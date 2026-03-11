Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO

Live Trường ĐH Thủy lợi 0-0 Trường ĐH Sư phạm TP.HCM: Cơn mưa bàn thắng?

Hồng Nam - Lĩnh Nam
11/03/2026 14:29 GMT+7

Gặp đối thủ dưới cơ lúc 15 giờ 45 hôm nay (11.3), Trường ĐH Thủy lợi có cơ hội giành thêm một chiến thắng nữa tại TNSV THACO cup 2026 để mở toang cánh cửa vượt qua vòng bảng.

Tin mới nhất Tin cũ nhất

* Nhận định trận đấu 

Những gì tinh túy của Trường ĐH Thủy lợi đã được thể hiện trọn vẹn ở trận ra quân gặp Trường ĐH Đồng Tháp tại bảng B TNSV THACO cup 2026. Gặp đối thủ phòng ngự và pressing khoa học, các học trò HLV Vũ Văn Trung đã giữ thế trận cân bằng, sau đó bất ngờ tăng tốc để định đoạt trận đấu bằng các pha bóng cố định - "vũ khí" hạng nặng từng giúp Trường ĐH Thủy lợi làm mưa làm gió tại sân chơi TNSV THACO cup những năm trước. 

Kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm ở các giải đấu lớn nhỏ đã bồi đắp nên bản lĩnh cho Trường ĐH Thủy lợi. Đội bóng của HLV Vũ Văn Trung không xây dựng lối đá bắt mắt, mà tập trung vào tính hiệu quả. Chuyền bóng ít, song phải chất lượng. Từng pha di chuyển, tịnh tiến bóng luôn kèm theo ý đồ chiến thuật rõ ràng. 

Trường ĐH Thủy lợi - Trường ĐH Sư phạm TP.HCM: Cơn mưa bàn thắng? - Ảnh 1.

Trường ĐH Thủy lợi (áo đỏ) sẽ giành chiến thắng thứ hai?

ẢNH: DUY ANH

Cách tiếp cận thực dụng và chặt chẽ đến... tàn nhẫn giúp Trường ĐH Thủy lợi luôn đảm bảo tiến sâu ở các giải lớn, thay vì "một phút huy hoàng rồi chợt tắt" như nhiều đội mạnh ở TNSV THACO cup trước đây. 

HLV Vũ Văn Trung chia sẻ: "Ở trận gặp Trường ĐH Đồng Tháp, học trò của tôi đã thực hiện đúng giáo án: đá chặt chẽ để thăm dò trong hiệp 1, rồi đẩy cao đội hình, mạo hiểm hơn nhằm đánh bại đối thủ trong hiệp 2. Cả đội đã chơi rất tốt và cần duy trì tinh thần này nếu muốn tiến xa. Tôi đánh giá cao nhiệt huyết của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Dù đá dưới trời nắng nóng, họ vẫn chơi rất quyết tâm, máu lửa với đấu pháp phòng ngự phản công lì lợm. Chúng tôi phải nghiên cứu đối thủ để tìm ra cách chơi phù hợp".

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đã chơi cố gắng trong trận ra quân trước Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai. Dù vậy, lỗ hổng kinh nghiệm khiến đại diện TP.HCM chỉ có thể phòng ngự bị động, rồi thất bại bởi không theo kịp lối đá tốc độ, đa dạng và biến hóa của đối thủ. 

Ở trận đấu diễn ra lúc 15 giờ 45 hôm nay (11.3), Trường ĐH Thủy lợi đủ sức tạo ra "mưa bàn thắng" để vào tứ kết. 

Trường ĐH Thủy lợi - Trường ĐH Sư phạm TP.HCM: Cơn mưa bàn thắng? - Ảnh 2.

Tân binh 'khó thở' trong lần đầu tiên

Tân binh 'khó thở' trong lần đầu tiên

Các tân binh ở vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) đều không thắng ở lượt trận ra quân, cho thấy mức độ cạnh tranh và đào thải khốc liệt ở giải đấu.

Cựu trung vệ HAGL: 'Tôi học được cách huấn luyện từ thầy Giôm'

Những huyền thoại Hàn Quốc truyền lửa bóng đá sinh viên

