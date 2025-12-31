Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Người trẻ đột tử khi tập luyện: Vài phút sơ cứu quyết định sống còn
Video Sức khỏe

Người trẻ đột tử khi tập luyện: Vài phút sơ cứu quyết định sống còn

Trúc Đặng
Trúc Đặng
31/12/2025 20:00 GMT+7

Dù còn trẻ và khỏe mạnh, nhiều người vẫn bất ngờ ngưng tim, đột tử khi đang tập gym, chạy bộ hoặc chơi thể thao. Theo chuyên gia, vài phút sơ cứu đầu tiên có thể quyết định cơ hội sống còn.

Thời gian gần đây, liên tiếp ghi nhận các trường hợp người trẻ đột tử khi đang tập luyện. Đáng chú ý, phần lớn nạn nhân trước đó không có bệnh nền và sinh hoạt hoàn toàn bình thường. 

Một nghiên cứu theo dõi 641 vận động viên trẻ bị ngưng tim trong 9 năm, tỷ lệ sống sót chiếm tới 49%, tập trung trong lúc vận động xấp xỉ 57% ở các trường hợp diễn ra khi tập/thi đấu, theo Dr. Nate Moulson (UBCCardio.com).

Các bác sĩ cho biết, nguyên nhân thường là ngưng tim đột ngột hoặc rối loạn nhịp tim nguy hiểm do bất thường tim mạch tiềm ẩn.

Người trẻ đột tử khi tập luyện: Vài phút sơ cứu quyết định sống còn - Ảnh 1.

Đột tử khi tập luyện là tình trạng phổ biến

 

Tin liên quan

Vì sao càng giảm cân càng uể oải vào buổi chiều?

Vì sao càng giảm cân càng uể oải vào buổi chiều?

Giảm cân thường được kỳ vọng giúp cơ thể nhẹ nhõm và khỏe khoắn hơn. Thế nhưng trên thực tế, không ít người lại rơi vào trạng thái mệt mỏi, uể oải, thậm chí run tay vào buổi chiều khi đang ăn kiêng. Vậy nguyên nhân từ đâu khiến tình trạng này xảy ra?

Nên uống nước ấm hay nước lạnh để bảo vệ thận?

Khám phá thêm chủ đề

đột tử ngưng tim tập gym người trẻ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận