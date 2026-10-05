Phim ngắn AI: Đừng để giải trí nhanh thành 'bẫy' nội dung

Sự bùng nổ này mở ra một phương thức sản xuất, thưởng thức nội dung mới, nhưng đồng thời đặt ra vấn đề đáng lưu ý: khi lượng người xem ngày càng lớn, đặc biệt trên các nền tảng mạng xã hội, chất lượng và mức độ an toàn của nội dung cần được quan tâm tương xứng.

Phim ngắn AI tràn ngập trên một trang web Ảnh: Chụp màn hình

Theo dữ liệu từ nền tảng phân tích dữ liệu ứng dụng di động Sensor Tower, tại Trung Quốc, chỉ trong nửa đầu năm 2026, hơn 221.900 phim ngắn AI mới xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội. Một số tác phẩm có thể đạt hàng trăm triệu lượt xem sau thời gian ngắn.

Ở Việt Nam, loại hình này cũng đang tiếp cận lượng khán giả đáng kể thông qua TikTok, Facebook Reels, YouTube Shorts và các ứng dụng chuyên biệt. Dữ liệu Sensor Tower cũng cho biết, từ quý 4/2025, ứng dụng phim ngắn đã vượt các dịch vụ OTT về lượt tải tại Việt Nam.

Với mỗi tập chỉ kéo dài vài chục giây đến vài phút, sự thuận lợi của phim ngắn AI là ở chỗ người xem có thể theo dõi lúc nghỉ trưa, chờ xe hay trước khi ngủ. Các đoạn dẫn nhập được rút ngắn, biến cố xuất hiện sớm, cao trào nối tiếp và mỗi tập thường kết thúc tại điểm khiến người xem muốn biết điều gì xảy ra tiếp theo. Khi mục tiêu giữ chân người xem trở thành ưu tiên, một phần của nội dung sẽ dựa vào những tình tiết gây sốc, bạo lực, trả thù, ngoại tình, tiền bạc, quyền lực hoặc các chủ đề nhạy cảm...

Đáng lưu ý hơn, cơ chế phân phối trên mạng xã hội có thể khiến người xem liên tục tiếp xúc với những nội dung như trên. Chỉ cần dừng lại ở một video đủ lâu, thuật toán có thể tiếp tục đề xuất các câu chuyện cùng mô típ. Vì vậy, sự bùng nổ của phim ngắn AI không chỉ được đo bằng lượt xem, lượt tải hay doanh thu, mà quan trọng hơn là ở việc thị trường này sẽ phát triển bằng loại nội dung nào và hướng người xem đến trải nghiệm giải trí ra sao.

Ngày 25.9, Cục Điện ảnh yêu cầu các nền tảng rà soát hoạt động phổ biến phim, phim ngắn trên không gian mạng trong bối cảnh xuất hiện những nội dung khai thác các yếu tố gây sốc, trả thù, ngoại tình, tiền bạc hay quyền lực nhằm thu hút người xem. Động thái này cho được cho là cần thiết để kiểm soát nội dung được công nghệ tạo ra và phổ biến, để hướng đến một nền giải trí lành mạnh.

Theo đó, phim ngắn AI cũng có thể kể những câu chuyện văn hóa, gia đình, lịch sử, giáo dục hay đời sống theo cách trẻ trung, sinh động và phù hợp với thói quen tiếp nhận mới. Điều cần thiết là tạo một môi trường để sự sáng tạo đó phát triển theo hướng lành mạnh. Bên cạnh trách nhiệm của cơ quan quản lý, các nền tảng cần có cơ chế phân loại, cảnh báo và hạn chế nội dung không phù hợp; nhà sản xuất cần ý thức rằng lượt xem không thể là thước đo duy nhất; người dùng cũng cần chủ động lựa chọn nội dung và kiểm soát thời gian sử dụng.