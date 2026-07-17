Người phụ nữ hút đinh dọc đường: 'Người ta bảo tôi không bình thường'

Chúng tôi gặp bà Nguyễn Thanh Thu (51 tuổi, trú tại chung cư Intracom Riverside, Vĩnh Thanh, Hà Nội) vào một buổi chiều giữa tháng 7, ấn tượng đầu tiên để lại cho người đối diện là nụ cười rạng rỡ cùng khuôn mặt và ánh mắt sáng láng.

"Chú đợi lâu chưa? Tôi mới đi làm về, tranh thủ xuống kéo xe đi hút đinh luôn không muộn giờ", bà Thu nói trong lúc lôi chiếc xe hút đinh nặng gần 1 tạ để lắp vào đuôi xe máy, bắt đầu cuộc hành trình quen thuộc.

Sống một mình tại căn hộ chung cư, cuộc sống của bà Thu không quá chật vật mưu sinh. Người con gái duy nhất của bà giờ đã trưởng thành. Bà làm nghề nấu ăn tự do nên thời gian khá linh hoạt và chủ động.

Mỗi ngày khi đi làm về, bà Thu lại tranh thủ kéo chiếc xe hút đinh ra, gắn vào xe máy rồi chạy dọc các tuyến phố có nhiều đinh rơi vãi ẢNH: LONG QUYỀN

Ý tưởng về chiếc xe hút đinh được bà nhen nhóm từ năm 2019, khi chứng kiến nhiều người đi đường bị thủng lốp xe, gặp nguy hiểm do đinh hay dị vật sắt thép. Nhưng phải đến năm 2023, qua tìm hiểu trên mạng internet, bà Thu mới biết đến kiểu xe hút đinh của một người tên Hiệp ở Bình Dương.

"Tôi xin mẫu rồi thuê thợ hàn. Vì thợ không chuyên nên phải sửa đi sửa lại nhiều lần, tốn gần 10 triệu đồng. Năm 2024, tôi mới hoàn thành chiếc xe hút đinh", bà Thu tâm sự.

Độc hành trong đêm với xe hút đinh

Những ngày đầu bà Thu kéo xe ra đường, con gái bà không khỏi lo lắng cho mẹ khi phải đơn độc di chuyển giữa đêm hôm khuya khoắt. Nhưng bà Thu quả quyết: "Tôi tin vào số mệnh, nếu cứ sợ thì không làm được gì cho xã hội. Thấy mẹ quyết tâm, con gái cũng chuyển từ lo lắng sang ủng hộ".

Kéo chiếc xe hút đinh dọc các tuyến đường, bà Thu được nhiều người chú ý với đủ mọi ánh mắt khác nhau, từ quý trọng đến phán xét ẢNH: LONG QUYỀN

Bên cạnh sự lo âu của gia đình, bà Thu cũng không tránh khỏi những ánh mắt ái ngại, lời dị nghị từ hàng xóm xung quanh.

"Có người bảo tôi không bình thường. Họ thắc mắc sao thời gian rảnh tôi không ở nhà nghỉ ngơi", bà kể. Trước những lời ra tiếng vào và cả những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội khi đăng video, bà Thu chỉ mỉm cười cho qua. Bà cho rằng mình không cần bận lòng vì lời nói thế gian, miễn là bản thân thấy việc mình làm có ích cho cộng đồng.

Di chuyển chậm rãi khi trời dần tối, bà Thu kể, trước đây, đường Trường Sa và QL3 có nhiều đinh, kim loại rơi vãi. Đường Võ Nguyên Giáp hay đường vào khu công nghiệp Bắc Thăng Long cũng là những "điểm nóng".

Bà Thu thường đi từ 6 giờ tối đến 12 giờ đêm mới trở về ẢNH: LONG QUYỀN

Mỗi chuyến đi, bà hút được cả chục cân kim loại vụn. Bà hào hứng khoe: "Dạo này tôi đi hút đều nên đinh trên đường đã giảm hẳn. Tôi cứ đi nay tuyến này mai tuyến khác, xuất phát 6 giờ chiều, 12 giờ đêm mới về".

Người đàn bà "không bình thường" gom hạnh phúc trên đường

Hiệu quả từ chiếc xe hút đinh của bà Thu là điều không thể phủ nhận. Đoạn đường Võ Nguyên Giáp xuống chân cầu Nhật Tân vốn là nỗi ám ảnh của cánh tài xế, nay đã "bình yên" hơn nhiều.

