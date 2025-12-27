Người trẻ thi đua yêu nước: Từ phân xưởng đến sân chơi quốc tế

"Thi đua yêu nước là làm tốt hơn công việc của chính mình mỗi ngày"

Ở tuổi 32, anh Trần Đình Vũ, công nhân Tổng công ty Công nghiệp in - bao bì Liksin, đã trở thành gương mặt tiêu biểu của lực lượng công nhân trẻ trong phong trào thi đua lao động sáng tạo. Điều khiến nhiều người nể phục không chỉ là con số 55 sáng kiến mà anh đã thực hiện, mà còn là giá trị làm lợi cho doanh nghiệp lên đến hơn 10 tỉ đồng.

Anh Trần Đình Vũ, gương mặt tiêu biểu cho công nhân trẻ cả nước dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11 ẢNH: THU HẰNG

Những sáng kiến của anh Vũ không quá cao siêu hay phức tạp, mà tập trung vào cải tiến quy trình, tối ưu thiết kế, giảm chi phí và nâng cao năng suất lao động. Theo anh Vũ, mỗi thay đổi nhỏ, nếu chú tâm vào làm, đều có thể mang lại hiệu quả lớn cho tập thể và trực tiếp cải thiện thu nhập của người lao động.

Nổi bật trong số đó là ý tưởng phát triển kiểu túi đáy đứng từ vật liệu PE/PE có khả năng tái chế, thân thiện với môi trường. Sản phẩm này không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường châu Âu và Mỹ, mà còn phù hợp xu hướng tiêu dùng xanh đang ngày càng lên ngôi trên toàn cầu.

Anh Vũ chia sẻ: "Bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà còn là con đường tất yếu nếu doanh nghiệp Việt muốn chinh phục các thị trường lớn. Vì vậy, trong hầu hết các sáng kiến của mình, tiêu chí môi trường luôn được đặt lên hàng đầu, từ việc giảm sử dụng nhựa nguyên sinh, tận dụng vật liệu tái chế, cho đến tối ưu hóa thiết kế bao bì nhằm giảm phát thải".

Riêng sáng kiến túi đáy đứng thân thiện môi trường đã mang lại lợi nhuận cho công ty hơn 1 tỉ đồng mỗi năm, và con số này vẫn tiếp tục tăng. Quan trọng hơn, việc đi đầu trong phát triển vật liệu mới đã giúp Liksin trở thành một trong những doanh nghiệp tiên phong của ngành bao bì Việt Nam trong tiến trình "xanh hóa" sản xuất, từng bước nâng cao vị thế của ngành trên bản đồ thế giới.

Không tự nhận mình làm những việc lớn lao, anh Vũ cho rằng tinh thần thi đua yêu nước của người công nhân trẻ thể hiện rõ nhất ở việc làm tốt hơn công việc của chính mình mỗi ngày. "Thấy điều gì chưa hợp lý thì mạnh dạn cải tiến, tìm tòi thêm một chút, tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là làm lợi cho tập thể", anh nói.

Những nỗ lực bền bỉ ấy đã mang về cho anh Vũ hàng loạt danh hiệu: Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi lần thứ 12; "Thủ lĩnh thanh niên công nhân TP.HCM tiêu biểu" năm 2023; bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM; Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2024 và đầu năm 2025 là danh hiệu "Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM".

Được T.Ư Đoàn giới thiệu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, anh Vũ xem đây vừa là niềm vinh dự, vừa là động lực để tiếp tục nỗ lực nhiều hơn.

"Mỗi bạn trẻ cần trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình ngày hôm qua. Khi từng cá nhân nỗ lực, tinh thần thi đua yêu nước sẽ lan tỏa một cách tự nhiên. Tôi mong muốn Nhà nước tạo thêm điều kiện để công nhân trẻ được tiếp cận các chương trình đào tạo về chuyển đổi số, sản xuất xanh, công nghệ mới ngay từ phân xưởng", anh chia sẻ.

Cô học trò nhỏ mang robot Việt ra thế giới

Sự xuất hiện của cô gái nhỏ Lưu Phúc An, học sinh lớp 6A3 Trường THCS An Thới (Cần Thơ) tại đại hội, thu hút nhiều sự chú ý. Mới 11 tuổi, Phúc An là một trong 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Tuổi nhỏ nhưng bảng thành tích của cô bé khiến nhiều người bất ngờ. Từ năm 2022 đến nay, Phúc An giành giải nhì cuộc thi Robothon quốc tế tại Malaysia, giải ba Robothon quốc gia; giải khuyến khích cuộc thi Trạng nguyên toàn tài trên internet cấp quốc gia; giải nhất Trạng nguyên tiếng Việt cấp thành phố; giải ba Olympic tiếng Anh, cùng nhiều thành tích nổi bật trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

Lưu Phúc An, một trong 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11 ẢNH: THU HẰNG

Trong số đó, kỷ niệm đáng nhớ nhất với Phúc An là cuộc thi Robothon quốc tế tại Malaysia với chủ đề "Trái đất thứ hai" - nơi các thí sinh từ 8 đến 15 tuổi phải vận dụng kiến thức STEM robotics để lập trình, điều khiển robot thực hiện hàng loạt nhiệm vụ phức tạp như thu thập thiên thạch, vận chuyển về trạm nghiên cứu, thiết lập hệ thống vệ tinh, kích hoạt năng lượng mặt trời và chiết xuất ô xy.

Lúc đầu thấy khó, An từng muốn bỏ cuộc, nhưng nhờ sự động viên của thầy cô, anh chị đi trước, cô bé kiên trì tự học thêm qua YouTube, Google, mày mò từng dòng lệnh, từng chuyển động của robot. Suốt 2 - 3 tháng trước cuộc thi, Phúc An miệt mài tập luyện trên sa bàn, dù nhiều lần robot gặp trục trặc.

"Có lúc em rất lo, nhưng em tự nhủ mình phải bình tĩnh và tin là mình làm được. Khoảnh khắc MC xướng tên giải nhì, mọi áp lực như vỡ òa thành niềm vui. Năm đầu tiên đi thi mà được giải quốc tế, em rất bất ngờ và hạnh phúc", Phúc An nhớ lại.

Không chỉ giỏi công nghệ, Phúc An còn tích cực tham gia các hoạt động Đội, đoạt giải tư toàn quốc cuộc thi vẽ tranh "Ngôi nhà ước mơ", giải nhì cuộc thi vẽ tranh về xây dựng người Cần Thơ "Trí tuệ - năng động - nhân ái - hào hiệp - thanh lịch" năm 2025, cùng nhiều sân chơi văn hóa, thể thao khác.

Với Phúc An, thi đua yêu nước ở lứa tuổi học sinh rất giản dị: "Em sẽ cố gắng học tập thật tốt, chăm ngoan, đạt nhiều điểm 10. Mục tiêu gần nhất của em là phấn đấu đạt giải thưởng Kim Đồng và xa hơn là trở thành người có ích, góp phần xây dựng đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp".