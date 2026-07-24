Người Việt mua ô tô không còn quá chú trọng yếu tố xe giữ giá?

Những năm trước đây, không ít người Việt khi mua ô tô mới thường rất đề cao yếu tố xe giữ giá hay mức độ khấu hao theo thời gian sử dụng. Chính quan niệm này, giúp các mẫu ô tô thuộc các thương hiệu xe Nhật Bản, xe Mỹ… vốn được đánh giá vận hành ổn định, bền bỉ lại có giá trị thương hiệu cao trở thành những lựa chọn hàng đầu của số đông khách hàng mua xe. Tuy nhiên, khi thị trường ô tô ngày càng đa dạng với hàng loạt mẫu mã mới đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, đặc biệt là sự nở rộ của ô tô điện… đã góp phần thay đổi quan niệm của người Việt khi mua ô tô mới. Thay vì quá chú trọng hay đề cao yếu tố xe giữ giá, người mua ô tô hiện đang quan tâm hơn đến thiết kế, công nghệ hay tính hiệu quả, tiết kiệm trong quá trình sử dụng.

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Người Việt từng ưu tiên xe giữ giá khi mua ô tô

Trước đây, yếu tố "giữ giá" gần như luôn nằm trong nhóm ưu tiên hàng đầu của không ít người Việt khi chọn mua ô tô mới. Với tâm lý xem ô tô như một tài sản lớn, nhiều người Việt mua ô tô thường tính toán đến giá trị còn lại sau vài năm sử dụng nhằm giảm mức khấu hao khi bán lại. Thậm chí, thay vì tập trung vào yếu tố thiết kế, công nghệ hay tính năng an toàn… một số người khi tìm hiểu mua ô tô thường chú trọng chọn xe giữ giá tốt để ít lỗ khi bán lại.

Trước đây, yếu tố "giữ giá" gần như luôn nằm trong nhóm ưu tiên hàng đầu của không ít người Việt khi chọn mua ô tô mới Ảnh: Bá Hùng

Chính điều này giúp nhiều mẫu xe mang thương hiệu Nhật Bản, Mỹ như Toyota Vios, Toyota Innova, Toyota Fortuner, Honda CR-V, Honda City… thường tạo được sức hút. Bởi bên cạnh sự bền bỉ, ổn định, chi phí bảo dưỡng sửa chữa phù hợp, các mẫu xe này còn được xem là những dòng xe giữ giá tốt khi bán lại sau vài năm sử dụng. Thậm chí, có thời điểm người mua sẵn sàng chấp nhận trang bị ít hơn, thiết kế đơn giản hơn chỉ vì tin rằng chiếc xe sẽ "ít mất giá".

Anh Nguyễn Văn Hưng, ngụ phường Cát Lái, TP.HCM, người từng đổi qua ba chiếc ô tô trong hơn 12 năm qua, cho biết: "Trước đây yếu tố giữ giá gần như quyết định đến việc chọn xe của tôi. Lúc đó thị trường ít mẫu mã để lựa chọn, thu nhập cũng chưa cao nên khi mua ô tô mới, tôi luôn tính nếu vài năm nữa đổi xe thì bán có dễ không, mất giá nhiều không. Xe Nhật vì thế luôn là lựa chọn an toàn".

Thực tế, không chỉ anh Hưng, quan điểm này từng khá phổ biến, nhất là với nhóm khách mua xe lần đầu hoặc những người thường xuyên đổi xe sau 3 - 5 năm sử dụng. Anh Lâm Văn Thoại, ngụ Quảng Trị chia sẻ: "Vì tài chính không quá dồi dào, nên khi gia đình tôi chọn mua chiếc ô tô lần đầu, yếu tố xe giữ giá khi bán lại đều được tôi và rất quan tâm. Bởi chúng tôi xác định, mua xe mới sử dụng khoảng 4 - 5 năm khi con lớn, nếu có điều kiện sẽ đổi sang chiếc xe rộng hơn. Sau nhiều lần cân đo đong đếm tôi quyết định mua chiếc Toyota Vios. Dù không có nhiều trang bị, tính năng như các mẫu xe Hàn Quốc cùng phân khúc nhưng khi bán lại sẽ ít mất giá hơn".

Bên cạnh nhóm khách hàng mua xe sử dụng cá nhân hay gia đình, các doanh nghiệp hay cá nhân mua xe kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách, taxi công nghệ… cũng ưu tiên các dòng xe giữ giá tốt Ảnh: Bá Hùng

Bên cạnh nhóm khách hàng mua xe sử dụng cá nhân hay gia đình, ngay cả doanh nghiệp hay cá nhân mua xe kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách, taxi công nghệ… cũng ưu tiên các dòng xe giữ giá tốt. "Với những doanh nghiệp hay cá nhân mua xe chạy taxi như tôi thì việc chú trọng yếu tố xe giữ giá là điều hiển nhiên. Bởi sau thời gian sử dụng để kinh doanh, việc chiếc xe vẫn còn giá trị cao khi bán lại là yếu tố quan trọng để giải quyết bài toán kinh tế khi chuyển sang dòng xe mới", anh Trần Xuân Quyền tài xế chạy dịch vụ taxi công nghệ tại TP.HCM chia sẻ.

