Người phụ nữ ở Bình Phước bán ma túy giấu trong ống hút, vỏ kẹo

Ngày 17.3, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã triệt phá một tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Thị Hương Sen (37 tuổi, ngụ TP.Đồng Xoài) cầm đầu.



Trước đó, sáng 16.3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp lực lượng đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Phước và Công an TP.Đồng Xoài đột kích vào căn nhà gỗ tại hẻm 55, KP.Tân Trà 2, P.Tân Bình, TP.Đồng Xoài. Tại đây, lực lượng công an bắt quả tang Nguyễn Thị Hương Sen đang bán ma túy cho người nghiện.

Lực lượng công an đến bắt Nguyễn Thị Hương Sen bán ma túy cho người nghiện HOÀNG GIÁP

Tang vật thu giữ gồm 131 đoạn ống hút chứa chất màu trắng và 8 cục màu trắng bọc trong các vỏ kẹo được Sen khai nhận là ma túy.

Tiếp tục khám xét nơi ở của Sen, lực lượng chức năng phát hiện thêm số lượng ma túy được chia nhỏ vào 230 đoạn ống hút và 15 vỏ kẹo, giấu trong lọ thủy tinh. Sen khai nhận mua số ma túy này từ TP.HCM về chia nhỏ để bán kiếm lời.

Ma túy giấu trong vỏ kẹo bị công an thu giữ HG

Theo cơ quan công an, tụ điểm mua bán ma túy của Sen hoạt động rất tinh vi, nhà luôn đóng kín cửa và gắn camera xung quanh để quan sát bên ngoài. Khi người nghiện có nhu cầu mua ma túy, liên lạc qua điện thoại với Sen rồi đến đặt tiền vào trong cửa nhà, Sen sẽ ném ma túy ra ngoài.

Nguyễn Thị Hương Sen thời điểm bị bắt HG

Tụ điểm ma túy này hoạt động vào các khung giờ từ sáng sớm, trưa và chiều tối gây bất bình trong nhân dân. Nguyễn Thị Hương Sen từng có một tiền án về tội cướp tài sản.