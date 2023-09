Người Nga vẫn thoải mái mua iPhone, nhưng thương hiệu smartphone nào bán nhiều nhất?

Báo Nga Vedomosti hôm 30.8 dẫn số liệu từ trung tâm phân tích GS Group cho thấy 1,1 triệu điện thoại iPhone đã được nhập khẩu vào Nga trong nửa đầu năm 2023, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.



Theo báo cáo, doanh thu bán hàng đã đạt con số 105,7 tỉ rúp (hơn 1 tỉ USD). Xét về doanh thu, thiết bị của Apple vẫn dẫn đầu tại thị trường Nga với 34% thị phần, tiếp theo là Xiaomi của Trung Quốc với 19% và Samsung của Hàn Quốc với 16%. Tuy nhiên, xét theo số lượng thì thị phần iPhone đã giảm xuống 9% do nhu cầu sụt giảm, so với 27,9% của Xiaomi và 12,7% của Samsung. Số lượng iPhone bán ra trên thị trường Nga cũng thấp hơn so với hai hãng Realmi và Tecno của Trung Quốc, với thị phần lần lượt là 12,1% và 10,4%.

Số liệu cũng cho thấy số lượng iPhone nhập khẩu vào Nga trong 6 tháng đầu năm nay đã giảm 1 triệu thiết bị so với cùng kỳ năm 2021, trước khi xung đột nổ ra ở Ukraine và Nga bị phương Tây siết chặt cấm vận.

Cũng như nhiều thương hiệu lớn khác của phương Tây, Apple đã ngừng bán iPhone và các sản phẩm khác ở Nga từ tháng 3.2022. Một tháng sau, hãng này cũng ngừng cung cấp dịch vụ bảo hành tại Nga.

Tuy nhiên, các nhà bán lẻ Nga vẫn có cách nhập khẩu iPhone về bán ở thị trường Nga. Phương pháp này gọi là nhập khẩu song song, theo đó một sản phẩm chính hãng được nhập khẩu thông qua các kênh phân phối thay thế, cho dù không được bên sở hữu trí tuệ cho phép.

Nga đã hợp pháp hóa cơ chế này để cung cấp cho thị trường những sản phẩm mà các hãng phương Tây ngừng sản xuất hay cung cấp ở Nga vì lệnh cấm vận.