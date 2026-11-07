Vì sao nhiều bạn trẻ chưa đủ năm kinh nghiệm vẫn được tuyển dụng?

Kinh nghiệm không chỉ được tính bằng số năm

Nguyễn Thị Hoa (ở P.Liên Chiểu, Đà Nẵng) vẫn nhớ cảm giác vỡ òa khi nhận thông báo trúng tuyển từ phòng nhân sự của một ngân hàng ngày mới ra trường. Khi đó, Hoa không nghĩ mình sẽ được chọn. "Mới ra trường chẳng có kinh nghiệm, trong buổi phỏng vấn, tôi trả lời bằng kinh nghiệm bán hàng thời sinh viên. Trong 4 năm đại học, thời gian rảnh, tôi làm nhiều công việc khác nhau như phụ bán hàng gạch men, bán cà phê lưu động…", Hoa nhớ lại.

Khoảng 1 năm sau, Hoa nộp hồ sơ thi vào Ngân hàng Agribank. Trong danh sách công bố ứng viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc trúng tuyển tại cụm số 7, Hoa là một trong 5 ứng viên trúng tuyển chi nhánh Đà Nẵng.

Đi lên từ vị trí nhân viên và từng bị từ chối vì chưa đủ kinh nghiệm khi mới ra trường, Nguyễn Thu Hằng (30 tuổi, ở P.Tân Hưng, TP.HCM) thấu hiểu lý do doanh nghiệp đặt ra yêu cầu về thâm niên khi tuyển dụng. Theo Hằng, kinh nghiệm không chỉ được tính bằng số năm làm việc mà còn thể hiện qua các mối quan hệ, khả năng giải quyết vấn đề và những bài học tích lũy trong quá trình va chạm thực tế.

Bạn trẻ tìm kiếm cơ hội việc làm ở những ngày hội, sự kiện ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Hằng cho hay ngay cả khi chưa trúng tuyển vị trí đó, việc vượt qua các vòng phỏng vấn, thể hiện được năng lực và thái độ nghiêm túc có thể giúp ứng viên để lại ấn tượng với nhà tuyển dụng. "Tôi được người quản trị nhân lực chia sẻ công việc phù hợp hơn. Hồ sơ được lưu lại có thể mở ra cơ hội khi doanh nghiệp có vị trí phù hợp trong tương lai", Hằng bật mí.

Thu Hằng cho biết để gia tăng cơ hội tìm được công việc phù hợp sau khi tốt nghiệp, người trẻ nên sớm định hướng nghề nghiệp và chủ động tìm kiếm những công việc làm thêm có liên quan. "Chỉ cần có kinh nghiệm thực tập, làm thêm trong môi trường công sở, biết quy trình làm việc, từng tham gia một vài dự án chung với người khác, chịu được áp lực tốt... đã là điểm cộng rồi", Hằng nói.

Doanh nghiệp cần gì ?

Anh Nguyễn Vĩnh Đạt, Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (P.Hoàn Kiếm, Hà Nội), chia sẻ ở góc độ người tuyển dụng, con số "2, 3 hay 5 năm kinh nghiệm" trong thông báo tuyển dụng bản chất chỉ là màng lọc rủi ro ban đầu, không phải rào cản tuyệt đối.

Theo anh Đạt, doanh nghiệp sẵn sàng chọn ứng viên trẻ chưa đủ thâm niên vì 3 lý do: Thứ nhất là khả năng uốn nắn và tiếp thu. Nhân sự làm lâu năm thường đi kèm định kiến nghề nghiệp, lối mòn tư duy và cái tôi khó thay đổi. Trong khi đó, một bạn trẻ có tư duy mở giống như một tờ giấy trắng chất lượng cao: học hỏi nhanh, thích ứng linh hoạt với cách vận hành của công ty mà không bị vướng "thói quen cũ" từ nơi khác sang.

Sinh viên đi làm thêm không chỉ để có thêm thu nhập mà còn rèn luyện kỹ năng ẢNH MINH HỌA: THANH ĐA

Bên cạnh đó là hiệu suất cống hiến và khát khao khẳng định mình. Khi được trao cơ hội ở vị trí vượt kỳ vọng, họ sẵn sàng dấn thân, không ngại việc khó, mang đến nguồn sinh khí mới cho tổ chức, điều mà những nhân sự thâm niên đã quen với vùng an toàn thường thiếu vắng.

Lý do cuối cùng là chiến lược xây dựng đội ngũ kế cận. Tuyển dụng là bài toán đầu tư lâu dài; doanh nghiệp sẵn sàng chấp nhận dành thời gian hướng dẫn ban đầu để đổi lấy một nhân tố gắn bó, dễ hòa nhập và phát triển thành trụ cột tương lai.

"Khi phỏng vấn, chúng tôi không mua số năm chấm công trong quá khứ, mà đặt cược vào giá trị tạo ra trong tương lai. Nếu bạn trẻ chứng minh được tư duy nhạy bén và thái độ quyết liệt, con số năm kinh nghiệm yêu cầu lập tức hết giá trị", anh Đạt chia sẻ.

Ông Trịnh Ngọc Thái, Giám đốc vận hành MBLand (Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội), cho rằng một bạn trẻ mới ra trường, chưa va vấp không phải là điều bất lợi. Ông sẵn sàng trao cơ hội cho bạn trẻ nếu họ có tư duy cầu tiến, biết lắng nghe, học nhanh, có kỷ luật và thái độ nghiêm túc. "Khi tuyển người, tôi chọn người có tư duy tốt. Vì người có tư duy tốt sẽ trưởng thành nhanh và khi gặp vấn đề, ngã xong họ sẽ đứng dậy một cách tốt hơn", ông Thái nói.

Với anh Trung Hoàng, đại diện Công ty TNHH Truyền thông giải trí quốc tế Hoàng Duy (P.Bảy Hiền, TP.HCM), kinh nghiệm không phải là yếu tố duy nhất quyết định năng lực của một ứng viên. Đặc biệt trong lĩnh vực truyền thông và giải trí, theo anh, sự sáng tạo, tư duy nhạy bén, khả năng nắm bắt xu hướng và sức trẻ là những yếu tố được đánh giá cao.

"Dù chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng các bạn ấy rất năng động, chủ động học hỏi, có trách nhiệm và đưa ra được những ý tưởng mới mẻ. Tôi nghĩ chuyên môn có thể đào tạo, kinh nghiệm có thể tích lũy, nhưng thái độ làm việc và tinh thần cầu tiến là những yếu tố rất quan trọng", anh Trung Hoàng chia sẻ.

Luôn ủng hộ sinh viên chủ động trải nghiệm thực tế, song thạc sĩ Hoàng Thị Phương Thảo, giảng viên Khoa Văn hóa truyền thông, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, nhấn mạnh các bạn cần xác định rõ mục tiêu. Theo thạc sĩ Thảo, những năm tháng trên giảng đường đại học là giai đoạn rất quan trọng để tích lũy kiến thức, xây dựng nền tảng chuyên môn và định hướng nghề nghiệp. "Việc làm thêm nên bổ trợ cho quá trình học tập chứ không nên khiến các bạn xao nhãng hoặc đánh đổi kết quả học tập", thạc sĩ Thảo nhắn nhủ. T