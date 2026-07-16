Người Việt mua sắm ngày càng nhiều ô tô hybrid, hơn 65% chọn xe Toyota

Cùng với sự hồi phục về sức mua của thị trường ô tô Việt Nam, lượng tiêu thụ ô tô hybrid cũng tăng trưởng trở lại trong tháng 6.2026, qua đó khép lại nửa đầu năm với mức doanh số kỷ lục. Trong đó các hãng xe Nhật Bản vẫn áp đảo cuộc đua doanh số bán xe hybrid - xe sử dụng hệ thống động cơ xăng kết hợp mô-tơ điện (gồm mild-hybrid, plug-in hybrid và hybrid).

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Doanh số ô tô hybrid tại Việt Nam tăng trưởng trở lại

Theo số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, trong tháng 6.2026, doanh số bán ô tô mới các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 31.104 xe ô tô các loại, nhiều hơn 1.169 xe tương đương mức tăng trưởng 4% so với tháng 5.2026. Như vậy, sau hai tháng liên tiếp sụt giảm sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam đã tìm lại đà hồi phục, qua đó thúc đẩy doanh số ô tô hybrid tăng trưởng.

Doanh số ô tô hybrid Tháng 1.2026 863 Tháng 2.2026 1119 Tháng 3.2026 3143 Tháng 4.2026 1723 Tháng 5.2026 1670 Tháng 6.2026 2347

Cụ thể, tổng lượng xe hybrid của các thành viên VAMA bán ra thị trường trong tháng 6.2026 đạt 2.347 xe, tăng 677 xe tương đương gần 29% so với tháng 5.2026; đồng thời chiếm khoảng 7,5% tổng lượng ô tô mới các loại tiêu thụ tại Việt Nam trong tháng 6.2026. Đáng chú ý, đây là một trong những tháng bán hàng ghi nhận doanh số cao nhất của ô tô hybrid tính từ đầu năm 2026 đến nay, chỉ xếp sau tháng 3.2026 (đạt 3.143 xe).

Bước tăng trưởng trong tháng 6 vừa qua góp phần nâng tổng doanh số bán ô tô hybrid của các thành viên VAMA sau nửa đầu năm 2026 lên mức 10.865 xe, tăng 5.207 xe tương đương gần 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này cho thấy, ô tô hybrid nói chung ngày được khách hàng Việt Nam ưa chuộng và lựa chọn nhiều hơn khi mua ô tô mới. Điều này không quá bất ngờ nếu nhìn lại sự phát triển của phân khúc này trong khoảng 3 năm trở lại đây. Thực tế, ô tô hybrid đang dần trở nên quen thuộc với khách hàng Việt Nam khi được nhiều hãng xe phân phối trong những năm gần đây. Trong đó, dòng xe hybrid (HEV) với những lợi thế về khả năng tiết kiệm nhiên liệu, vận hành êm ái và không phụ thuộc vào mạng lưới trạm sạc… đang trở thành dòng xe hybrid bán chạy nhất Việt Nam.

Dòng xe hybrid (HEV) với những lợi thế về khả năng tiết kiệm nhiên liệu, vận hành êm ái và không phụ thuộc vào mạng lưới trạm sạc… đang trở thành dòng xe hybrid bán chạy nhất Việt Nam Ảnh: Bá Hùng

Bên cạnh đó, chính sách ưu đãi thuế thiêu thụ đặc biệt với ô tô hybrid được triển khai từ năm 2026 góp phần giúp giá bán nhiều mẫu xe hybrid truyền thống (HEV) giảm mạnh, qua đó tạo sức hút với người tiêu dùng. Sau khi luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 14.6.2025 và có hiệu lực từ ngày 1.1.2026, giá bán một số mẫu xe hybrid của những thương hiệu như Toyota, Honda… đã được điều chỉnh giảm giá niêm yết. Qua đó, tăng sức hút với khách mua ô tô mới tại Việt Nam.

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Ngoài ra, chiến lược của các thương hiệu ô tô khi từng bước bổ sung phiên bản hybrid vào danh mục sản phẩm của những dòng xe vốn đã tạo được danh tiếng cũng góp phần tạo niềm tin, sức hút của xe hybrid với khách hàng. Tính đến nay, Toyota đã có tới 6 mẫu xe có phiên bản hybrid, Honda có 3 mẫu xe hybrid, KIA cũng đã có 3 mẫu mã có lựa chọn phiên bản hybrid.

