Người sáng lập FTX được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 250 triệu USD

Theo CNBC, thẩm phán Gabriel Gorenstein hôm 22.12 cho biết sẽ yêu cầu giám sát “nghiêm ngặt” SBF sau khi anh được trả về sống với cha mẹ ở bang California, Mỹ. Giá trị tiền bảo lãnh được đảm bảo bằng vốn chủ sở hữu ngôi nhà của gia đình SBF, bằng chữ ký của cha mẹ và hai cá nhân khác có tài sản “đáng kể”.

Ngoài gói 250 triệu USD, mà các công tố viên gọi là khoản “thế chân trước khi xét xử lớn nhất từ trước đến nay”, cựu tỉ phú tiền điện tử còn được yêu cầu phải đeo vòng tay theo dõi điện tử, nộp đơn tư vấn sức khỏe tâm thần, đồng thời hạn chế đi lại trong và giữa quận phía bắc của California và các quận phía nam, phía đông của New York. SBF cũng bị cấm mở bất kỳ khoản tín dụng mới nào trị giá hơn 1.000 USD trong khi chờ xét xử về những hành vi mà các nhà quản lý liên bang gọi là gian lận “trơ trẽn” đã diễn ra tại sàn giao dịch tiền điện tử FTX.

SBF bị dẫn độ từ Bahamas đến Quận Westchester ở New York (Mỹ) vào tối 21.12 sau nhiều ngày xét xử hỗn loạn tại tòa án ở Bahamas. Điều khoản liên quan đến việc bảo lãnh SBF đã được các công tố viên và luật sư của anh đồng ý. Cựu Giám đốc điều hành FTX sẽ đối mặt với phiên điều trần tiếp theo, do thẩm phán Ronnie Abrams chủ tọa, tại New York vào ngày 3.1, nơi sẽ xét xử các cáo buộc hình sự liên quan đến việc gian lận, rửa tiền và vi phạm quy định tài chính.





SBF bị buộc tội thực hiện vụ lừa đảo trị giá hàng tỉ USD đối với các nhà đầu tư, sử dụng tiền của khách hàng để mua tài sản, tài trợ cho các khoản quyên góp chính trị và các giao dịch hỗ trợ tại quỹ phòng hộ riêng Alameda Research. Được biết, hai cấp phó hàng đầu của SBF là Caroline Ellison và Gary Wang hôm 21.12 đã nhận tội liên quan đến cáo buộc gian lận và đang hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật.

Giá trị tài sản bảo lãnh tại ngoại của SBF lấn át những trường hợp cổ cồn trắng liên bang khác. Bernie Madoff đã đưa ra khoản thế chân trị giá 10 triệu USD trong khi chờ xét xử về kế hoạch Ponzi trị giá hàng tỉ USD của mình. Số tiền này trong trường hợp của Jeff Skilling, cựu Giám đốc điều hành công ty năng lượng Enron, là 5 triệu USD. Elizabeth Holmes, người sáng lập tập đoàn công nghệ y tế Theranos, cũng chỉ đưa ra khoản tiền ít ỏi 500.000 USD.