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Quan niệm mua ô tô của người Việt đang thay đổi

Khoảng 3 năm trở lại đây, thị trường ô tô thực sự bước vào giai đoạn chuyển mình khi xuất hiện ngày càng nhiều các thương hiệu, mẫu mã mới. Bên cạnh đó, cuộc đua giảm giá diễn ra rầm rộ giữa các nhà sản xuất, phân phối cùng với bước phát triển nhanh của ô tô điện… đã góp phần thay đổi thị hiếu, quan niệm của người mua ô tô.

Thị trường ngày càng đa dạng với hàng loạt lựa chọn làm gia tăng tính cạnh tranh. Không chỉ chạy đua về cải tiến thiết kế, diện mạo hay các chương trình ưu đãi, giảm giá bán… các hãng còn liên tục nâng cấp thiết kế, bổ sung công nghệ hỗ trợ lái, tính năng an toàn và tiện nghi nhằm thu hút khách hàng. Trong bối cảnh đó, yếu tố xe giữ giá không còn là "thước đo" duy nhất.

Cuộc đua giảm giá ô tô diễn ra rầm rộ giữa các nhà sản xuất phân phối cùng với bước phát triển nhanh của ô tô điện… đã góp phần thay đổi thị hiếu, quan niệm của khách hàng mua ô tô Ảnh: Bá Hùng

Chị Trần Minh Trang, ngụ phường An Khánh, TP.HCM vừa mua một mẫu crossover cỡ B cách đây vài tháng, cho biết gia đình ưu tiên sự tiện nghi và công nghệ hơn là khả năng bán lại. "Tôi và chồng xác định mua xe để phục vụ gia đình ít nhất 7 - 10 năm nên không quá quan tâm sau này bán lại được bao nhiêu tiền. Điều quan trọng là xe có nhiều tính năng an toàn, tiết kiệm nhiên liệu, rộng rãi và phù hợp nhu cầu sử dụng hằng ngày", chị Minh Anh cho biết.

Thực tế cho thấy, ngày càng nhiều khách hàng sẵn sàng lựa chọn mẫu xe có giá trị khấu hao cao hơn nhưng đổi lại được trang bị gói công nghệ hiện đại, hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến, màn hình giải trí lớn, kết nối thông minh hay khả năng vận hành phù hợp hơn.

Đặc biệt, sự phát triển của xe hybrid và xe điện cũng góp phần thay đổi cách nhìn của người tiêu dùng. Trước đây, nhiều người e ngại các dòng xe mới sẽ khó bán lại. Tuy nhiên hiện nay, không ít khách hàng sẵn sàng trải nghiệm công nghệ mới nếu chiếc xe đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng.

Gắn bó với nghề kinh doanh ô tô gần 20 năm qua, anh Lê Trọng Toàn, ngụ TP.HCM nhận định, thực tế người Việt đang ngày càng cởi mở hơn trong việc chọn mua ô tô. Yếu tố công nghệ, tính năng, an toàn thậm chí cả vấn đề bảo dưỡng, sửa chữa… đang được nhiều người mua ô tô quan tâm thay vì chỉ chăm chăm vào yếu tố xe giữ giá. Điều này mở ra cơ hội cho nhiều thương hiệu, mẫu mã ô tô mới. Từng có thời điểm người Việt rất "chuộng" xe Hàn, những năm gần đây khách hàng cũng cởi mở hơn với ô tô Trung Quốc. Ngay cả ô tô điện vốn được cho là có tỷ lệ khấu hao cao, mất giá nhanh hơn cũng ngày càng bán chạy hơn.

Ngay cả ô tô điện vốn được cho là có tỷ lệ khấu hao cao, mất giá nhanh hơn cũng ngày càng bán chạy hơn Ảnh: Bá Hùng

Một số chuyên gia trong ngành cũng cho rằng, trước đây nguồn cung xe còn hạn chế, lựa chọn không nhiều nên khả năng giữ giá trở thành một lợi thế cạnh tranh đáng kể. Hiện nay, khi thị trường phát triển mạnh, khách hàng có xu hướng xem ô tô là phương tiện phục vụ cuộc sống thay vì tài sản để đầu tư. Với tốc độ phát triển công nghệ hiện nay, hầu hết các mẫu xe đều sẽ mất giá theo thời gian. Vì vậy, việc quá đặt nặng yếu tố giữ giá có thể khiến người mua bỏ lỡ những sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu thực tế. Giá trị sử dụng trong suốt vòng đời chiếc xe quan trọng hơn nhiều so với khoản chênh lệch khi bán lại sau nhiều năm.

Bên cạnh đó, việc các hãng xe liên tục tung chương trình ưu đãi, giảm giá và nâng cấp sản phẩm cũng khiến mức khấu hao của nhiều dòng xe thay đổi nhanh hơn trước, kể cả những mẫu vốn nổi tiếng giữ giá.

Có thể thấy, xe giữ giá vẫn là một tiêu chí đáng cân nhắc nhưng không còn giữ vị trí số một trong quyết định mua xe của đa số khách hàng như trước. Thay vào đó, người Việt đang dần xem ô tô là phương tiện phục vụ cuộc sống, hướng đến trải nghiệm sử dụng lâu dài thay vì chỉ tính đến khoản chênh lệch khi bán lại. Đây cũng là xu hướng phù hợp với sự phát triển của thị trường ô tô hiện đại, nơi công nghệ, an toàn và giá trị sử dụng ngày càng trở thành những yếu tố tạo nên sức hút của mỗi mẫu xe.