Người trẻ cần làm gì khi thế giới có nhiều biến động phức tạp?

Chiều 28.11, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể T.Ư tổ chức Tọa đàm "Tuổi trẻ Việt Nam đoàn kết, hội nhập và phát triển".

Chương trình lan tỏa thông điệp "Thanh niên Mặt trận bản lĩnh trong hội nhập, tiên phong trong kết nối sức mạnh đại đoàn kết", đồng thời khẳng định vai trò của thế hệ trẻ trong xây dựng hình ảnh Việt Nam hiện đại, phát triển bền vững.

Thanh niên phải không ngừng học tập, nâng cao hiểu biết

Phát biểu khai mạc tọa đàm, anh Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể T.Ư, cho rằng bối cảnh thế giới và khu vực đang có nhiều biến động phức tạp, trong khi quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam ngày càng sâu rộng, thì thanh niên ngoài bản lĩnh chính trị vững vàng thì còn phải trau dồi tri thức, kỹ năng và năng lực ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu của thời đại mới.

Anh Nguyễn Nhất Linh phát biểu tại tọa đàm ẢNH: CTV

Anh Linh khẳng định tuổi trẻ MTTQ Việt Nam phải là lực lượng bản lĩnh trong hội nhập và tiên phong trong kết nối sức mạnh đại đoàn kết, coi đây là giá trị cốt lõi để phát huy vai trò thanh niên trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Phần chuyên đề tại tọa đàm thu hút chú ý với tham luận của PGS-TS Đặng Đình Quý, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Từ những phân tích sâu sắc về tình hình thế giới, khu vực và xu hướng dịch chuyển quan hệ quốc tế, ông giúp đoàn viên, thanh niên có cái nhìn rõ hơn về bối cảnh cạnh tranh, hợp tác toàn cầu.

PGS-TS Đặng Đình Quý, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, chia sẻ tại tọa đàm ẢNH: CTV

Theo ông Quý, sự biến động nhanh chóng của môi trường an ninh và chính trị thế giới đòi hỏi thanh niên phải không ngừng học tập, nâng cao hiểu biết và chủ động tham gia vào các hoạt động tăng cường hiểu biết quốc tế, qua đó đóng góp thiết thực cho quá trình phát triển và hội nhập của đất nước.

Anh Trương Chấn Sang, Ủy viên Ban Văn hóa sinh viên, Hội Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh TP.HCM, mang đến bài chia sẻ truyền cảm hứng về định vị bản thân trong "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Anh Sang nhấn mạnh việc tự nhận diện thế mạnh, điểm yếu và mục tiêu nghề nghiệp là điều kiện quan trọng để người trẻ định hình lộ trình phát triển phù hợp. Bên cạnh đó, thầy giới thiệu những phương pháp học tiếng Anh hiệu quả với sinh viên Việt Nam, coi ngoại ngữ là "chiếc chìa khóa vạn năng" mở ra cơ hội học tập, việc làm và giao lưu quốc tế.

Trách nhiệm của người trẻ

Bên cạnh nội dung chuyên môn, tọa đàm cũng truyền tải thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm hội nhập của người trẻ. Anh Nguyễn Nhất Linh nhấn mạnh, thanh niên cần nuôi dưỡng khát vọng vươn tầm quốc tế, tinh thần dám thử thách, năng lực ngoại ngữ vững vàng và tâm thế chủ động hội nhập.

Khi mỗi bạn trẻ mang trong mình sự tự tin, trí tuệ và bản lĩnh, họ có thể bước ra thế giới và đại diện cho hình ảnh con người Việt Nam hiện đại, cởi mở và sẵn sàng hợp tác.

Các đoàn viên thanh niên tham gia tọa đàm ẢNH: CTV

Các đại biểu cũng cho rằng, ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, được xem là năng lực then chốt giúp thanh niên hội nhập hiệu quả. Thanh niên cần coi tiếng Anh là công cụ giao tiếp hằng ngày thay vì một môn học đơn thuần.

Việc tạo môi trường luyện tập thường xuyên, như câu lạc bộ, khu vực giao tiếp tiếng Anh, các chương trình giao lưu và học tập quốc tế sẽ giúp người trẻ sớm hình thành sự tự tin và thành thạo trong sử dụng ngoại ngữ. Khi thanh niên cùng nhau học tập và chia sẻ, năng lực hội nhập sẽ được nâng cao một cách tự nhiên và bền vững.

Trong chương trình, Trung tâm IELTS Tram Nguyen đã trao tặng 12 suất học bổng với tổng trị giá 18 triệu đồng nhằm khích lệ tinh thần học tập cho các bạn đoàn viên, sinh viên.