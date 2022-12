Người Việt ngủ trưa: Quán ‘cà phê giường nằm’ từng gây sốt TP.HCM, giờ ra sao?

40.000 thành viên

Trưa trưa, TP.HCM nắng chang chang, một chi nhánh cà phê Chidori trên đường Đinh Tiên Hoàng (Q.1) đều đặn khách ra vào. Theo quan sát của PV, khách tại chi nhánh này đa phần là học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng. Đi cùng một bạn nữ làm cùng công ty, chị Lê Hoài (28 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) cho biết hầu như tuần nào cũng dành 3 - 4 ngày để ghé đây ngủ trưa, dần dà thành một thói quen khó bỏ.

“Tôi thường rủ bạn đi cùng để tiết kiệm chi phí. Chúng tôi thường chọn gói nghỉ trưa tầm 2 tiếng với giá chừng 160.000 đồng đã bao gồm bánh và nước, đỡ phải đi ăn ngoài. Có những ngày tôi đi một mình, tôi chọn gói 1 người với giá rẻ hơn”, chị cho biết.

Với mức giá này, chị nhận xét phù hợp với điều kiện kinh tế của mình, không quá đắt. Vốn là một người coi trọng giấc ngủ trưa vì nếu không ngủ trưa thì thấy uể oải, không có tinh thần làm việc, ngày nào chị Hiền cũng nói mình sẽ dành từ 30 - 45 phút ngủ trưa mỗi ngày. Đó cũng là cách chị nạp lại năng lượng vào buổi chiều và quán luôn là lựa chọn đầu tiên của vị khách.

Kế bên, chị Thu Hồng (27 tuổi, đồng nghiệp chị Hoài) cũng cho biết chị biết đến thương hiệu cà phê này từ nhiều năm trước vì thời điểm vừa ra mắt đã nhanh chóng “gây sốt” trong giới văn phòng, tuy nhiên mới 2 năm trở lại đây, cô gái mới bắt đầu trải nghiệm và thích luôn dịch vụ này từ đó.

“Tôi không tới đây nhiều bằng chị Hoài, nhưng cũng thường thường, tuần nào cũng ghé vì thích không gian, nước uống. Tôi không quan trọng giấc ngủ trưa lắm, ngủ được thì tốt, không ngủ cũng không sao, không thấy mệt mỏi gì nhưng tới đây chụp hình sống ảo thì đẹp nên cũng hợp gu”, chị nói rồi nhanh chóng cùng người bạn của mình lên nhận phòng.

Ấn tượng của tôi khi vừa bước vào chi nhánh Chidori này, trái ngược hoàn toàn với sự đông đúc bên ngoài là không gian thoáng bởi những ô cửa the level seat, vừa riêng tư vừa mở. Trong tiếng nhạc du dương và không khí trong lành, phù hợp để có được một giấc ngủ trưa ngon tại đây.

Poll TNO Theo bạn, nếu không ngủ trưa tại nhà thì nên ngủ ở đâu là hợp lý?

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Chidori cho biết quán được lấy ý tưởng từ mô hình “Coffee in Bed” tại Nhật Bản. Ở đó những mô hình khách sạn nhỏ, giường tầng được phát triển và phục vụ nhu cầu của những người lao động tại Nhật, họ cần một chỗ để nghỉ ngơi, chợp mắt một chút giữa thời gian biểu làm việc dày đặc.





“Nhận thấy được nhu cầu từ thị trường và sự thiếu thốn về không gian riêng tư của các bạn trẻ Việt Nam để nghỉ ngơi, ngủ trưa, 4 năm trước chúng tôi mang mô hình về Việt Nam nhưng có những thay đổi, cải tiến mô hình để phù hợp. Từ đó giải quyết được bài toán giúp nâng cao đời sống của người trẻ tại TP.HCM, đặc biệt trong vấn đề về giấc ngủ trưa”, đại diện quán nói về ý tưởng mang Chidori đến TP.HCM.

Phía quán cho biết đến nay, sau 4 năm phát triển, hệ thống “cà phê giường nằm" này đã có 7 chi nhánh ở các quận, huyện của TP.HCM cũng như có 40.000 khách đăng ký là thành viên.

Nghiêm cấm các hành vi 18+

Cung cấp dịch vụ “Coffee in Bed" nhiều năm qua tại TP.HCM, phía thương hiệu đánh giá tùy theo thói quen, cách sinh hoạt nhưng có thể thấy hầu hết người trẻ Việt Nam vẫn quen với giấc ngủ ngắn vào buổi trưa.

“Sau một buổi sáng học tập và làm việc mệt mỏi thì việc được nhắm mắt nghỉ ngơi để tránh nhìn vào màn hình điện thoại, máy tính sẽ có tác dụng nạp lại năng lượng, giúp cơ thể khỏe khoắn, tươi tỉnh hơn”, vị đại diện cho biết.

Theo đó, khách đến đây ngủ trưa sẽ có những gói “Coffee in Bed” 1 giờ, 2 giờ, 4 giờ và 12 giờ sử dụng. Tuy nhiên, với nhu cầu nghỉ ngơi ngắn hoặc giấc ngủ trưa quán có 2 combo được khách lựa chọn nhiều bao: gồm gói 80.000/người đồng cho một giờ sử dụng dịch vụ và nước; gói 160.000 đồng/2 người cho 2 giờ sử dụng dịch vụ và 2 món bánh, nước bất kỳ.

Cung cấp cho khách hàng không gian riêng tư, tuy nhiên Chidori cho biết mô hình vẫn giới hạn là quán cà phê. Do đó, ở tất cả cách chi nhánh, quán cho biết đều gắn camera trong từng khu vực riêng để giới hạn hành vi khách hàng cũng như để những khách hàng thực sự có nhu cầu về một nơi chốn nghỉ ngơi lành mạnh, an yên có thể an tâm ghé đến.

“Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin và tôn trọng sự riêng tư khách hàng. Chúng tôi không tự ý xem camera và chỉ có cơ quan chức năng mới được quyền yêu cầu trích xuất nếu có nghi ngờ về vấn đề hình sự xảy ra tại cửa hàng. Quán cũng có những quy định để khách hàng sử dụng không gian đúng mục đích, đảm bảo sự văn minh và an toàn cho mô hình”, đại diện quán nói.