Thực tế, kết quả được VAMA công bố cũng chưa phản ánh hết quy mô cũng như sự phát triển của dòng ô tô hybrid tại Việt Nam. Bởi ngoài Toyota, Honda và Suzuki… KIA, Hyundai cũng như một số thương hiệu xe hạng sang như Mercedes-Benz, Volvo, Lynk & Co… hay các thương hiệu xe Trung Quốc như BYD, Omoda, Jaecoo… cũng đã phân phối xe HEV, PHEV nhưng không công bố kết quả bán hàng.

Các thương hiệu xe Trung Quốc như Omoda, Jaecoo… đã phân phối xe HEV, PHEV nhưng không công bố kết quả bán hàng Ảnh: Bá Hùng

Hơn 65% người Việt mua ô tô hybrid phổ thông chọn xe Toyota

Lượng tiêu thụ ô tô hybrid tăng trưởng nhưng cục diện cạnh tranh vẫn không có nhiều thay đổi khi các hãng xe Nhật bản như Toyota, Honda, Suzuki… vẫn chiếm ưu thế. Theo số liệu từ VAMA, trong tổng số hơn 2.300 xe hybrid bán ra tại Việt Nam trong tháng 6 vừa qua, có gần 1.900 xe hybrid của Toyota. Lượng tiêu thụ ô tô hybrid của Toyota tiếp tục tăng trưởng 47,3% so với tháng 5.2026.

Mức tăng trưởng trong tháng 6.2026 nâng tổng doanh số xe hybrid Toyota sau nửa đầu năm 2026 lên mức 7.081 xe, tăng 3.637 xe tương đương 51,4% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, hai phiên bản xe hybrid bán chạy nhất của Toyota tại Việt Nam là Toyota Corolla Cross HEV và Toyota Innova Cross HEV.

Toyota Corolla Cross HEV, mẫu xe hybrid bán chạy nhất Việt Nam sau nửa đầu năm 2026 Ảnh: Bá Hùng

Trong khi Honda với 374 xe hybrid bán ra trong tháng 6.2026 (giảm 37,4% so với tháng 5.2026) cũng nâng tổng doanh số ô tô hybrid của hãng sau nửa đầu năm lên mức 2.789 xe, tăng 1.538 xe tương đương 55,2% so với cùng kỳ năm 2025. Hãng xe Nhật Bản này hiện có 3 phiên bản xe hybrid, trong đó Honda CR-V e:HEV RS vẫn chiếm doanh số cao nhất với 1.831 xe bán ra trong nửa đầu năm 2026. Suzuki cũng bán ra 995 xe hybrid, trong đó chủ yếu là XL7 Hybrid, giảm 198 xe tương đương gần 20% so với cùng kỳ năm 2026. Tuy nhiên, số liệu này chưa bao gồm phiên bản hybrid của Suzuki Fronx.

Xét theo từng mẫu mã, Toyota tiếp tục cho thấy sự áp đảo với Toyota Corolla Cross HEV là mẫu xe hybrid bán chạy nhất trong nửa đầu năm 2026. Phiên bản hybrid của mẫu xe này đạt doanh số 584 xe trong tháng 6.2026, nâng tổng lượng xe bán ra sau nửa đầu năm 2026 lên mức 2.800 xe. Không chỉ Corolla Cross HEV, Toyota còn có thêm hai mẫu xe khác góp mặt trong top 5 ô tô hybrid bán chạy nhất Việt Nam nửa đầu năm 2026 là Innova Cross HEV (đạt 2.511) và Yaris Cross HEV (đạt 1.107 xe).

Doanh số ô tô hybrid tại Việt Nam tháng 6 và nửa đầu năm 2026 Nguồn: VAMA

Như vậy, dù năm 2026 mới đi qua một nửa chặng đường nhưng tổng doanh số bán ô tô hybrid tại Việt Nam (theo công bố của VAMA) đã gần bằng tổng doanh số của cả năm 2025 (đạt 14.171 xe). Điều này cho thấy tốc độ tăng trưởng của dòng xe này khá nhanh và chắc chắn sẽ lập kỷ lục mới trong năm 2026. Hiện tại ngoài các phiên bản hybrid của các mẫu xe mang thương hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc, xe hybrid nói chung tại Việt Nam còn có một số mẫu mã Plug-in hybrid (PHEV) - hybrid cắm sạc của các hãng xe đến từ Trung Quốc. Sự đa dạng này không chỉ giúp phân khúc hybrid ngày càng cạnh tranh mà còn mang đến nhiều lựa chọn cho người Việt khi mua dòng xe này.