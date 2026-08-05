Người lao động có thể có kỳ nghỉ 4 ngày liên tục trong tháng 11

Bên cạnh phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027, Bộ Nội vụ vừa gửi lấy ý kiến 13 bộ, ngành để có thêm kỳ nghỉ trong tháng 11 vào Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về 2 phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 ẢNH: TUẤN MINH

Nghỉ 4 ngày liên tục hoặc nghỉ 1 ngày

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ đưa ra 2 phương án.

Ngày Văn hóa Việt Nam rơi vào thứ ba, ngày 24.11. Để có kỳ nghỉ 4 ngày liên tục, Bộ Nội vụ đề xuất ngày làm việc thứ hai, ngày 23.11 sẽ được hoán đổi sang làm bù vào thứ bảy, ngày 28.11. Như vậy, người lao động sẽ được nghỉ từ thứ bảy, ngày 21.11 đến hết thứ ba, ngày 24.11.

Bộ Nội vụ đề xuất lựa chọn phương án này vì kỳ nghỉ kéo dài tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tham gia các hoạt động văn hóa, qua đó góp phần phát huy ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam.

Theo cơ quan này, phương án nghỉ 4 ngày cũng tạo thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch, dịch vụ, đồng thời thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng.

Đáng chú ý, phương án này chỉ thực hiện hoán đổi 1 ngày làm việc và vẫn bảo đảm đầy đủ thời gian làm việc theo quy định.

Với phương án 2, cán bộ, công chức, viên chức nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ ba, ngày 24.11, nhưng không thực hiện hoán đổi ngày làm việc.

Đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp, Bộ Nội vụ cho biết, theo quy định, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào thứ ba, ngày 24.11.

Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng lịch nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tương tự phương án nghỉ 4 ngày đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhưng phải bảo đảm đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định pháp luật.

Cơ quan này cũng đề nghị các doanh nghiệp có thể thỏa thuận với người lao động để áp dụng phương án có lợi hơn.

2 phương án trên được xây dựng căn cứ vào Nghị quyết số 28/2026/QH16, có hiệu lực từ ngày 1.7.2026. Do đây là năm đầu tiên thực hiện Ngày Văn hóa Việt Nam, Bộ Nội vụ cho rằng, cần sớm thống nhất phương án để tổ chức ngày nghỉ đầu tiên vào ngày 24.11.

Ngày Văn hóa Việt Nam 2027: không hoán đổi lịch để nghỉ dài

Đối với năm 2027, Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) rơi vào thứ tư. Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ đúng ngày theo Nghị quyết số 28/2026/QH16 và không thực hiện hoán đổi ngày làm việc.

Trước đó, Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam cũng kiến nghị cơ quan có thẩm quyền phương án hoán đổi ngày làm việc liền kề nhằm tạo kỳ nghỉ kéo dài cho người lao động vào dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).

Chia sẻ với báo chí, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ, cho biết, đoàn viên, lao động cả nước rất đồng tình, phấn khởi trước việc Quốc hội thông qua ngày 24.11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Người lao động được nghỉ làm, hưởng nguyên lương.

Theo khảo sát của Tổng LĐLĐ Việt Nam lấy ý kiến người lao động về hoán đổi ngày nghỉ lễ trong năm 2026, nhiều người lao động đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ hai, ngày 23.11 sang làm bù vào thứ bảy tuần sau để tạo kỳ nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam liên tục 4 ngày, từ 21 - 24.11.

"Tổng LĐLĐ Việt Nam dự kiến tổ chức tuyên truyền, tạo không gian để đoàn viên, người lao động được biết đến di sản văn hóa. Đây cũng là dịp để người lao động được nâng cao giá trị văn hóa, truyền thống gia đình Việt Nam. Qua những hoạt động này nhằm bồi dưỡng tâm hồn cho người lao động, nâng cao trách nhiệm của họ đối với xã hội và giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam", ông Hiểu chia sẻ.