Người Việt đang vẽ lại bản đồ gạo thế giới

Gạo Việt được người Nhật tin dùng

Tại thị trường Nhật Bản, gạo A An của Tập đoàn Tân Long đã có mặt nhiều năm qua và được người tiêu dùng nước này đón nhận với cảm nhận "chất lượng giống như gạo nội địa". Cuối tháng 6 vừa qua, một siêu thị ở Nhật Bản đã bán được gần 8 tấn gạo mang thương hiệu A An chỉ trong 2 ngày. Trong năm 2024, công ty đã xuất thành công vào thị trường Nhật Bản 5.000 tấn gạo với mức giá 1.000 USD/tấn. Do nhu cầu của Nhật Bản tăng vọt trong thời gian qua nên chỉ trong 4 tháng đầu năm nay công ty đã xuất tới 6.000 tấn, mục tiêu cả năm là 30.000 tấn. Sau thành công tại Nhật Bản, tháng 6 vừa qua, thương hiệu gạo A An tiếp tục chinh phục thị trường mới, chính thức đưa sản phẩm đến châu Âu như Đức, Pháp…