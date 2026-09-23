Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 44 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù (người ra tù).

Người ra tù có thể được vay vốn tới 200 triệu đồng, vay để đi làm việc nước ngoài ẢNH: NGỌC THẮNG

Quyết định 44 đã nâng mạnh mức vốn vay mà người ra tù có thể được vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Theo đó, với mục đích vay đào tạo nghề, mức vốn được tăng từ tối đa 4 triệu đồng/tháng/người lên tối đa 10 triệu đồng/tháng/người (tăng 2,5 lần).

Việc vay để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm đối với cá nhân đã được nâng từ từ tối đa 100 triệu đồng/người lên tối đa 200 triệu đồng/người.

Với cơ sở sản xuất kinh doanh, mức vay theo dự án được nâng từ tối đa 2 tỉ đồng/dự án lên tối đa 10 tỉ đồng/dự án. Với mức vay tính trên mỗi lao động được nâng từ mức tối đa 100 triệu đồng/người lao động lên tối đa 200 triệu đồng/người lao động.

Quyết định 44 cũng bổ sung quy định người vay hoặc cơ sở sản xuất kinh doanh có thể vay vốn một hoặc nhiều lần, miễn là tổng dư nợ không vượt quá mức cho vay tối đa. Đồng thời, nâng thời gian người ra tù có thể vay vốn lên tối đa là 10 năm kể từ ngày chấp hành xong án phạt tù, thay vì chỉ trong 5 năm như quy định cũ.

Ngoài ra, tại quyết định mới, Thủ tướng Chính phủ cũng cho phép người vay vốn đang có dự nợ ở các chương trình tín dụng khác có cùng mục đích vẫn được vay vốn, miễn là tổng dư nợ không vượt quá mức cho vay tối đa theo quy định.

Người ra tù được vay để đi làm việc ở nước ngoài

Cạnh đó, Quyết định 44 bổ sung trường hợp cho người ra tù vay để đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng, nhằm giúp người lao động có thể chi trả các khoản phải trả trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

Hạn mức cho vay tối đa bằng thời gian hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (không bao gồm thời gian gia hạn hợp đồng).

Theo quy định cũ, người ra tù chỉ được vay vốn với 2 mục đích: đào tạo nghề và sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, không có mục đích vay để đi làm việc ở nước ngoài.

Điều kiện để người ra tù có thể vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là người vay phải có hợp đồng với doanh nghiệp dịch vụ hoặc đơn vị sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Một điểm sửa đổi nữa tại Quyết định 44 là về trách nhiệm xác nhận của UBND cấp xã về đối tượng và điều kiện thụ hưởng chính sách. Theo quy định mới, UBND xã thực hiện việc xác nhận này theo đề nghị của công an cấp xã.

Cũng theo Quyết định 44, các hợp đồng vay vốn của người ra tù đã ký trước ngày 20.11 tiếp tục thực hiện theo nội dung đã ký kết. Trường hợp đã được vay vốn theo Quyết định 22 nếu đủ điều kiện và có nhu cầu thì tiếp tục được vay vốn theo mức vốn cho vay mới.