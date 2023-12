Người tốt quanh ta

Kết quả cuộc thi Sống đẹp lần 3

Vì chất lượng - điểm số nhiều bài dự thi tương đối đồng đều nên Ban tổ chức quyết định tăng giải khuyến khích hạng mục phóng sự, ký sự, ghi chép và hạng mục truyện ngắn từ 5 lên thành 7 giải.

Với hạng mục video, do tác phẩm dự thi không đạt yêu cầu nên Ban tổ chức không trao giải.

Hạng mục phóng sự, ký sự, ghi chép:

Giải nhất: Sao băng đã rớt, ngọn lửa vẫn rực - tác giả Lữ Khách (TP.HCM).

Giải nhì: Làm phúc quên cả phận mình - Ngọc Tấn (Gia Lai), Người "nạp" thêm dưỡng khí vào bầu khí quyển - Nguyễn Duy Khánh (Hà Nội).

Giải ba: Vươn về phía mặt trời, Quỳnh Anh - Linh Chi (Thừa Thiên-Huế), Người viết văn bằng đôi mắt trong trái tim - Kiều Xuân Quỳnh (Hà Nội), Những người hy sinh giấc ngủ chỉ đổi lại nụ cười - Nguyễn Văn Công (Hà Nội).

Giải khuyến khích: "Cô gái vàng" trong làng nhặt rác - Đặng Hoàng An (Long An), "Phi một chân" sải bước giúp đời - Vũ Thị Phương Anh (Hà Nội), Cô ấy là Minh Tâm - Song Thu (Đồng Tháp), "Anh nuôi" của 8.000 em nhỏ vùng cao - Thành Đạo (Sơn La), Vượt qua chông gai vì ngày mai tươi sáng - Vũ Văn Tuấn (Thừa Thiên-Huế), Đã giúp người thì giúp cho trót - Nguyễn Thanh Bình (TP.HCM), Người thương binh nhân hậu - Nguyễn Văn Học (Hà Nội).

Hạng mục truyện ngắn:

Giải nhất: Đầu mùa gió thổi - Trần Thị Diệp (Hà Tĩnh).

Giải nhì: Yêu bằng tình loài người - Nguyễn Trí (Đồng Nai).

Giải ba: Hãy làm một việc tốt - Nguyễn Hoàng Vũ (Khánh Hòa), Vượt lũ - Kiều Bích Hậu (Hà Nội).

Giải khuyến khích: Thả một trái tim đỏ chói - An Phúc (TP.HCM), Những ngày đẹp trời - Ng.Uyên (TP.HCM), Bàn tay gọi nắng - Ny An (Đà Nẵng), Giữa những bộn bề…! - Lê Mỹ Thạnh (Phú Yên), Một người kỳ lạ như thế - Redamancy (Khánh Hòa), Một món quà - Thảo Nguyên (Bình Dương), Mây che đỉnh núi - Nguyễn Hiên (Đắk Lắk).

Hạng mục ảnh:

Giải nhất: Hành động vì môi trường xanh - sạch - đẹp - Nguyễn Mạnh Cường (TP.HCM).

Giải nhì: Chung tay gìn giữ môi trường - Bùi Việt Hưng (Bình Dương).

Giải ba: Về một tấm gương tàn nhưng không phế - Trần Văn Túy (Bình Thuận).

Giải khuyến khích: Cõng chữ lên non - Bùi Thị Hồng Vân (Hòa Bình), Giúp dân khắc phục hậu quả do biển xâm thực - Lê Minh Quát (Bình Thuận), "Việc phụ" trên quần đảo Hải Tặc - Hồng Hiếu (Cần Thơ), Làm gạch sinh thái trong giờ hoạt động ngoại khóa - Vũ Sơn Lâm (Đồng Nai), Đôi chân đi đến nhịp đập cuối cùng - Đặng Hoàng An (Long An).

Giải thưởng khác:

Giải thưởng dành cho tác giả có bài viết về doanh nhân sống đẹp: Trần Nhã Thụy, tác phẩm Xin bình yên, nguyện bình yên.

Giải thưởng dành cho tác giả viết về một dự án thiện nguyện nổi bật của nhóm/tập thể/doanh nghiệp: Làm phúc quên cả phận mình (Ngọc Tấn, Gia Lai).

5 nhân vật được vinh danh do Ban tổ chức và Ban giám khảo bình chọn: Đinh Thị Thùy Trang (trong tác phẩm Làm phúc quên cả phận mình - Ngọc Tấn), Vũ Quốc Cường - đã mất (trong tác phẩm Sao băng đã rớt, ngọn lửa vẫn rực - Lữ Khách), Lê Trung Cường (trong tác phẩm Người viết văn bằng đôi mắt trong trái tim - Kiều Xuân Quỳnh), Lê Thanh Nga (trong tác phẩm Đã giúp người thì giúp cho trót - Nguyễn Thanh Bình), Sùng A Cải (trong tác phẩm Người "nạp" thêm dưỡng khí vào bầu khí quyển - Nguyễn Duy Khánh).

1 giải bài viết được bạn đọc yêu thích (bao gồm lượt xem và lượt like trên Thanh Niên Online): Đôi chân đi đến nhịp đập cuối cùng - Đặng Hoàng An (TP.HCM).

Thiên Anh