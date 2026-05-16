Sức khỏe

Người lớn tuổi ngủ bao nhiêu là đủ, dậy sớm có quan trọng?

Như Quyên
16/05/2026 17:54 GMT+7

Ngủ đủ giấc là yếu tố quan trọng giúp phòng ngừa nhiều vấn đề sức khỏe. Nhưng khi lớn tuổi, nên dậy sớm hay ngủ nướng sẽ tốt hơn?

Các chuyên gia y học giấc ngủ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì giờ ngủ - thức đều đặn. Bác sĩ Christopher Winter, chuyên gia y học giấc ngủ và thần kinh tại Mỹ cho biết, ông luôn khuyến khích người lớn tuổi, đặc biệt là đã nghỉ hưu, thiết lập một giờ thức dậy cố định mỗi ngày, theo Prevention (Mỹ).

Dậy sớm hay muộn không quan trọng bằng việc duy trì một giấc ngủ đều đặn và phù hợp với nhu cầu tự nhiên của cơ thể

Ngủ đủ giấc và lắng nghe nhịp sinh học của cơ thể là chìa khóa

Bác sĩ Winter cho rằng điều quan trọng là duy trì một giờ thức dậy cố định mỗi ngày. Thời điểm thức dậy nên phù hợp với nhu cầu tự nhiên của cơ thể, khi bạn đã ngủ đủ khoảng 7 - 9 giờ.

Theo tiến sĩ Jade Wu, chuyên gia y học giấc ngủ hành vi và nhà nghiên cứu tại Trường Y thuộc Đại học Duke (Mỹ), mọi người cần đảm bảo ngủ đủ ít nhất 7 giờ mỗi đêm, giữ giờ thức dậy ổn định và sinh hoạt phù hợp với “đồng hồ sinh học” tự nhiên của bản thân - nếu là “người của buổi sáng” thì dậy sớm, còn “cú đêm” thì có thể dậy muộn hơn.

Ngoài ra, phần lớn mọi người sẽ cần ngủ ít hơn khi lớn tuổi. Nguyên nhân là khi tuổi cao, chúng ta dần mất đi giấc ngủ sâu. Tuy nhiên, nhu cầu ngủ còn phụ thuộc vào mức độ vận động, căng thẳng và nội tiết. Người thường xuyên vận động và ít stress có thể cần ngủ nhiều hơn người ít vận động và căng thẳng kéo dài.

Khi nào nên đi khám vì vấn đề giấc ngủ?

Dậy sớm hay muộn không quan trọng bằng việc duy trì một giấc ngủ đều đặn và phù hợp với nhu cầu tự nhiên của cơ thể. Mọi người có thể đến gặp bác sĩ nếu cảm thấy lo lắng về giấc ngủ của mình, đặc biệt khi có các dấu hiệu bất thường như:

  • Cảm thấy cần ngủ nhiều hơn hẳn so với khi còn trẻ.
  • Giấc ngủ bị gián đoạn, chập chờn.
  • Buồn ngủ quá mức vào ban ngày.
  • Ngáy nhiều.
  • Thường xuyên gặp ác mộng.

Ăn trứng: Phát hiện thêm lợi ích quan trọng cho người lớn tuổi

Không chỉ tốt cho sức khỏe tổng thể, trứng còn cung cấp nhiều dưỡng chất thiết yếu giúp hỗ trợ và duy trì chức năng não bộ.

