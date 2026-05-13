Người mẹ U.70 lặn biển ngắm san hô cùng con trai

Anh Tấn Anh, hiện sống tại đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng), thường xuyên chia sẻ và cập nhật hành trình hướng dẫn mẹ học lặn tự do (freediving) lên mạng xã hội suốt 2 năm qua. Mới đây, mẹ anh là bà Nguyễn Thị Thúy Phượng (63 tuổi) đã có thể thoải mái lặn biển ở độ sâu 6 - 8 m và nín thở gần 1 phút.

Cùng mẹ chơi thể thao mạo hiểm

"Lặn tự do là hình thức lặn không dùng bình khí, chỉ dựa vào một hơi thở duy nhất để lặn xuống nước. Đây là bộ môn kết hợp giữa sinh lý, kỹ thuật và khả năng kiểm soát tâm lý. Dù được xem là môn thể thao mạo hiểm nhưng lặn tự do cũng mang lại nhiều lợi ích như nâng cao sức khỏe, giảm căng thẳng và giúp con người kết nối với thiên nhiên theo cách rất tĩnh", anh Tấn Anh chia sẻ.

Anh Tấn Anh luôn đồng hành cùng mẹ trong những buổi lặn biển ẢNH: NVCC

Trước đây, bà Phượng làm nội trợ và ít có cơ hội đi du lịch hay trải nghiệm những điều mới mẻ. Khi còn làm công việc văn phòng, anh Tấn Anh thường tranh thủ đưa mẹ theo trong các chuyến công tác, rồi dành thêm vài ngày để cùng mẹ đi chơi. Vài năm gần đây, anh chuyển ra đảo Phú Quý sinh sống. Khoảng 2 tháng một lần, bà Phượng lại từ TP.HCM ra đảo để cùng con luyện tập lặn tự do.

Hai mẹ con biết đến bộ môn này vào năm 2024 trong một chuyến du lịch đến Phú Quý. Biển nơi đây rất trong xanh, có hệ sinh thái đa dạng và phù hợp cho các hoạt động trải nghiệm dưới nước. Trong đó, lặn tự do là hoạt động thu hút nhiều du khách tham gia. "Lần đầu học lặn, tôi được hướng dẫn kỹ thuật và ngụp dưới nước gần 3 tiếng. Mẹ ngồi trên bờ chờ và rất tò mò không biết tôi đang làm gì dưới đó", anh Tấn Anh kể.

Sau chuyến đi ấy, anh dần "phải lòng" môn lặn tự do. Anh quyết định rời công việc văn phòng để chuyển ra đảo sinh sống, theo đuổi đam mê bằng cách luyện tập, thi lấy chứng chỉ lặn quốc tế và đồng hành cùng mẹ trong những trải nghiệm mới.

Bà Phượng là người miền Tây, biết bơi và có thể lực khá tốt. Tuy nhiên, lặn tự do đòi hỏi nhiều hơn thế. Ở tuổi ngoài 60, xương khớp không còn dẻo dai, trong khi việc lặn cần dùng nhiều lực ở chân để đạp chân vịt liên tục dưới nước. Ban đầu, bà chỉ có thể ngụp đầu xuống nước, nín thở khoảng 15 giây để quan sát xung quanh. Nhờ con trai kiên trì hướng dẫn, bà dần lặn được sâu và lâu hơn.

Bà Phượng trải nghiệm lặn biển ngắm cá và san hô ẢNH: NVCC

Từ kỹ thuật thở bụng, thư giãn trước khi lặn cho đến động tác "duck dive" - gập người từ tư thế nổi sang cắm toàn thân xuống nước để bắt đầu lặn hay kỹ thuật cân bằng áp suất để tránh đau tai khi lặn sâu…, tất cả đều được anh Tấn Anh hướng dẫn tỉ mỉ cho mẹ. Anh còn chỉ mẹ cách tạo dáng dưới nước để lưu lại những bức ảnh kỷ niệm.

Cân bằng giữa công việc và thời gian bên mẹ

Dù tham gia một môn thể thao được xem là mạo hiểm, bà Phượng cho biết bà luôn cảm thấy an tâm vì có con trai ở bên. "Chỉ cần lúc lặn xuống nước mà cảm nhận được bàn tay của con đặt trên lưng mình là tôi thấy yên tâm rồi", bà chia sẻ.

Hai mẹ con tạo dáng chụp hình lưu niệm ẢNH: NVCC

Theo anh Tấn Anh, người lớn tuổi cũng cần vận động phù hợp để duy trì sức khỏe và sự dẻo dai. Trước đây, anh từng đưa mẹ đi du lịch miền Bắc và trải nghiệm dù lượn. Khi đó, bà Phượng vẫn có thể ngồi xe máy nhiều giờ để cùng con rong ruổi qua những cung đường đèo Tây Bắc mà không thấy mệt. "Bây giờ mẹ không còn ngồi xe máy đường dài được nữa nên tôi càng thấy quyết định đưa mẹ đi chơi từ trước là điều đúng đắn", anh nói. Bà Phượng cũng cười: "Cũng may lúc đó quyết định đi, chứ giờ chắc không còn đủ sức nữa".

Biển Phú Quý đẹp nhất vào khoảng tháng 4 đến tháng 9 hằng năm, khi trời trong và biển êm. Những ngày thời tiết thuận lợi, anh Tấn Anh lại nhắn mẹ chuẩn bị hành lý để ra đảo. Sau mỗi chuyến đi, người phụ nữ U.70 luôn tủm tỉm cười khi xem lại những khoảnh khắc do con trai ghi lại: lúc mình thư giãn giữa đàn cá hay thả người cạnh những rạn san hô.

"Thành công lớn nhất của tôi trong vài năm qua không phải là kiếm được bao nhiêu tiền hay có thêm trải nghiệm mới, mà là biết cách cân bằng giữa công việc và thời gian dành cho mẹ", anh Tấn Anh bộc bạch.