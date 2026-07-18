Người từng đi B và thân nhân có thể tìm lại hồ sơ ở đâu?

Kỷ niệm 79 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), từ 17.7 - 2.9, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) tổ chức trưng bày chuyên đề về tài liệu lưu trữ, hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B. Hoạt động cũng đồng hành với Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác minh danh tính liệt sĩ do Đảng và Nhà nước phát động.

Các hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B đang được trưng bày tại Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ẢNH: THU HẰNG

Số hóa toàn bộ dữ liệu

Ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ), cho biết cán bộ đi B là những giáo viên, bác sĩ, kỹ sư, giảng viên đại học... đã tình nguyện lên đường vào miền Nam thực hiện nhiệm vụ. Trong số đó, có nhiều người trực tiếp cầm súng chiến đấu, nhiều người tiếp tục làm công tác chuyên môn, như bác sĩ Đặng Thùy Trâm.

Theo ông Tùng, việc tổ chức trưng bày không chỉ nhằm tri ân thế hệ đi trước mà còn góp phần thực hiện chủ trương xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam thông qua việc lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí cống hiến tới thế hệ trẻ.

"Điều quý giá nhất mà thế hệ đi trước để lại không chỉ là những hồ sơ, kỷ vật, mà còn là tinh thần Việt Nam, ý chí hy sinh vì Tổ quốc. Đó là giá trị cần được gìn giữ và truyền lại cho các thế hệ sau", ông Tùng chia sẻ.

Ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ẢNH: T.H

Theo Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, những người làm công tác lưu trữ có trách nhiệm đưa các tài liệu của một thời hoa lửa đến gần hơn với công chúng, nhất là giới trẻ. Nếu không thực hiện kịp thời, cơ hội gặp gỡ, lắng nghe trực tiếp các nhân chứng lịch sử sẽ ngày càng ít đi khi phần lớn cán bộ đi B hiện nay đều đã ngoài 80 tuổi.

Ông Đặng Thanh Tùng cho biết: "Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đang bảo quản hơn 72.000 bộ hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B trong điều kiện lưu trữ đặc biệt. Cục đã xây dựng kế hoạch số hóa toàn bộ khối tài liệu này để đưa lên môi trường mạng, giúp người từng đi B và thân nhân thuận tiện tra cứu".

Người từng đi B và thân nhân tra cứu hồ sơ bằng nhiều hình thức

Theo ông Tùng, các bản gốc là tài sản quốc gia nên tiếp tục được lưu giữ lâu dài, người từng đi B và thân nhân sẽ được cung cấp bản sao hồ sơ.

Để tra cứu, các gia đình có người thân từng là cán bộ đi B có thể liên hệ với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thông qua Cổng thông tin điện tử, trang Facebook của cục hoặc đến trực tiếp trụ sở tại 12 Đào Tấn, P.Giảng Võ (Hà Nội).

"Người dân chỉ cần cung cấp những thông tin cơ bản như họ tên, quê quán, thời gian đi B và các dữ liệu liên quan, cơ quan lưu trữ sẽ tiến hành tìm kiếm và cung cấp lại hồ sơ nếu còn lưu giữ", ông Tùng nói.

Theo Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, việc tìm kiếm hiện thuận lợi hơn trước vì sau hơn 50 năm, nhiều gia đình vẫn còn lưu giữ giấy tờ, thông tin có thể hỗ trợ đối chiếu.

Tuy nhiên, quá trình tra cứu vẫn gặp nhiều khó khăn. Một số hồ sơ bị thất lạc do chiến tranh hoặc bị ảnh hưởng trong thời gian cơ quan lưu trữ phải sơ tán. Ngoài ra, việc thay đổi địa giới hành chính qua nhiều giai đoạn cũng khiến việc xác minh thông tin mất nhiều thời gian.

Người từng đi B và thân nhân tra cứu hồ sơ bằng nhiều hình thức ẢNH: THU HẰNG

Để hỗ trợ công tác này, Bộ Nội vụ đã có văn bản đề nghị các địa phương tiếp tục phối hợp tìm kiếm, xác minh, nhất là những trường hợp đã thay đổi nơi cư trú hoặc người trong hồ sơ đã qua đời.

Theo ông Đặng Thanh Tùng, việc trao lại bản sao hồ sơ không chỉ mang ý nghĩa cung cấp thông tin mà còn là sự tri ân cụ thể của nhà nước đối với những người đã cống hiến trong kháng chiến.