Người trẻ giữ tiếng cồng chiêng giữa buôn làng vùng biên

Lớn lên giữa buôn làng của người M'nông ở vùng biên, anh Rôn luôn trăn trở làm sao để tiếng cồng chiêng, làn điệu dân ca và các giá trị văn hóa truyền thống không chỉ được lưu giữ mà còn tiếp tục sống trong thế hệ trẻ.

Anh Rôn kể sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành Công tác xã hội, Học viện Phụ nữ Việt Nam phân hiệu tại TP.HCM, anh trở về quê hương, gắn bó với thanh niên và bà con trong khu vực buôn Bu Đắk, xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng. Ba năm sau, anh được bầu giữ vị trí Phó bí thư Chi đoàn buôn Bu Đắk, rồi Phó bí thư Đoàn xã Thuận An. Sau đó, anh Rôn được tín nhiệm giữ chức Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã và Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thuận An.

Anh Y A Rôn (bìa trái) phối hợp cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Lao vận động người dân phát triển kinh tế ở vùng biên ẢNH: MINH NGỌC

Năm 2021, anh Rôn vận động thành lập Câu lạc bộ cồng chiêng liên buôn Bu Đắk - Sar Pa với khoảng 31 thành viên. Câu lạc bộ kết nối các nghệ nhân để truyền dạy cồng chiêng cho lớp trẻ, duy trì sinh hoạt từ 4 - 5 lần mỗi tháng. Suốt những năm qua, anh còn dành thời gian sưu tầm, ghi chép 20 bài dân ca M'nông, tạo nguồn tư liệu phục vụ bảo tồn, truyền dạy và lan tỏa văn hóa dân tộc.

Anh Rôn bày tỏ tự hào sinh ra trong một cộng đồng giàu bản sắc, nơi tiếng cồng chiêng, sử thi và lễ hội gắn với tuổi thơ của mình. Vì vậy, anh mong muốn đưa những giá trị ấy đến gần hơn với người trẻ bằng chính cách làm của thế hệ mình.

Anh chọn cách đồng hành cùng người trẻ, đến gần từng gia đình và giữ những giá trị truyền thống bằng sức trẻ. "Tôi luôn nỗ lực gìn giữ, phát huy và lan tỏa những giá trị truyền thống của dân tộc, từ tiếng nói, chữ viết, trang phục, dân ca đến không gian văn hóa cồng chiêng", anh Rôn chia sẻ.

Cùng với việc bảo tồn nét văn hóa, anh Rôn còn dành nhiều thời gian hỗ trợ thanh niên thay đổi cách nghĩ, cách làm kinh tế. Các hoạt động tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp được triển khai để thanh niên vùng biên có thêm cơ hội lập nghiệp ngay trên quê hương.

Bà Nguyễn Thúy Luân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thuận An, nhận định: "Y A Rôn rất năng nổ trong công việc, làm tốt công tác tập hợp đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động do cấp trên và địa phương phát động, đồng thời phối hợp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế để bà con phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo".

Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ công tác Đoàn, theo bà Luân, Y A Rôn còn ý thức rõ trách nhiệm của một người trẻ M'nông trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Anh là thành viên đội cồng chiêng liên buôn, tham gia phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ của địa phương và biểu diễn tại các homestay khi có khách du lịch.

"Những hoạt động đó vừa góp phần duy trì, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, vừa tạo sự gắn kết giữa bà con 2 buôn. Việc đưa các hoạt động văn hóa lên mạng xã hội cũng giúp những giá trị này được lan tỏa rộng hơn", bà Luân cho hay.