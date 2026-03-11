'Người nhện' của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM: Thần tượng thủ môn Trung Kiên, bắt bóng như De Gea

'Người hùng' Phạm Gia Bảo gồng gánh Trường ĐH Sư phạm TP.HCM

Màn so tài giữa Trường ĐH Sư phạm TP.HCM và Trường ĐH Thủy lợi (lượt hai bảng B TNSV THACO cup 2026) ban đầu được dự báo là trận đấu... chênh lệch bậc nhất ở vòng chung kết năm nay.

Trong khi Trường ĐH Thủy lợi từng hai lần giành ngôi á quân, đồng thời là đội bóng mạnh bậc nhất làng bóng đá học đường, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM chỉ là tân binh giải đấu, mới lần đầu đoạt vé đến vòng chung kết.

Ở trận ra quân, Trường ĐH Thủy lợi thắng giòn giã 3-0 trước Trường ĐH Đồng Tháp, còn Trường ĐH Sư phạm TP.HCM bộc lộ điểm yếu kinh nghiệm khi thua 0-2 trước Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai.

Trường ĐH Thủy lợi (áo đỏ) bị Trường ĐH Sư phạm TP.HCM níu chân ẢNH: ĐỘC LẬP

Thế nhưng, mọi dự báo bị đảo lộn hoàn toàn trong buổi chiều khó tin tại sân vận động Trường ĐH Nha Trang. Hàng công trứ danh của Trường ĐH Thủy lợi đã bất lực hoàn toàn trước bức tường phòng ngự được xây dựng bởi khí chất kiên cường cùng kỷ luật chiến thuật của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Đại diện miền Nam đã khiến Trường ĐH Thủy lợi có trận thứ ba không thể ghi bàn xuyên suốt lịch sử tham dự TNSV THACO cup. Trong đó, ngôi sao sáng nhất là thủ môn Phạm Gia Bảo, với những pha cứu thua khiến HLV Vũ Văn Trung cùng học trò "đứng hình" vì không thể tin nổi.

Phạm Gia Bảo đã có 6 pha cứu thua, trong đó có 5 pha giải nguy trong hiệp 2, đều ở những tình huống rất khó. Anh bay người xuất thần đẩy cú dứt điểm của Trần Đức Hoan vào xà ngang, xoạc chân truy cản cú đá cận thành ở khoảng cách chỉ 2 m của chính Đức Hoan ngay trên vạch vôi, cùng hàng loạt pha cứu thua trước mũi giày tiền đạo Trường ĐH Thủy lợi.

Màn trình diễn xuất sắc của Phạm Gia Bảo không chỉ mang về cho Trường ĐH Sư phạm TP.HCM điểm số lịch sử tại VCK TNSV THACO cup 2026, mà còn giúp anh trở thành thủ môn đầu tiên đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Phạm Gia Bảo có trận đấu ấn tượng ẢNH: ĐỘC LẬP

Giải thưởng không thể tranh cãi, khi những pha bay lượn lăn xả của Phạm Gia Bảo trở thành hình ảnh tiêu biểu cho tinh thần chiến đấu của đại diện TP.HCM trước ứng viên vô địch.

Thần tượng thủ môn Trung Kiên và De Gea

"Đây là trận đấu hay nhất từ trước đến nay của tôi", Phạm Gia Bảo khẳng định. "Tôi hạnh phúc khi giúp đội có điểm. Pha cứu thua tôi thích nhất là tình huống bay người đẩy bóng vào xà ngang".

"Người nhện" Phạm Gia Bảo khẳng định, thành quả này đến từ sự chuẩn bị đấu pháp kỹ càng của anh cùng toàn đội.

"Tôi đã xem trận đấu trước đó của Trường ĐH Thủy lợi với Trường ĐH Đồng Tháp. Tôi nhận định đối thủ không chơi tấn công kiểu tốc độ, mà vẫn thiên về phản công, sử dụng các pha bóng dài, hoặc tận dụng phạt góc là chủ yếu. Nhờ vậy, cả đội đã nghiên cứu được cách chơi.

Chúng tôi chỉ nghĩ mình phải chơi hết mình vì màu cờ sắc áo của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, phải cố hết sức giành điểm số đầu tiên", Phạm Gia Bảo nói thêm.

Phạm Gia Bảo đoạt cú đúp giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận và thủ môn nổi bật ẢNH: ĐỘC LẬP

Sau 2 lượt đấu, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM có 1 điểm, tạm đứng thứ ba ở bảng B. Cơ hội đi tiếp của đại diện TP.HCM với ngôi thứ ba xuất sắc nhất vẫn còn.

Ở trận hạ màn bảng B, Phạm Gia Bảo cùng đồng đội sẽ so tài Trường ĐH Đồng Tháp. Nếu thắng, toàn đội có tới 90% cơ hội đi tiếp. "Chúng tôi sẽ xem lại video trận đấu để tìm phương án. Trường ĐH Sư phạm TP.HCM sẽ nỗ lực đến cùng", thủ môn xuất sắc nhất trận cho biết.

Khi được hỏi về thần tượng, Phạm Gia Bảo không ngần ngại khẳng định: "Tôi rất thích thủ môn Trần Trung Kiên của HAGL và U.23 Việt Nam. Anh đã chơi rất hay. Còn với thủ môn quốc tế, hình mẫu của tôi là David de Gea. Tôi luôn học theo phong cách De Gea để cải thiện khả năng của mình".