Rong ruổi với chiếc xe kéo phát ra tiếng kêu đặc trưng, hình ảnh bà Thu đã trở nên quen thuộc với người dân, bà nhận được vô số lời cảm ơn từ mọi người.

"Chúc đi đường thật bình an nhé", những câu chúc nhau hiếm hoi xuất hiện trên đường, nay trở thành câu chúc thường trực trên môi với nụ cười tươi rói của bà Thu.

Mỗi khi thấy những đồ vật xuất hiện trên đường, bà Thu đều dừng lại dọn dẹp ẢNH: LONG QUYỀN

Bà Thu kể: "Có lần tôi gặp người bị thủng săm ngay phía trước, họ vừa dắt bộ vừa trách đùa: "Sao bà không đi sớm hơn một chút, có phải tôi đỡ khổ rồi không". Lại có những lần nhiều người vẫy tay cảm ơn, hỏi han, khiến bà thấy lòng ấm áp lạ kỳ vì biết mình đang sống có ích.

Sau một ngày dài lao động vất vả, rồi lại tiếp tục độc hành trong đêm tối mịt mù, nụ cười rạng rỡ vẫn luôn thường trực trên môi người phụ nữ. Toàn bộ số đinh gỉ, mạt sắt, kim loại hút được, bà mang về chất đầy trong kho. Bán chẳng ai mua, bà để đó xem sau này có việc gì thì dùng.

"Người không bình thường" nhận được lời cảm ơn từ người lớn tuổi đến các bạn trẻ ẢNH: LONG QUYỀN

Khi sự tử tế được lan toả

Dù âm thầm một mình trên những cung đường nhưng hành trình tử tế của bà Thu đã được nhiều người ghi nhận. Ông Đinh Văn Tuân (43 tuổi), chủ một tiệm sửa xe dưới chân cầu Nhật Tân, cho biết lần đầu tiên biết đến bà vào khoảng 3 năm trước, khi một bạn học sinh bị hỏng xe trên cầu Nhật Tân được bà Thu giúp đẩy xe đến tận cửa hàng của ông.

Chiếc xe của bà Thu thường phải sửa chữa, nhưng người thợ sửa xe gần nhà không lấy tiền công ẢNH: LONG QUYỀN

Khi biết bạn học sinh không đủ tiền sửa xe, bà Thu đã chủ động nhờ ông Tuân sửa giúp và đề nghị được thanh toán số tiền còn thiếu.

"Từ đó, trong thâm tâm tôi kính trọng bà. Tôi hiểu cái cảm giác khi gặp khó khăn giữa đường mà có người sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ, rất đáng trân quý", ông Tuân tâm sự.

Từ hôm ấy, cửa hàng của ông Tuân cũng trở thành "trạm cứu trợ" mỗi lần bà Thu đẩy xe của người gặp nạn đến nhờ ông hỗ trợ. Ông cũng bảo dưỡng, sửa chiếc xe hút đinh cho bà miễn phí, như một cách góp chút sức nhỏ cùng bà làm đẹp cho đời.

Ông Ngô Văn Hạnh dừng lại bên đường gửi lời cảm ơn đến bà Thu trên về nhà sau ngày làm việc ẢNH: LONG QUYỀN

Là một người thường xuyên đi qua đoạn đường gom Võ Nguyên Giáp, ông Ngô Văn Hạnh (53 tuổi) từng nhiều lần dính đinh và bị thủng lốp xe máy tại khu vực này. Nhưng từ khi chiếc xe hút đinh của bà Thu xuất hiện, tuyến đường ông đi đã trở nên an toàn hơn rất nhiều.

Ông Hạnh chia sẻ: "Đang đi xe máy mà bị dính đinh, thủng lốp rất nguy hiểm. Nên hôm nay tôi nhất định phải đứng lại để trực tiếp gửi tới bà một lời cảm ơn chân thành".

Trao đổi với chúng tôi về hành động của bà Thu trong những năm qua, ông Nguyễn Quang Đặng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thanh, cho biết, địa phương có công dân trách nhiệm với cộng đồng là rất đáng trân trọng, cần tuyên truyền rộng rãi để lan toả, nhằm khuyến khích nhiều người hành động có ích cho cộng đồng hơn.