Người trẻ tự bảo vệ mình trước nỗi lo thực phẩm bẩn bằng những cách này…

Nỗi lo thực phẩm bẩn len vào từng bữa ăn: Tự bảo vệ mình trước

Sáng cuối tuần, thay vì tranh thủ ngủ nướng sau một tuần làm việc bận rộn, Nguyễn Thị Duyên (23 tuổi, làm việc trên đường Tô Hiến Thành, P.Hòa Hưng, TP.HCM) dậy sớm, chạy xe máy ra chợ để mua thực phẩm, chuẩn bị cho những bữa ăn trong vài ngày tới. Duyên cho biết cô thường mua thịt, cá, trứng và một số thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích tại siêu thị. "Riêng rau củ, mình ưu tiên mua tại chợ vì cảm thấy mặt hàng ở đây đa dạng, tươi và rẻ hơn", Duyên kể.

Duyên mua bắp để chuẩn bị cho món xôi bắp sáng chủ nhật ẢNH: THANH ĐA

Nhà trọ ngay sát hàng loạt quán ăn giá rẻ nhưng hai tháng nay, Duyên nấu ăn ở nhà, hạn chế ăn ngoài, học cách đọc nhãn thực phẩm, nhận biết hàng hết hạn, thực phẩm bảo quản không đúng cách… Theo Duyên, kể cả bao bì còn hạn sử dụng nhưng nếu thấy có mùi, thịt mềm nhũn bất thường thì giảm giá đến đâu cô cũng không mua.

Với cô gái trẻ, việc chuẩn bị từng bữa cơm là cách cô chủ động kiểm soát những gì mình đưa vào cơ thể, nhất là trong bối cảnh nhiều vụ việc thực phẩm không bảo đảm chất lượng được kịp thời phát hiện.

Trước đó, bản thân Duyên cũng từng có trải nghiệm không mấy dễ chịu khi ăn cơm bên ngoài. Duyên kể: "Có hai lần mình mua cơm tại một quán ăn gần công ty, mỗi suất giá khoảng 40.000 đồng, gồm rau và một món mặn. Sau bữa ăn, mình bị đau bụng. Mình rất mệt và sợ. Nấu vất vả chút nhưng mình thấy yên tâm hơn". Thay vì đợi đến sáng mới bắt đầu chuẩn bị mọi thứ, Duyên thường nấu cơm và sơ chế một số nguyên liệu từ tối hôm trước.

Người trẻ tự cứu mình trước nỗi lo thực phẩm bẩn bằng cách tự đi chợ nấu ăn ẢNH: THANH ĐA

Buổi sáng, cô chỉ cần hâm nóng lại thức ăn, tranh thủ hấp thêm giò, luộc rau rồi chuẩn bị hộp cơm mang theo đến văn phòng. Theo Duyên, nếu đã có sự chuẩn bị từ trước, việc hoàn thành một bữa cơm đầy đủ không mất quá nhiều thời gian, chỉ khoảng 15-20 phút.

Bà Nguyễn Thị Hương (55 tuổi), mẹ của Duyên, cho biết con gái thường gửi tiền về quê nhờ bà mua giúp khi hàng xóm có thịt lợn sạch, hay cá bắt ngoài đồng, ngoài ra gia đình bà có nuôi gà, trồng lúa. "Bà con xóm tôi mới đây cũng rủ nhau làm thịt heo, tôi cũng đã mua sẵn cất tủ đông cho các con. Gom thêm ít cua, cá, tôi gửi vào cho con. Thường tôi gửi xe đông lạnh, con ở Hà Nội thì khoảng đêm là đồ ăn tới, 2 đứa con đang làm việc ở TP.HCM thì khoảng hơn 1 ngày", bà Hương chia sẻ.

Cơm nhà chưa chắc rẻ nhưng an toàn hơn

Chị Nguyễn Ngân Tuyết (35 tuổi), nhân viên văn phòng, ở P.Tây Mỗ, Hà Nội, cho biết là một người phụ nữ của gia đình, chị rất lo lắng trước tình trạng thực phẩm bẩn, đặc biệt không rõ nguồn gốc. Theo chị Ngân Tuyết, việc tự nấu ăn chưa chắc đã tiết kiệm kinh tế hơn ở ngoài nhưng được chủ động nấu ăn theo gu của bản thân và gia đình, tâm lý tin tưởng hơn ở món ăn mình nấu.



"Mình chỉ dùng nước mắm, bột canh thi thoảng dùng đường để pha nước chấm. Trong tuần, nhà mình thường chỉ ăn ngoài vào ngày chủ nhật. Bữa ăn gia đình thường có 3 món: món mặn, hai món còn lại là rau và canh", chị Ngân Tuyết nói.

Những bữa cơm nhà thường chuẩn bị trong 30 phút của chị Ngân Tuyết ẢNH: NVCC

Gia đình chị Ngân Tuyết thích ăn uống đơn giản, món mặn với chị thường là thịt luộc, thịt rang, cá rán, rau thì 100% là rau luộc ẢNH: NVCC

Chị Ngân Tuyết cho biết thêm mỗi bữa ăn cả sơ chế và nấu nướng thường trong khoảng 30 phút. Sống ở chung cư, chị thường mua ở siêu thị hoặc chợ truyền thống gần nhà. Với chị Ngân Tuyết, nấu ăn trước hết là để chăm sóc bản thân và những người thân trong gia đình.

Bởi vậy, khi nấu chị luôn dành tình cảm, sự quan tâm cho từng món. "Chẳng hạn mình biết người thân thích ăn thịt bò, người thích thịt heo,... Mình cố gắng chuẩn bị những bữa ăn phù hợp với sở thích của mỗi người, vừa ngon miệng, đảm bảo chất lượng vừa tốt cho sức khoẻ", chị Ngân Tuyết tâm sự.

Anh Trần Văn Vinh (30 tuổi), ngụ đường Hiệp Thành 17, P.Tân Thới Hiệp, thì cho biết đặc thù công việc bận rộn thường ăn ở ngoài. Để bảo vệ bản thân trước nỗi lo thực phẩm không an toàn, Vinh thường chọn quán có không gian sạch sẽ. "Chỗ để đồ ăn sạch, có khay đậy thì dù sao cũng thấy yên tâm ăn hơn", anh Vinh cho biết.

Anh Vinh nói rất khó để xác định nguồn gốc thực phẩm, nhưng anh sẽ ưu tiên những quán sử dụng đũa gỗ mới, chai tương ớt được lau chùi sạch sẽ, không bị dính tương thừa hoặc tủ lạnh được lau sạch sẽ thường xuyên. "Những thứ nhỏ nhặt vậy nhưng khách rất để ý", anh Vinh chia sẻ thêm.

Nguyễn Thị Trầm, sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải Hà Nội, cho biết dù rất thèm đồ ăn nhanh, đồ nướng nhưng lâu nay Trầm hạn chế tối đa vì sợ chủ quán sử dụng dầu chiên đi chiên lại hoặc thực phẩm không rõ nguồn gốc. "Thấy dầu chiên trong chảo bị đen, cặn nhiều là mình tránh xa. Ăn xong sợ mang theo bệnh vào người", Trầm chia sẻ.







