Thế giới

Người phụ nữ bị cáo buộc bắn chết 2 chồng cũ trong cùng một ngày

Phi Yến
Phi Yến
21/12/2025 08:46 GMT+7

Đài NBC News hôm 20.12 đưa tin giới chức bang Florida (Mỹ) đang cáo buộc một phụ nữ 51 tuổi đã nổ súng sát hại 2 người chồng cũ trong cùng một ngày.

Người phụ nữ Mỹ bắn chết chồng cũ trong cùng một ngày gây chấn động Florida - Ảnh 1.

Nghi phạm Susan Erica Avalon

ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Manatee

Cảnh sát trưởng Rick Wells của hạt Manatee (bang Florida) cho biết nghi phạm tên Susan Erica Avalon (51 tuổi) bị bắt giữ hôm 18.12 với cáo buộc bắn chết chồng cũ ở nhà riêng của nạn nhân tại địa bàn hạt này.

Một ngày trước đó, Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Manatee nhận được cuộc gọi trình báo đã xảy ra một vụ nổ súng tại khu dân cư Heritage Harbor. Khi đến nơi, cảnh sát phát hiện một người đàn ông 54 tuổi bị trúng 2 phát đạn ở vùng bụng.

Lúc đó, nạn nhân vẫn còn tỉnh táo và có thể nói chuyện với cảnh sát. Khi được hỏi ai có thể là thủ phạm, người đàn ông trả lời: "Có thể là vợ cũ của tôi", Cảnh sát trưởng Wells cho biết. Đến tối cùng ngày, nạn nhân tử vong vì vết thương quá nặng.

Các nhà điều tra nghi ngờ bà Avalon đã xuất hiện tại nhà nạn nhân và giả làm nhân viên giao đồ ăn. Hồ sơ tòa án được lưu trữ tại Văn phòng Thư ký hạt Manatee cho thấy bà Avalon và nạn nhân 54 tuổi đã ly hôn gần 10 năm và nhiều năm qua vẫn vướng vào các tranh chấp liên quan đến quyền nuôi con và tiền cấp dưỡng.

Cũng trong ngày 17.12, phía điều tra xác định bà Avalon đang ở nhà riêng tại hạt Citrus. Khi đến nơi, cảnh sát phát hiện bà này đang làm vệ sinh chiếc Honda Odyssey bằng thuốc tẩy.

Khi được báo cảnh sát đến để nói chuyện về chồng cũ, bà Avalon hỏi ngược lại: "Chồng cũ nào?".

Từ đó, các điều tra viên mở rộng điều tra sang người chồng cũ thứ hai của Avalon, sống tại thành phố Tampa thuộc hạt Hillsborough. Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Manatee đã đề nghị Sở Cảnh sát Tampa hỗ trợ kiểm tra và phát hiện người đàn ông này cũng bị bắn chết tại nhà riêng trong ngày 17.12.

Phía điều tra đang phối hợp với Văn phòng Công tố bang để xác định "những cáo buộc nào, nếu có, sẽ được áp dụng trong vụ việc".

