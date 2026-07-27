Người trẻ tiếp nối truyền thống 'uống nước nhớ nguồn'

Chương trình có sự đồng hành của Báo Tiền Phong, Công ty CP Him Lam và các đơn vị tài trợ.

Chương trình "Lửa ấm" được học sinh tổ chức tại Trung tâm Nuôi dưỡng, chăm sóc người có công Thanh Hóa ẢNH: BTC

Các em học sinh cùng các nhà tài trợ đã trao nhiều phần quà tới các thương binh, bệnh binh, đồng thời tổ chức giao lưu, thăm hỏi, góp phần mang đến không khí ấm áp, nghĩa tình. Điều đáng ghi nhận không chỉ nằm ở những phần quà được trao tặng mà còn ở tinh thần chủ động của chính các học sinh.

Từ việc xây dựng ý tưởng, kết nối các đơn vị đồng hành đến trực tiếp tổ chức chương trình, các em học sinh đã cho thấy sự quan tâm, trách nhiệm đối với cộng đồng và ý thức gìn giữ truyền thống tri ân của dân tộc.

Nguyễn Hà Linh (lớp 10D4, Trường THPT Việt Đức) là một gương mặt đã nhiều năm liên tục đồng hành cùng các hoạt động hướng về người có công với cách mạng, chia sẻ: "Những hoạt động này không chỉ góp phần chăm lo đời sống tinh thần cho người có công mà còn giúp các bạn trẻ chúng em hiểu rõ hơn về những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước".

Trước khi cùng các bạn tổ chức chương trình "Lửa ấm", Hà Linh từng tham gia nhiều hoạt động tri ân trên cả nước.

Tháng 7.2023, tham gia chương trình "Ánh lửa từ trái tim", Hà Linh cùng hơn 150 thương binh, bệnh binh đến từ các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công trên cả nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và tham gia nhiều hoạt động giao lưu, tri ân.

Em Nguyễn Hà Linh (đứng giữa), lớp 10D4, Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) là một học sinh tích cực tham gia các chương trình tri ân

Trước đó, vào tháng 7.2020, Hà Linh cũng tham gia chương trình trao tặng nhà tình nghĩa tại Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, góp phần hỗ trợ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. Dù ở những vai trò khác nhau, điểm chung của các hoạt động là sự đồng hành của người trẻ trong các chương trình "Đền ơn đáp nghĩa", góp phần lan tỏa tinh thần tri ân trong cộng đồng.

Ngày càng nhiều học sinh lựa chọn tham gia các hoạt động xã hội hướng về người có công

Thực tế cho thấy, cùng với các phong trào do Đoàn Thanh niên, nhà trường và các tổ chức xã hội phát động, ngày càng nhiều học sinh lựa chọn tham gia các hoạt động hướng về người có công.

Không chỉ là những chuyến thăm hỏi, tặng quà hay chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, nhiều bạn trẻ còn chủ động đề xuất sáng kiến, kết nối nguồn lực để tổ chức các chương trình thiện nguyện, tạo nên những mô hình tri ân mang dấu ấn của thế hệ mình.

Khi các bạn trẻ tham gia và tổ chức các chương trình tri ân, sẽ lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.