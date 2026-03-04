Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Người phụ nữ dùng gậy, rựa đập phá ô tô đậu ven đường

Bá Cường
04/03/2026 18:19 GMT+7

Công an phường Nam Đông Hà (Quảng Trị) đang làm rõ hành vi của một người phụ nữ dùng gậy đập phá xe ô tô đậu ven đường.

Chiều nay 4.3, thông tin từ Công an phường Nam Đông Hà (Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang làm rõ hành vi của một phụ nữ trên địa bàn sử dụng gậy đập phá xe ô tô đậu bên đường.

Người phụ nữ dùng gậy đập phá xe ô tô đậu bên đường

Trước đó, khoảng đầu giờ chiều nay, một người phụ nữ (chưa rõ danh tính) trú tại một phòng trọ trên đường Trần Phú (đoạn thuộc khu phố 1, phường Nam Đông Hà) đã dùng gậy đập phá nhiều ô tô, thùng rác của người dân để bên đường.

Anh L.B.K (30 tuổi) cho biết, khi anh đang đậu xe bên đường Trần Phú để tìm phòng trọ thì bất ngờ bị người phụ nữ lạ mặt dùng gậy đập phá ô tô. Sau khi đập phá gây hư hỏng kính chiếu hậu bên phải và nhiều bộ phận khác của xe, người phụ nữ giật lấy cây rựa của nhà dân ven đường rồi tiếp tục đi đập phá hàng loạt kính chiếu hậu xe ô tô khác dọc đường Trần Phú.

Kính chiếu hậu trên xe ô tô bị người phụ nữ dùng gậy đập hư hỏng

Sau khi nắm được thông tin, Công an phường Nam Đông Hà đã có mặt tại hiện trường và khống chế người phụ nữ đưa về trụ sở.

Vụ người phụ nữ dùng gậy, rựa đập phá ô tô đậu ven đường đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

