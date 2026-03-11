Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Người vùng khó tha thiết những điều này….

Nữ Vương - Trần Hiếu
11/03/2026 17:58 GMT+7

Có những câu chuyện đã là "muôn năm cũ" nhưng vẫn còn tồn tại rất thường trực và trở thành nỗi lo, trăn trở của người miền núi.

Những vấn đề ấy được người dân 2 xã Ia Hrú và Ia Ko gửi gắm đến các ứng cử viên đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 6 tỉnh Gia Lai vào buổi tiếp xúc cử tri chiều 11.3.

- Ảnh 1.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 6 tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri chiều 11.3 với người dân 2 xã Ia Hrú và Ia Ko

ẢNH: NỮ VƯƠNG

Chị Rơlan H'ti, xã Ia Ko, kể về thực trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết và bạo lực gia đình… với phụ nữ miền núi đang rất cần được quan tâm. Thông qua buổi tiếp xúc cử tri, chị gửi gắm: "Nếu các đại biểu trúng cử vào Quốc hội khóa tới, chúng tôi mong quan tâm đến phụ nữ vùng dân tộc thiểu số. Phần lớn phụ nữ ở đây, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa còn hạn chế khả năng tiếp cận thông tin và cơ hội việc làm. Ở nhiều vùng vẫn tồn tại tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết và bạo lực gia đình… Sinh kế của chúng tôi chủ yếu dựa vào làm thuê, sản xuất nông nghiệp manh mún, thiếu vốn và kỹ thuật. Chúng tôi mong các đại biểu trúng cử quan tâm những vấn đề này để góp phần giúp phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xây dựng gia đình hạnh phúc, sinh kế ổn định, được chăm sóc sức khỏe thường xuyên và có kiến thức, văn hóa…".

- Ảnh 2.

Chị Rơlan H'ti, xã Ia Ko, kể về thực trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết và bạo lực gia đình… với phụ nữ miền núi đang rất cần được quan tâm

ẢNH: NỮ VƯƠNG

Cũng nhắc về vấn đề tồn tại nhiều năm ở các xã miền núi, cử tri Lê Văn Tiến, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Cây Xoài, xã Ia Ko, mong mỏi ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu Quốc hội hãy góp thêm tiếng nói để giúp nông dân tiếp cận nhiều hơn các nguồn vốn vay ưu đãi để bà con có điều kiện mở rộng sản xuất, chăn nuôi và phát triển kinh tế hộ gia đình. 

"Chúng tôi mong có cách nào đó để ổn định giá cả nông sản, hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, giúp bà con yên tâm sản xuất, giảm thiểu thiệt hại khi được mùa nhưng mất giá. Chúng tôi đề nghị các đại biểu trúng cử kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục đầu tư hạ tầng nông thôn nhằm phục vụ sản xuất, thuận lợi trong lưu thông, vận chuyển hàng hóa. Ngoài ra, nông dân chúng tôi còn có nhu cầu được tiếp cận khoa học kỹ thuật hiện đại trong sản xuất để giá trị nông nghiệp được tăng lên", ông Lê Văn Tiến nói.

- Ảnh 3.

Cử tri Lê Văn Tiến chia sẻ nguyện vọng

ẢNH: TRẦN HIẾU

Câu chuyện thu hút đầu tư về với các xã miền núi lại tiếp tục được nêu ra trong buổi tiếp xúc cử tri. Ông Nguyễn Đình Đạt, ngụ xã Ia Hrú, tha thiết nói lên trăn trở của mình cũng như của phần đông người dân nơi đây: "Các xã như Ia Hrú, Ia Ko…là những địa phương còn nhiều khó khăn của tỉnh Gia Lai. Đặc biệt, thanh niên mà đa số là đồng bào dân tộc thiểu số thiếu việc làm còn nhiều, chưa tiếp cận được với khoa học kỹ thuật, nông nghiệp công nghệ cao… Chúng tôi mong các ứng cử viên trúng cử đại biểu Quốc hội hãy quan tâm đến việc kêu gọi đầu tư vào vùng đất này để giải quyết việc làm cho thanh niên vùng sâu. Đây cũng là vấn đề tối quan trọng giúp xóa đói giảm nghèo tại địa phương".

- Ảnh 4.

Đại diện 5 ứng cử viên, anh Bùi Quang Huy trân trọng cảm ơn cử tri đã quan tâm, phát biểu ý kiến rất chân tình; và dù ở các vị trí công tác khác nhau, các ứng cử viên cũng sẽ có trách nhiệm đối với những đề xuất, kiến nghị của cử tri

ẢNH: NỮ VƯƠNG

- Ảnh 5.

Buổi tiếp xúc cử tri thu hút rất đông người trẻ

ẢNH: NỮ VƯƠNG

Là cử tri trẻ, Hứa Thị Xinh, xã Ia Ko, gửi gắm: "Những người trẻ chúng tôi luôn mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các chính sách liên quan đến thanh niên, như: tạo môi trường thuận lợi để thanh niên học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp... Hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế trẻ, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong thanh niên. Việc đầu tư nhiều hơn cho các hoạt động văn hoá, thể thao, giáo dục kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp cho thanh thiếu niên cũng là vấn đề mà tuổi trẻ địa phương vùng còn nhiều khó khăn như chúng tôi đặc biệt quan tâm".

Tin liên quan

Từ ruộng đồng đến nghị trường: Cử tri mong chính sách giúp thanh niên khởi nghiệp tại quê

Từ ruộng đồng đến nghị trường: Cử tri mong chính sách giúp thanh niên khởi nghiệp tại quê

Không phải là những gì quá xa vời, điều mà những cử tri là nông dân lam lũ gửi gắm và kỳ vọng ở các ứng cử viên đại biểu Quốc hội là giúp họ bớt vất vả bằng những chính sách giải quyết thực trạng đáng buồn nhưng luôn thường trực về được mùa mất giá, được giá lại mất mùa…

Trăn trở của cử tri và điểm sáng từ sự tiên phong của thanh niên

Mang đường hư, kênh mương không thoát nước… gửi gắm các ứng cử viên

Khám phá thêm chủ đề

Miền núi tiếp xúc cử tri tiếp xúc cử tri tại Gia Lai đơn vị bầu cử số 6 tại Gia Lai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận