Người Việt nằm trong nhóm du khách sành ăn hàng đầu châu Á

Khảo sát trong khuôn khổ Báo cáo triển vọng du lịch 2026 cho thấy, 35% khách du lịch Việt xem ẩm thực là một trong những lý do chính để đi du lịch. Kết quả này đưa Việt Nam vào nhóm tín đồ du lịch ẩm thực nổi bật tại châu Á, chỉ đứng sau Đài Loan (47%) và trên Hàn Quốc (34%).

Xu hướng này phản ánh sự dịch chuyển rõ nét trong hành vi du lịch, với trải nghiệm ăn uống ngày càng trở thành yếu tố quan trọng, có tác động đến việc lựa chọn điểm đến, lịch trình và cả nơi lưu trú của các du khách. So với năm trước, yếu tố "khám phá hương vị địa phương" đã tăng mạnh, từ vị trí thứ 6 lên nhóm 3 về động lực hàng đầu thúc đẩy du khách châu Á đi du lịch.

Trong các chuyến đi quốc tế, du khách Việt có xu hướng tìm kiếm trải nghiệm ẩm thực bản địa chân thực, có thể kể đến sushi tại Nhật Bản, ẩm thực đường phố Thái Lan và các nhà hàng đạt chuẩn Michelin tại châu Âu.

Theo Agoda, top 5 quốc gia được du khách Việt lựa chọn để trải nghiệm ẩm thực trong năm qua gồm Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia và Trung Quốc ẢNH: AGODA

Việt Nam cũng ngày càng khẳng định vị thế là điểm đến ẩm thực hấp dẫn trên bản đồ du lịch thế giới. Từ những món ăn biểu tượng như phở, bánh mì đến ẩm thực cung đình Huế hay đặc sản vùng miền, ẩm thực Việt được đánh giá cao nhờ sự cân bằng hương vị, nguyên liệu tươi mới.

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc quốc gia Agoda Việt Nam cho biết, việc Việt Nam nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực cho thấy vai trò quan trọng của ẩm thực trong văn hóa và cách người Việt khám phá thế giới. "Với nhiều người, một chuyến đi chỉ thực sự trọn vẹn khi được trải nghiệm những hương vị bản địa đặc trưng, dù là trong nước hay quốc tế", ông Lâm chia sẻ.

Khảo sát được thực hiện vào tháng 10.2025 với 3.353 người tham gia từ 9 thị trường châu Á, gồm Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam.