vậy khi Chính phủ quy định chi tiết khoản chi phí cho y tế, giáo dục - đào tạo thì số thuế TNCN của người làm công ăn lương từ năm 2026 sẽ được giảm thêm.

Từ năm 2026 người làm công ăn lương đều được giảm thuế thu nhập cá nhân ẢNH:NGỌC THẮNG

Trước đây khi góp ý vào dự thảo luật Thuế TNCN (sửa đổi), nhiều chuyên gia đã đề xuất cho phép người nộp thuế được khấu trừ các chi phí thiết yếu này. Luật sư Trần Xoa, Giám đốc Công ty luật Minh Đăng Quang, cho rằng Chính phủ có thể quy định một mức tối đa về khoản phí giáo dục, đào tạo được khấu trừ như 20 triệu đồng/người/năm. Tương tự, chi phí y tế cũng là một gánh nặng với người nộp thuế. Đặc biệt các bệnh hiểm nghèo luôn cần phải sử dụng thuốc đặc trị đắt tiền, các kỹ thuật cao trong điều trị mà bảo hiểm y tế không chi trả hết. Vì vậy, Chính phủ có thể quy định mức tối đa về chi phí y tế được khấu trừ trong năm, có thể bằng tối đa 20% thu nhập chịu thuế.

Trong khi đó, TS Đỗ Thiên Anh Tuấn, Trường ĐH Fulbright, dẫn chứng nhiều quốc gia đã cho phép khấu trừ các khoản học phí, bảo hiểm tự nguyện hay các khoản chi tiêu "gia cảnh" như phụ nữ mang thai, sinh con, chăm sóc người già đau ốm… Ví dụ, Thái Lan cho khấu trừ bảo hiểm y tế tối đa 25.000 baht/năm (gần 20 triệu đồng/năm); chi phí giáo dục tư nhân cho con cái tối đa 100.000 baht/năm (khoảng 79,7 triệu đồng/năm); chi phí chăm sóc cha mẹ (trên 60 tuổi tối đa 30.000 baht/người)... Tương tự, Trung Quốc cho phép khấu trừ cho giáo dục và chăm sóc trẻ em lên 2.000 nhân dân tệ (NDT)/tháng/trẻ (khoảng 7 triệu đồng/tháng). Ngoài ra, các khoản chi phí y tế lớn cũng được khấu trừ nếu vượt ngưỡng quy định... Do đó, Chính phủ có thể quy định một mức trần cho hai khoản chi phí này, chẳng hạn tối đa 30% thu nhập chịu thuế để người dân khấu trừ những khoản chi thiết yếu, đồng thời đảm bảo quản lý được rủi ro thất thu ngân sách.