Thời sự Dân sinh

Người phụ nữ 'xanh' ở xã đảo Minh Châu

Trúc Như
Trúc Như
22/08/2025 15:10 GMT+7

Trong hành trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Minh Châu (TP.Hà Nội) xác định tiêu chí môi trường là một trong những nội dung còn nhiều thách thức.

Giữa bối cảnh đó, mô hình xử lý chất thải chăn nuôi của chị Ngô Thị Thanh Vân, Giám đốc HTX Nông nghiệp hữu cơ và Dịch vụ bảo vệ môi trường Minh Châu Organic Farm, đã mang lại làn gió mới, góp phần thiết thực vào việc hoàn thiện tiêu chí môi trường ở xã đảo.

Người phụ nữ 'xanh' ở xã đảo Minh Châu - Ảnh 1.

Chị Ngô Thị Thanh Vân hướng dẫn người dân xã Minh Châu cách phân loại rác hữu cơ tại nguồn

ẢNH: TRÚC NHƯ

Dù không sinh ra ở Minh Châu, chị Ngô Thị Thanh Vân lại đặc biệt trăn trở trước thực trạng ô nhiễm môi trường do chăn nuôi gây ra. 

Tại một xã đảo mà phần lớn người dân sống bằng nghề nuôi bò, nuôi lợn, chất thải gia súc thải trực tiếp ra môi trường không chỉ ảnh hưởng đến cảnh quan, nguồn nước, không khí mà còn làm suy giảm tiềm năng phát triển du lịch sinh thái.

Không đứng ngoài cuộc, chị Vân mạnh dạn thành lập HTX Minh Châu Organic Farm với mục tiêu xử lý triệt để chất thải chăn nuôi, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. "Làm trước, nói sau", chị Châu cùng các cộng sự quyết định đầu tư hơn 3 tỉ đồng xây dựng hệ thống xử lý chất thải thành phân bón hữu cơ ngay tại địa phương.

HTX cũng thu mua chất thải chăn nuôi với giá 4.000 đồng/thùng, mỗi tháng thu mua khoảng 300 triệu đồng tiền chất thải - tương đương hàng trăm tấn - vừa làm sạch môi trường, vừa tạo sinh kế cho người dân. Đây là mô hình hiếm thấy tại các vùng nông thôn.

Người phụ nữ 'xanh' ở xã đảo Minh Châu - Ảnh 2.

Chị Vân thu hoạch sản phẩm dưa chuột kiếm hữu cơ

ẢNH: TRÚC NHƯ

Đáng chú ý, mô hình của chị Vân không chỉ giảm tải ô nhiễm từ chăn nuôi mà còn giúp lan tỏa ý thức gìn giữ môi trường trong toàn dân.

Chị vận động người dân trồng hoa, cây xanh để tạo cảnh quan nông thôn. Hiện HTX đã phủ xanh 20 ha đất trống, tạo thành điểm nhấn du lịch, thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm, từng bước biến Minh Châu từ một xã thuần nông thành điểm đến du lịch nông nghiệp sinh thái xanh - sạch - đẹp.

Bên cạnh đó, HTX tổ chức hội thảo về sử dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi, phát hơn 1.500 thùng rác miễn phí, hướng dẫn phân loại rác tại nguồn - những hành động nhỏ nhưng tác động lớn, làm thay đổi tư duy, hành vi của người dân về môi trường sống.

Chị Vân đặt mục tiêu trong thời gian tới sẽ mở rộng quy mô thu gom toàn bộ chất thải chăn nuôi trong xã, đồng thời xử lý bùn thải từ ao hồ, cống rãnh để sản xuất phân hữu cơ. 

Xa hơn, chị kỳ vọng cùng địa phương phát triển nông nghiệp xanh gắn với các cây trồng đặc sản như táo, ổi, chuối, nhãn, vải… nhằm tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân.

Dám nghĩ, dám làm, kiên trì và đầy trách nhiệm với cộng đồng, chị Ngô Thị Thanh Vân không chỉ là một điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế tuần hoàn nông thôn mà còn là nhân tố tích cực, đồng hành cùng chính quyền xã Minh Châu trong nỗ lực hoàn thành tiêu chí môi trường, góp phần đưa xã đảo sớm cán đích nông thôn mới nâng cao.

xã đảo Minh Châu hà nội nông nghiệp xanh
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
