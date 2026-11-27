Trong những năm gần đây, ô tô MPV phổ thông 7 chỗ tầm giá dưới 750 triệu đồng là một trong những lựa chọn được nhiều gia đình cũng như cá nhân mua xe kinh doanh dịch vụ tại Việt Nam ưa chuộng. Những mẫu xe như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross, Toyota Avanza Premio, Hyundai Stargazer hay Honda BR-V thường được lựa chọn nhờ không gian rộng rãi, khả năng chở nhiều người và chi phí đầu tư vừa tầm. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của thị trường ô tô điện, cán cân cạnh tranh trong phân khúc này đang có những thay đổi. Nếu trước đây, phần lớn lựa chọn của khách hàng tập trung vào các mẫu MPV sử dụng động cơ xăng, hiện nay xe điện bắt đầu chiếm tỷ trọng đáng kể, thậm chí vươn lên dẫn đầu về doanh số.

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Ô tô MPV phổ thông 7 chỗ máy xăng giảm sức hút

Theo số liệu từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), sau 10 tháng đầu năm 2026, tổng lượng tiêu thụ các mẫu xe MPV (chủ yếu là nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong chạy xăng) đạt khoảng 40.610 xe, giảm gần 2.500 xe so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương mức giảm gần 6%.

Sau 10 tháng đã qua của năm 2026, tổng lượng tiêu thụ các mẫu xe MPV (chủ yếu là nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong chạy xăng) đạt khoảng 40.610 xe, giảm gần 2.500 xe tương đương 6% so với cùng kỳ năm ngoái ẢNH: CHÍ TÂM

Bất chấp việc liên tục được nhà sản xuất, phân phối áp dụng các gói ưu đãi, giảm giá với giá trị lên đến vài chục đến cả trăm triệu đồng, doanh số nhiều mẫu MPV phổ thông, kể cả những dòng xe bán chạy như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross, Hyundai Stargazer… vẫn sụt giảm. Trong đó, Mitsubishi Xpander là mẫu MPV máy xăng bán chạy nhất chỉ đạt 10.486 xe, giảm gần 4.600 xe, Hyundai Stargazer giảm giá hơn 100 triệu đồng nhưng sau 10 tháng đã qua của năm 2026 chỉ bán được 2.750 xe, tăng chưa tới 80 xe so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, diễn biến ở nhóm MPV phổ thông thuần điện lại hoàn toàn khác biệt. Trong đó, VinFast Limo Green đang trở thành nhân tố nổi bật nhất. Theo số liệu VinFast công bố, riêng tháng 10.2026, hãng bàn giao 2.957 xe Limo Green. Lũy kế 10 tháng đầu năm, mẫu MPV điện này đạt doanh số 42.975 xe, tăng gần 36.500 xe so với cùng kỳ năm ngoái (thời điểm xe mới bắt đầu được bàn giao từ tháng 8.2025).

Như vậy, chỉ riêng VinFast Limo Green đã có lượng xe bán ra cao hơn tổng doanh số của nhóm MPV phổ thông máy xăng được thống kê theo số liệu nêu trên. Đây là sự chênh lệch đáng chú ý, nhất là khi phân khúc MPV trước đây vốn được thống trị bởi những mẫu xe sử dụng động cơ xăng đến từ các thương hiệu Nhật Bản và Hàn Quốc.

Chỉ riêng VinFast Limo Green đã có lượng xe bán ra cao hơn tổng doanh số của nhóm MPV phổ thông máy xăng ẢNH: VINFAST

Không chỉ Limo Green, sự xuất hiện của những mẫu MPV thuần điện khác như BYD M6 cũng góp phần mở rộng lựa chọn cho khách hàng. Trong khi đó, VinFast còn có MPV 7 - mẫu xe ghi nhận doanh số bán đạt 13.297 chiếc sau 10 tháng đầu năm 2026. Diễn biến này cho thấy xe thuần điện ngày càng được người Việt ưa chuộng hơn so với xe xăng khi chọn mua MPV phổ thông 7 chỗ.

