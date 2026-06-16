Người tình được 'ông trùm Playboy' sủng ái nhất tiết lộ những bí mật chấn động

Trong tập phát sóng của podcast Let's Be Honest With Kristin Cavallari, Holly Madison cho biết Hugh Hefner luôn tìm cách níu kéo khi cô bày tỏ mong muốn rời khỏi Playboy Mansion. Theo Holly Madison, ông chủ Playboy thường để bản di chúc ở phía giường của cô nhằm cho cô thấy khoản tài sản mình có thể nhận được nếu tiếp tục ở lại, trang RadarOnline đưa tin ngày 15.6.

Holly Madison từng là một trong những người bạn gái nổi tiếng và gắn bó lâu năm nhất của Hugh Hefner tại Playboy Mansion Ảnh: Reuters

Hé lộ mặt tối sau hào quang 'đế chế Playboy'

Holly Madison cũng cho biết sau khi cô và Kendra Wilkinson thông báo rời khỏi dinh thự, nhiều tờ báo lá cải liên tục đăng tải các bài viết cho rằng họ sẽ nhanh chóng bị lãng quên. Theo cô, Hugh Hefner thường in những bài báo này và cố tình để cô nhìn thấy với hy vọng thay đổi quyết định. Ngoài ra, Holly Madison còn cáo buộc Hugh Hefner tạo ra môi trường cạnh tranh giữa các cô gái sống trong dinh thự. Cô cho rằng ông thường chia họ thành nhiều nhóm đối lập để duy trì quyền kiểm soát: "Hugh thích tạo ra sự cạnh tranh giữa các nhóm. Điều đó khiến mọi người luôn phải tranh giành sự chú ý của ông ấy".

Trong nhiều cuộc phỏng vấn khác nhau, Holly Madison cho biết cuộc sống tại dinh thự Playboy không hào nhoáng như nhiều người vẫn tưởng tượng. Cô từng mô tả môi trường xung quanh Hugh Hefner mang màu sắc của một "giáo phái" dị biệt, nơi mọi người xem ông như một nhân vật không thể bị chỉ trích. Chia sẻ với New York Post, Holly Madison cho biết: "Mọi người coi ông ấy như một người hoàn hảo. Chỉ cần nói điều gì đó không thuận tai về ông ấy cũng có thể khiến bạn bị cô lập".

Trái ngược với hình dung của công chúng về một nơi xa hoa bậc nhất Hollywood, Holly Madison cho biết căn phòng riêng của Hugh Hefner từng trong tình trạng khá bừa bộn. Trong một tập podcast Girls Next Level phát sóng cuối năm 2024, cô cùng cựu người mẫu Playboy Bridget Marquardt tiết lộ căn phòng có nhiều bụi bẩn, đồ đạc chất đống và nấm mốc xung quanh.

Hugh Hefner qua đời năm 2017 nhưng những tranh cãi xoay quanh cuộc sống của ông tại Playboy Mansion vẫn chưa khép lại Ảnh: Reuters

Holly Madison cũng cho biết Hugh Hefner không thích các cô bạn gái sử dụng son môi màu đỏ. Theo cô, Hugh Hefner luôn mong muốn những cô gái xung quanh mình sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, tự nhiên và ngây thơ. Người đẹp 7X cho rằng đây cũng là tiêu chuẩn mà ông áp dụng khi xây dựng hình ảnh các người mẫu Playboy trong nhiều năm.

Trong podcast Girls Next Level, Holly Madison gây chú ý khi cho biết nhiều cô gái xem việc chiều lòng Hugh Hefner như một điều kiện để tiếp tục được sống xa hoa: "Chúng tôi cảm thấy đó giống như nghĩa vụ phải thực hiện, nếu không sẽ bị yêu cầu rời đi". Cô cũng thừa nhận bản thân từng chấp nhận nhiều điều ngoài mong muốn vì tin rằng đó là cơ hội giúp thay đổi cuộc sống.