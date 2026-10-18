Người trẻ hiến kế dùng công nghệ số phát triển địa phương

Tại tọa đàm "Người trẻ hiến kế phát triển địa phương trong thời đại số" diễn ra ngày 17.10 tại hội trường ký túc xá Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, nhiều sinh viên đã đưa ra những ý tưởng xuất phát từ chính những điều mình quan sát được trong cuộc sống.

Những ý tưởng của sinh viên tại tọa đàm cũng cho thấy tinh thần cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Châu Ngọc Hoa, sinh viên đến từ phân hiệu Gia Lai, đóng góp ý kiến qua hình thức online ẢNH: AN VY

Từ số hóa văn hóa làng, ứng dụng AI trong quảng bá nông sản đến xây dựng nền tảng kết nối các hoạt động cộng đồng, các đề xuất đều hướng đến việc đưa công nghệ vào giải quyết những vấn đề thực tiễn của địa phương. Qua đó, sinh viên không chỉ phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của người trẻ mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở.

Quét mã QR để hiểu văn hóa làng

Tham gia qua đường truyền trực tuyến từ nơi xa, Châu Ngọc Hoa, sinh viên ngành giáo dục tiểu học, phân hiệu Gia Lai, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, mạnh dạn đề xuất xây dựng sổ tay số "Cẩm nang văn hóa làng".

Theo Hoa, văn hóa của cộng đồng Jrai, Bahnar với cồng chiêng, nghề dệt thổ cẩm, nhà rông, ẩm thực và tri thức dân gian là nguồn tài nguyên quý cho du lịch cộng đồng. Tuy nhiên thông tin về điểm đến, dịch vụ hay những điều cần lưu ý khi vào làng có thể nằm rải rác ở nhiều nơi.

Châu Ngọc Hoa chia sẻ, bạn hình dung một trang web dễ sử dụng trên điện thoại, kết hợp mã QR tại những điểm tham quan phù hợp. Du khách chỉ cần quét mã để tìm hiểu câu chuyện về nghề thủ công, kiến trúc nhà rông hay quy tắc ứng xử trước khi trải nghiệm.

Nữ sinh đề xuất chọn một làng hoặc điểm du lịch cộng đồng để thí điểm, xây dựng sổ tay Việt - Anh trong 12 tháng, triển khai 10 - 15 mã QR nếu đủ điều kiện và số hóa tối thiểu 20 nội dung được cộng đồng thông qua.

Hoa nói còn muốn hướng dẫn 3 - 5 đại diện cộng đồng hoặc đơn vị quản lý tự cập nhật, tiếp nhận phản hồi cũng như yêu cầu gỡ bỏ thông tin, sau khi bàn giao sản phẩm. Theo nữ sinh, không phải nghi lễ, hình ảnh hay tri thức nào cũng phù hợp công bố rộng rãi, và người dân có quyền quyết định trong việc số hóa văn hóa của mình.

Hoạt động giúp sinh viên trang bị thêm kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ số và phát huy khả năng sáng tạo để giải quyết những vấn đề thực tiễn tại địa phương ẢNH: AN VY

Không chỉ thế, Hoa cho biết các bạn tại phân hiệu Gia Lai còn muốn đề xuất sử dụng AI để quảng bá du lịch và nông sản địa phương. Những địa danh như Biển Hồ, núi lửa Chư Đăng Ya cùng các sản phẩm cà phê, mật ong, hồ tiêu có thể được giới thiệu thông qua bản đồ số, video và nội dung song ngữ. Sinh viên sẽ phối hợp với hợp tác xã, cơ sở sản xuất làm sản phẩm truyền thông với chi phí thấp, có kiểm chứng thông tin.

Phần giới thiệu những ý tưởng đến từ Gia Lai khiến cả hội trường vỗ tay tán thưởng vì quá thiết thực.

Kết nối việc làm tốt, lắng nghe tiếng nói trẻ em

Nguyễn Hùng Duy, sinh viên khoa Hóa học, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, lại quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ để kết nối người trẻ với những hoạt động thiện nguyện, việc làm tốt tại địa phương.

Theo Duy, hiện nay thông tin về các hoạt động tại địa phương thường được chia sẻ qua các nhóm Zalo, Facebook. Tuy nhiên, thông tin nằm rải rác ở nhiều nhóm khiến bạn trẻ đôi khi khó tìm kiếm, lựa chọn và đăng ký những chương trình phù hợp với mình.

