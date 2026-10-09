Người Trung Quốc mệt mỏi với phim ngắn AI

Hai thập kỷ sau khi rời xa ánh đèn sân khấu, nữ diễn viên huyền thoại Joey Wong bất ngờ trở lại màn ảnh, không theo cách truyền thống mà là nhờ công nghệ tái tạo hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong một video dài hai phút do NetEase sản xuất, hình ảnh Wong trở lại với những vai diễn để đời bằng công nghệ. Sự hồi sinh này chỉ là phần nổi của ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc khi các phim ngắn do AI tạo ra đang thống trị thị trường phim truyền hình ngắn. Những bộ phim này gây chú ý nhờ cốt truyện nhanh gọn, nhiều tình tiết bất ngờ.

Hình ảnh nữ diễn viên Joey Wong được tái hiện trong các bộ phim AI ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

SCMP dẫn báo cáo của Cục Quản lý Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc, cho biết hơn 90% trong số 430.000 phim ngắn được phát hành trực tuyến trong 8 tháng đầu năm 2026 là sản phẩm của AI.

Các nhà sản xuất cho biết các công cụ tạo video bằng AI đã phá bỏ những rào cản về ngân sách. "Nhiều tiểu thuyết trực tuyến được xây dựng xoay quanh các pha hành động, hồi hộp hoặc thế giới tưởng tượng. Nếu người thật đóng, những bối cảnh và hiệu ứng này vô cùng tốn kém", Bai Jianyue, một nhà sản xuất truyện tranh, phim AI có trụ sở tại Thâm Quyến, nói với SCMP.

Người xem thậm chí sẵn sàng trả tiền cho những bộ phim AI chất lượng cao. "Nhiều cốt truyện trong tiểu thuyết chỉ có AI mới tạo ra được", người dùng tên "Huifei de Kuromi" bình luận trên mạng xã hội RedNote.

Tuy nhiên, nhiều người khác lại cảm thấy mệt mỏi với nội dung ngày càng giống nhau. "Khi một bộ phim truyền hình trở nên nổi tiếng, một loạt phim bắt chước sẽ ra đời. Họ thay đổi triều đại hoặc giới tính và gọi đó là một bộ phim mới", người dùng Liulang de Mao bình luận. Kết quả là người dùng thường có thể đoán được kết thúc của một bộ phim ngay từ đầu.

Các nhà sản xuất cũng bày tỏ lo ngại tương tự. Họ cho rằng việc làm ra những nội dung khác biệt trong thị trường cạnh tranh khốc liệt này ngày một khó. "Có thể tạo ra video không đồng nghĩa với việc có thể sản xuất và phát hành phim theo đúng quy cách", Robin Luo, nhà sáng lập Synintell Pictures, cho biết.

Luo nói việc duy trì tính nhất quán của nhân vật, diễn xuất và cách kể chuyện xuyên suốt hàng chục tập phim vẫn là một thách thức. Khi ngày càng nhiều nhà làm phim tiếp cận công cụ AI, sự cạnh tranh đang chuyển sang kịch bản, đạo diễn, quy trình sản xuất và khả năng giữ chân khán giả.

Các cơ quan quản lý và lãnh đạo ngành cũng kêu gọi người dùng quay về với phim do người thật đóng. Tháng trước, Wang Xiaoliang, quan chức từ cơ quan quản lý phát thanh truyền hình, đã kêu gọi các nền tảng thiết lập chuyên mục riêng cho phim người thật đóng và hỗ trợ tài chính cho nội dung chất lượng cao.

Động thái này diễn ra sau khi có cam kết đầu tư ít nhất 6 tỉ nhân dân tệ (hơn 800 triệu USD) từ sáu nền tảng lớn, nhằm hỗ trợ các phim ngắn có người thật đóng.

Trong khi đó, việc giám sát các sản phẩm do AI tạo ra đã được thắt chặt. Phim AI phải gắn nhãn nổi bật để người dùng nhận biết. Ông Wang cũng kêu gọi các hãng phim phải xin phép trước khi sử dụng hình ảnh và giọng nói của người khác.