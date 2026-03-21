Người lao động nhận đất nền khi tham gia chương trình 'An cư cùng người lao động'

Ngày 21.3, tại UBND phường Phú Mỹ, Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp Công ty CP thương mại truyền thông và du lịch Ngọc Việt, Báo Pháp Luật TP.HCM (đơn vị bảo trợ truyền thông) tổ chức lễ công bố chương trình "An cư cùng người lao động" và triển khai giải thưởng "Vì bạn xứng đáng" năm 2026.

Ban tổ chức tặng quà cho công nhân ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo Ban tổ chức, tại 10 xã, phường thuộc huyện Châu Đức và thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay thuộc TP.HCM, hiện có hơn 70.000 đoàn viên lao động đang làm việc tại các nhà máy, công ty thuộc khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Các công đoàn viên có nhu cầu rất lớn về nhà ở, một nơi an cư để yên tâm làm việc, lao động sản xuất.

TP.HCM và các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp đã có những hỗ trợ, giải pháp, kết nối để công đoàn viên, người lao động có thể có một ngôi nhà riêng như mơ ước. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều công đoàn viên, người lao động vẫn gặp những khó khăn để có thể có một ngôi nhà thực sự là của mình.

Chương trình "An cư cùng người lao động" được xây dựng nhằm lắng nghe và đồng hành cùng người lao động, phản ánh những trăn trở và khát vọng về một nơi chốn an cư giữa lòng đô thị.

Chương trình cũng nhằm chung tay, góp thêm một sáng kiến an sinh xã hội nhằm hỗ trợ người lao động từng bước tiếp cận cơ hội ổn định chỗ ở, từ đó yên tâm gắn bó lâu dài với công việc và cuộc sống.

Trong khuôn khổ Chương trình "An cư cùng người lao động", Ban tổ chức phát động giải thưởng "Vì bạn xứng đáng" năm 2026. Trong năm đầu tiên, chương trình đặt mục tiêu hỗ trợ 2.000 nền đất cho người lao động thông qua các hình thức phù hợp.

Ban tổ chức cũng tổ chức xét chọn để trao 30 giải thưởng "Vì bạn xứng đáng", gồm 5 giải thưởng đặc biệt (trao tặng nền đất - không chi phí cho những trường hợp có câu chuyện truyền cảm hứng); 25 giải thưởng truyền cảm hứng (tôn vinh những đoàn viên và người lao động có nghị lực vượt khó, nỗ lực vươn lên trong lao động và cuộc sống).

Ông Đinh Đức Thọ, Phó tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM chia sẻ: "Mỗi nền đất được trao đi là một niềm hy vọng được gieo trồng, là cơ hội để một gia đình công nhân có thể bắt đầu hành trình xây dựng mái ấm của riêng mình. Đặc biệt, việc trao tặng 5 nền đất cho những công nhân có câu chuyện truyền cảm hứng trong khuôn khổ chương trình không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực mà còn là sự ghi nhận đối với những con người đã và đang nỗ lực vượt qua khó khăn trong lao động và cuộc sống".

Tại buổi lễ, Ban tổ chức trao 20 phần quà, mỗi phần quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và hiện vật cho 20 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.