Từ thực tế đó, nam sinh đề xuất xây dựng một nền tảng số tập hợp các hoạt động cộng đồng, việc làm tốt tại địa phương. Thông qua web, người trẻ có thể dễ dàng tra cứu, tìm kiếm các chương trình phù hợp với sở thích, khả năng và điều kiện của mình để đăng ký tham gia.

Đặc biệt, Duy mong muốn nền tảng này có thể ghi nhận quá trình tham gia các hoạt động cộng đồng của sinh viên, làm cơ sở tham khảo khi đánh giá điểm rèn luyện tại trường hay xét khen thưởng ở địa phương. Qua đó, những việc làm tốt không chỉ được lan tỏa mà còn tạo thêm động lực để người trẻ tích cực đóng góp cho cộng đồng.

Cũng xuất phát từ một khoảng trống trong giao tiếp, Dương Nguyễn Thanh Vân, sinh viên ngành giáo dục tiểu học, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, đề xuất xây dựng hộp thư góp ý trên nền tảng số dành cho thanh thiếu nhi. Vân nhận thấy nhiều em nhỏ thường sợ nói sai, e ngại trình bày suy nghĩ trước người lớn. Một không gian chia sẻ có cơ chế kiểm soát phù hợp, theo nữ sinh, có thể giúp các em mạnh dạn bày tỏ mong muốn, phản ánh những điều quan tâm trong học tập và đời sống.

Sinh viên hào hứng hiến kế phát triển địa phương trong thời đại số ẢNH: AN VY

Trong khi đó, Chu Thị Thanh Thảo, sinh viên ngành ngôn ngữ Trung Quốc, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, mong muốn tạo nền tảng kết nối 4 bên, gồm sinh viên, nhà trường, doanh nghiệp và địa phương, nhằm hỗ trợ những ý tưởng khởi nghiệp từ sớm.

Thảo kể, từng chứng kiến một người bạn khởi sự kinh doanh bằng việc bán bánh trong lớp thời THPT. Ban đầu, khách hàng chỉ là bạn bè quen biết, nhưng khi lên đại học, người bạn ấy dần mở rộng tệp khách hàng và được nhiều người biết đến. Từ câu chuyện này, Thảo mong muốn những ý tưởng kinh doanh nhỏ của sinh viên có cơ hội được đánh giá tính khả thi, kết nối với doanh nghiệp để hỗ trợ phát triển thành mô hình thực tế.

Lắng nghe các hiến kế, thạc sĩ Tạ Thanh Trung, giảng viên khoa Vật lý, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, đồng tác giả hai cuốn sách Giáo dục kỹ năng số và Bình dân học kỹ năng số dành cho mọi người, đánh giá các ý tưởng là những hướng đi có tính khả thi.

Theo thầy Trung, trong thời đại số, người trẻ có nhiều điều kiện thuận lợi để biến ý tưởng thành sản phẩm phục vụ đời sống. Công nghệ giúp sinh viên dễ dàng tìm kiếm thông tin, khảo sát nhu cầu, thử nghiệm giải pháp và đưa những sáng kiến hữu ích đến với cộng đồng.

Thạc sĩ Trung cho rằng người trẻ không nên chỉ dừng lại ở việc sử dụng công nghệ mà cần tiến xa hơn, trở thành những người kiến tạo giá trị. Điều quan trọng là biết quan sát cuộc sống, nhận ra những nhu cầu thực tế và chủ động tìm cách giải quyết bằng kiến thức, kỹ năng của mình.

Để giúp sinh viên hiện thực hóa ý tưởng, thầy Trung chia sẻ phương pháp 5 chữ T: Thấy - Thấu - Tìm - Tạo - Thử. Theo đó, các bạn cần nhận diện vấn đề, thấu hiểu người sử dụng, tìm hiểu thông tin, xây dựng giải pháp và thử nghiệm trước khi triển khai rộng rãi.

Đặc biệt, thầy Trung còn khuyến khích sinh viên mạnh dạn bắt đầu từ các việc nhỏ, liên tục lắng nghe phản hồi để hoàn thiện sản phẩm. Bên cạnh đó, thầy còn gợi ý các nhóm xác định rõ đối tượng sử dụng, ưu tiên những chức năng thiết thực và từng bước phát triển phù hợp với nhu cầu của cộng đồng.