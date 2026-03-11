Người vùng khó tha thiết những điều này….

Những vấn đề ấy được người dân 2 xã Ia Hrú và Ia Ko gửi gắm đến các ứng cử viên đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 6 tỉnh Gia Lai vào buổi tiếp xúc cử tri chiều 11.3.

Chị Rơlan H'ti, xã Ia Ko, kể về thực trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết và bạo lực gia đình… với phụ nữ miền núi đang rất cần được quan tâm. Thông qua buổi tiếp xúc cử tri, chị gửi gắm: "Nếu các đại biểu trúng cử vào Quốc hội khóa tới, chúng tôi mong quan tâm đến phụ nữ vùng dân tộc thiểu số. Phần lớn phụ nữ ở đây, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa còn hạn chế khả năng tiếp cận thông tin và cơ hội việc làm. Ở nhiều vùng vẫn tồn tại tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết và bạo lực gia đình… Sinh kế của chúng tôi chủ yếu dựa vào làm thuê, sản xuất nông nghiệp manh mún, thiếu vốn và kỹ thuật. Chúng tôi mong các đại biểu trúng cử quan tâm những vấn đề này để góp phần giúp phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xây dựng gia đình hạnh phúc, sinh kế ổn định, được chăm sóc sức khỏe thường xuyên và có kiến thức, văn hóa…".

Cũng nhắc về vấn đề tồn tại nhiều năm ở các xã miền núi, cử tri Lê Văn Tiến, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Cây Xoài, xã Ia Ko, mong mỏi ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu Quốc hội hãy góp thêm tiếng nói để giúp nông dân tiếp cận nhiều hơn các nguồn vốn vay ưu đãi để bà con có điều kiện mở rộng sản xuất, chăn nuôi và phát triển kinh tế hộ gia đình.

"Chúng tôi mong có cách nào đó để ổn định giá cả nông sản, hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, giúp bà con yên tâm sản xuất, giảm thiểu thiệt hại khi được mùa nhưng mất giá. Chúng tôi đề nghị các đại biểu trúng cử kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục đầu tư hạ tầng nông thôn nhằm phục vụ sản xuất, thuận lợi trong lưu thông, vận chuyển hàng hóa. Ngoài ra, nông dân chúng tôi còn có nhu cầu được tiếp cận khoa học kỹ thuật hiện đại trong sản xuất để giá trị nông nghiệp được tăng lên", ông Lê Văn Tiến nói.

Câu chuyện thu hút đầu tư về với các xã miền núi lại tiếp tục được nêu ra trong buổi tiếp xúc cử tri. Ông Nguyễn Đình Đạt, ngụ xã Ia Hrú, tha thiết nói lên trăn trở của mình cũng như của phần đông người dân nơi đây: "Các xã như Ia Hrú, Ia Ko…là những địa phương còn nhiều khó khăn của tỉnh Gia Lai. Đặc biệt, thanh niên mà đa số là đồng bào dân tộc thiểu số thiếu việc làm còn nhiều, chưa tiếp cận được với khoa học kỹ thuật, nông nghiệp công nghệ cao… Chúng tôi mong các ứng cử viên trúng cử đại biểu Quốc hội hãy quan tâm đến việc kêu gọi đầu tư vào vùng đất này để giải quyết việc làm cho thanh niên vùng sâu. Đây cũng là vấn đề tối quan trọng giúp xóa đói giảm nghèo tại địa phương".

Là cử tri trẻ, Hứa Thị Xinh, xã Ia Ko, gửi gắm: "Những người trẻ chúng tôi luôn mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các chính sách liên quan đến thanh niên, như: tạo môi trường thuận lợi để thanh niên học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp... Hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế trẻ, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong thanh niên. Việc đầu tư nhiều hơn cho các hoạt động văn hoá, thể thao, giáo dục kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp cho thanh thiếu niên cũng là vấn đề mà tuổi trẻ địa phương vùng còn nhiều khó khăn như chúng tôi đặc biệt quan tâm".