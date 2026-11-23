Đây là mức trợ cấp được Bộ Nội vụ đề xuất tại dự thảo Quyết định về trợ cấp một lần đối với chuyên gia và cán bộ, công nhân, viên chức được cử sang giúp Lào và Campuchia.

Bộ Nội vụ đề xuất chế độ trợ cấp 1 lần đối với chuyên gia và cán bộ, công nhân, viên chức được cử sang giúp Lào và Campuchia ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo dự thảo, chính sách áp dụng đối với người được cơ quan có thẩm quyền cử sang giúp Lào trong thời gian từ ngày 1.5.1975 - 31.12.1988 và sang giúp Campuchia từ ngày 1.1.1979 đến hết ngày 31.8.1989.

Đối tượng được xem xét hưởng trợ cấp gồm chuyên gia và cán bộ, công nhân, viên chức làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị của Nhà nước được cấp có thẩm quyền cử sang thực hiện nhiệm vụ giúp hai nước.

Những người thuộc diện này có thể đang công tác, đã nghỉ hưu, nghỉ việc do mất sức lao động, nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí hoặc đã thôi việc.

Tuy nhiên, dự thảo không áp dụng đối với 3 nhóm: người đã được hưởng trợ cấp một lần theo khoản 7 điều 2 Quyết định số 87-CT; cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào và Campuchia; người đã được giải quyết trợ cấp một lần theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg.

Mỗi năm công tác được trợ cấp 3 triệu đồng

Về mức hưởng, dự thảo đề xuất người có thời gian làm việc thực tế tại Lào hoặc Campuchia từ đủ 12 tháng trở lên được hưởng trợ cấp một lần. Cứ mỗi năm công tác (đủ 12 tháng), người lao động được nhận 3 triệu đồng, tổng mức trợ cấp tối đa không quá 36 triệu đồng.

Đáng chú ý, thời gian công tác từ đủ 6 tháng trở lên được tính tròn 1 năm; trường hợp dưới 6 tháng được tính bằng nửa năm. Nếu một người có nhiều đợt được cử sang giúp Lào, Campuchia, thời gian thực tế của các đợt sẽ được cộng dồn để tính hưởng trợ cấp.

Lý giải việc xây dựng quyết định mới, Bộ Nội vụ cho biết, qua 13 năm triển khai Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg, vướng mắc lớn nhất được cơ quan soạn thảo chỉ ra là quy định 2 nhóm đối tượng hưởng chính sách gồm "chuyên gia" và "người đi làm nhiệm vụ phục vụ chuyên gia", nhưng chưa có giải thích cụ thể về phạm vi, tiêu chí xác định.

Để tháo gỡ bất cập này, dự thảo điều chỉnh đối tượng áp dụng theo hướng xác định trên cơ sở tư cách công tác và căn cứ được cơ quan có thẩm quyền cử sang giúp bạn. Theo đó, không tiếp tục quy định riêng nhóm "công nhân viên đi làm nhiệm vụ phục vụ chuyên gia".

Bộ Nội vụ đánh giá cách tiếp cận mới phù hợp hơn với đặc điểm hồ sơ được hình thành qua nhiều thời kỳ, tránh phụ thuộc vào việc giấy tờ có ghi chính xác tên gọi hoặc mô tả cụ thể công việc phục vụ chuyên gia hay không.

Việc điều chỉnh cũng nhằm tạo cơ sở pháp lý để xem xét những trường hợp được cử sang giúp Lào, Campuchia nhưng hồ sơ không thể hiện đầy đủ chức danh hoặc tính chất công việc theo quy định trước đây. Qua đó, góp phần tháo gỡ các trường hợp tồn đọng, kiến nghị kéo dài, trong đó có lực lượng thuộc Ban Xây dựng 64.