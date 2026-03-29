Người làm công ăn lương nào sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân?

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật Thuế thu nhập cá nhân đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến đã nêu ra các khoản thu nhập được miễn thuế. Trong đó gồm các khoản theo quy định hiện nay như thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản; lãi trái phiếu chính phủ, lãi tiết kiệm; kiều hối... Bên cạnh đó, dự thảo quy định chi tiết một số khoản thu nhập mới được miễn thuế bổ sung theo luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, gồm một số thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được miễn thuế thu nhập cá nhân

Cụ thể, miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ lợi tức cổ phần của thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp, cá nhân là nông dân ký hợp đồng với doanh nghiệp tham gia "Cánh đồng lớn", trồng rừng, sản xuất, nuôi trồng thủy sản. Miễn thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ phát thải, chuyển nhượng chứng chỉ các bon lần đầu sau khi phát hành; thu nhập từ lãi trái phiếu xanh; thu nhập từ chuyển nhượng trái phiếu xanh lần đầu sau khi phát hành.

Đáng chú ý, một số thu nhập từ tiền lương, tiền công cũng được miễn thuế gồm cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, miễn thuế trong thời hạn 5 năm đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân là nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao. Đây là các khoản thu nhập từ dự án hoạt động công nghiệp công nghệ số trong khu công nghệ số tập trung; thu nhập từ dự án nghiên cứu và phát triển, sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, chip bán dẫn, hệ thống trí tuệ nhân tạo; thu nhập từ các hoạt động đào tạo nhân lực công nghiệp công nghệ số. Đồng thời miễn thuế 5 năm đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân là nhân lực công nghệ cao thực hiện hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao hoặc công nghệ chiến lược tương ứng thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển. Việc xác định nhân lực công nghệ cao; hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao được thực hiện theo quy định tại luật Công nghệ cao và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với thu nhập từ quyền tác giả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo khi kết quả nhiệm vụ được thương mại hóa theo quy định cũng được miễn thuế. Tương tự, miễn thuế đối với thu nhập của nhà đầu tư cá nhân, chuyên gia từ dự án khởi nghiệp sáng tạo, sáng lập viên cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nhà đầu tư cá nhân góp vốn vào quỹ đầu tư mạo hiểm. Việc xác định dự án khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, chuyên gia hỗ trợ, quỹ đầu tư mạo hiểm theo pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ngoài ra, dự thảo còn nêu rõ miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng chứng chỉ quỹ mở thành lập theo pháp luật chứng khoán được nắm giữ từ 2 năm trở lên kể từ ngày mua; Giảm 50% thuế đối với thu nhập từ lợi tức của nhà đầu tư cá nhân được chia từ quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư bất động sản thành lập theo luật Chứng khoán trong 5 năm kể từ ngày 1.7.2026 - 30.6.2031.