Vì sao người Việt ngày càng ưa chuộng xe MPV phổ thông 7 chỗ thuần điện hơn xe xăng?

Khác với một số phân khúc khác trên thị trường ô tô Việt Nam vốn chủ yếu hướng đến nhóm khách hàng mua xe sử dụng cá nhận, gia đình. MPV phổ thông 7 chỗ là phân khúc được cả những người mua ô tô gia đình cũng như cá nhân mua xe kinh doanh dịch vụ ưa chuộng nhờ tính đa dụng, không gian nội thất rộng rãi và có thể chở được 7 người.

Trước đây, khi tìm mua MPV 7 chỗ, người tiêu dùng thường ưu tiên những yếu tố như độ bền, khả năng tiết kiệm nhiên liệu, tính phổ biến của thương hiệu và sự thuận tiện khi bảo dưỡng. Những mẫu xe như Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross tạo được lợi thế nhờ đáp ứng khá tốt các tiêu chí này. Tuy nhiên, khoảng 3 năm trở lại đây sự xuất hiện của MPV điện đang khiến các tiêu chí lựa chọn thay đổi. Khách hàng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến chi phí sử dụng, tính kinh tế, tiết kiệm, công nghệ vận hành và các chính sách hỗ trợ dành cho xe điện.

Xe MPV phổ thông 7 chỗ là phân khúc được người mua ô tô gia đình cũng như cá nhân mua xe kinh doanh dịch vụ ưa chuộng ẢNH: BÁ HÙNG

Đặc biệt, nhóm khách hàng mua xe kinh doanh dịch vụ có xu hướng tính toán chi phí trên từng kilomet vận hành. Với một chiếc xe thường xuyên chở khách, di chuyển liên tục trong đô thị hoặc chạy các tuyến cố định, chênh lệch chi phí năng lượng trong thời gian dài có thể tạo ra lợi thế đáng kể.

Với nhóm khách mua xe sử dụng gia đình, trong bối cảnh gia xăng dầu liên tục biến động, dòng xe MPV điện của VinFast như Limo Green, MPV 7… được ưu đãi về giá bán, miễn phí sạc trong thời gian đầu sử dụng… tạo nên sức hút lớn với họ nếu xét về tính kinh tế. Chưa kể xe điện sở hữu khả năng vận hành êm ái hơn cũng là ưu điểm lớn so với xe xăng nếu sử dụng cho nhu cầu gia đình.

Sự đối lập về doanh số sau 10 tháng đầu năm 2026 cho thấy, phân khúc MPV phổ thông 7 chỗ tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới. Xe điện không còn đơn thuần là lựa chọn dành cho nhóm khách hàng tiên phong mà đã bắt đầu tạo sức ép đáng kể lên những mẫu xe xăng vốn có vị thế lâu năm. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa MPV máy xăng sẽ nhanh chóng mất chỗ đứng. Với những khách hàng chưa có điều kiện sạc tại nhà, thường xuyên đi đường dài hoặc ưu tiên sự linh hoạt khi sử dụng, xe xăng vẫn là phương án phù hợp.

Xu hướng mua xe MPV 7 chỗ của người Việt đang có sự dịch chuyển theo hướng quan tâm nhiều hơn đến xe xanh ẢNH: BÁ HÙNG

Có thể thấy, xu hướng mua xe MPV 7 chỗ của người Việt đang có sự dịch chuyển theo hướng quan tâm nhiều hơn đến xe xanh. Dù chưa thể khẳng định đây là sự thay thế hoàn toàn xe xăng, những biến động doanh số hiện nay đã cho thấy thị trường MPV đang thay đổi đáng kể, buộc các nhà sản xuất xe động cơ đốt trong phải tính toán lại chiến lược cạnh tranh trong thời gian tới.