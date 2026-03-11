* Nhận định trận đấu

Những gì tinh túy của Trường ĐH Thủy lợi đã được thể hiện trọn vẹn ở trận ra quân gặp Trường ĐH Đồng Tháp tại bảng B TNSV THACO cup 2026. Gặp đối thủ phòng ngự và pressing khoa học, các học trò HLV Vũ Văn Trung đã giữ thế trận cân bằng, sau đó bất ngờ tăng tốc để định đoạt trận đấu bằng các pha bóng cố định - "vũ khí" hạng nặng từng giúp Trường ĐH Thủy lợi làm mưa làm gió tại sân chơi TNSV THACO cup những năm trước.

Kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm ở các giải đấu lớn nhỏ đã bồi đắp nên bản lĩnh cho Trường ĐH Thủy lợi. Đội bóng của HLV Vũ Văn Trung không xây dựng lối đá bắt mắt, mà tập trung vào tính hiệu quả. Chuyền bóng ít, song phải chất lượng. Từng pha di chuyển, tịnh tiến bóng luôn kèm theo ý đồ chiến thuật rõ ràng.

Trường ĐH Thủy lợi (áo đỏ) sẽ giành chiến thắng thứ hai? ẢNH: DUY ANH

Cách tiếp cận thực dụng và chặt chẽ đến... tàn nhẫn giúp Trường ĐH Thủy lợi luôn đảm bảo tiến sâu ở các giải lớn, thay vì "một phút huy hoàng rồi chợt tắt" như nhiều đội mạnh ở TNSV THACO cup trước đây.

HLV Vũ Văn Trung chia sẻ: "Ở trận gặp Trường ĐH Đồng Tháp, học trò của tôi đã thực hiện đúng giáo án: đá chặt chẽ để thăm dò trong hiệp 1, rồi đẩy cao đội hình, mạo hiểm hơn nhằm đánh bại đối thủ trong hiệp 2. Cả đội đã chơi rất tốt và cần duy trì tinh thần này nếu muốn tiến xa. Tôi đánh giá cao nhiệt huyết của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Dù đá dưới trời nắng nóng, họ vẫn chơi rất quyết tâm, máu lửa với đấu pháp phòng ngự phản công lì lợm. Chúng tôi phải nghiên cứu đối thủ để tìm ra cách chơi phù hợp".

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đã chơi cố gắng trong trận ra quân trước Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai. Dù vậy, lỗ hổng kinh nghiệm khiến đại diện TP.HCM chỉ có thể phòng ngự bị động, rồi thất bại bởi không theo kịp lối đá tốc độ, đa dạng và biến hóa của đối thủ.

Ở trận đấu diễn ra lúc 15 giờ 45 hôm nay (11.3), Trường ĐH Thủy lợi đủ sức tạo ra "mưa bàn thắng" để vào tứ kết.