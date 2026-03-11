Từ ruộng đồng đến nghị trường: Cử tri mong chính sách giúp thanh niên khởi nghiệp tại quê

Sáng 11.3, đã diễn ra buổi tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 6 tỉnh Gia Lai với cử tri 2 xã Chư Pưh và Ia Le.

Anh Bùi Quang Huy cho biết dù trúng cử hay không, ở các vị trí công tác khác nhau, các ứng cử viên cũng xin hứa sẽ có trách nhiệm đối với những đề xuất, kiến nghị của cử tri ẢNH: NỮ VƯƠNG

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị bầu cử số 6 tại tỉnh Gia Lai gồm: Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam. Ông Phạm Ngọc Lâm, Vụ trưởng, Thư ký Phó chủ tịch Quốc hội. Bà Siu Hương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai. Ông Nay Chip, Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Phó chủ tịch UBND xã Uar, tỉnh Gia Lai. Bà Rơlan H'Ti, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó chủ tịch MTTQ VN xã Ia Ko; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai.

Phần đông người dân trên địa bàn đều sống bằng nghề nông là chủ yếu, nên câu chuyện "được mùa mất giá, được giá mất mùa" là nỗi trăn trở cứ theo những người nông dân lam lũ nơi miền núi xa.

Cử tri Nguyễn Quang Trai, thôn Hòa Phú, xã Chư Pưl, chia sẻ tại buổi tiếp xúc cử tri như gửi gắm hết tâm tư của người nông dân miền núi đến với các ứng cử viên. Ông Trai nói: "Địa phương chúng tôi là vùng Tây nguyên đặc biệt khó khăn, làm nông nghiệp là chủ yếu, suốt ngày chỉ đầu trần chân đất, làm ra được chút nông sản thì được mùa mất giá, mà được giá lại mất mùa. Nếu như có cơ chế đặc thù nào đó về phát triển ở vùng Tây nguyên, nhất là thu hút các doanh nghiệp, công ty về với địa phương, tạo việc làm giúp nâng cao thu nhập, đời sống thì quá tốt. Mỗi lần chứng kiến bà con, anh em chúng ta phải đón xe vào các thành phố lớn rồi mang theo cả con nhỏ, gia đình vào để làm ăn, kiếm sống, thì xót lắm".

Cử tri Nguyễn Quang Trai gửi gắm đến các ứng cử viên đại biểu Quốc hội ẢNH: NỮ VƯƠNG

Cũng mang những tâm tư như ông Trai, cử tri Nguyễn Ngọc Kim, thôn Hòa Tín, xã Chư Pưl, nói: "Vì đời sống khó khăn buộc nhiều người dân địa phương phải rời quê đến những nơi khác lập nghiệp. Chúng tôi tha thiết mong các ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu Quốc hội hãy quan tâm đề xuất các chính sách, cơ chế đặc thù phát triển kinh tế tại địa phương, giúp người dân an tâm bám quê, làm giàu chính đáng tại quê hương. Cũng như có chính sách đặc thù riêng về thu mua nông sản, sơ chế tại chỗ cho bà con, tránh tình trạng người dân luôn gặp khó khăn vì được mùa mất giá, được giá mất mùa".

Ông Kim mong giải quyết được tình trạng được mùa mất giá, được giá mất mùa cho bà con nông dân ẢNH: NỮ VƯƠNG

Cử tri Phạm Thị Bích Thoa, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, xã Chư Pưh, cho biết đến với buổi tiếp xúc cử tri với tư cách là một người quản lý giáo dục trên địa bàn xã nhà nhiều năm, bà Thoa không chỉ mang theo niềm tự hào về những nỗ lực vượt khó của thầy và trò, mà còn mang theo cả những trăn trở về tương lai của con em chúng ta trước vận hội mới của đất nước.

Cử tri Thoa cho rằng hiện nay tại những vùng khó khăn như Chư Pưh, hạ tầng mạng, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học vẫn còn là một rào cản lớn trong mục tiêu chuyển đổi số. "Tôi kiến nghị Quốc hội cần có một cơ chế đặc thù, ưu tiên nguồn lực để xóa bỏ các "vùng lõm" về hạ tầng. Đừng để học sinh miền núi phải chịu thiệt thòi hay bị bỏ lại phía sau chỉ vì thiếu một đường truyền internet hay một chiếc máy tính".

Cử tri Phạm Thị Bích Thoa trăn trở về vấn đề đầu tư cho giáo dục miền núi ẢNH: NỮ VƯƠNG

Một vấn đề nữa bà Thoa nhắc đến là về chính sách nhân lực. Theo cử tri Thoa, giáo dục vùng sâu cần những người giỏi và tâm huyết. Chính vì vậy bà Thoa kính mong Quốc hội nghiên cứu đổi mới chính sách tiền lương và định biên theo hướng ưu tiên đặc thù địa bàn, để những người thầy, người cô vùng núi có một điểm tựa vững chắc về đời sống để họ yên tâm cống hiến, coi mái trường là nhà và xã nhà là quê hương thứ hai.

"Chúng tôi rất mong các ứng cử viên khi mang trên mình trọng trách là tiếng nói của nhân dân, hãy lưu tâm và mang hơi thở của giáo dục Chư Pưh đến với diễn đàn Quốc hội. Bởi đầu tư cho giáo dục miền núi, chính là đầu tư cho sự ổn định và phát triển bền vững nhất", bà Thoa gửi gắm kỳ vọng.

Ông Nguyễn Long Khánh, Phó chủ tịch HĐND xã Ia Le, cho biết sau khi nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, ông rất ấn tượng và tâm đắc với chương trình hành động của anh Bùi Quang Huy (Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam). Trong đó đặc biệt tâm đắc với sự cam kết quan tâm về những chính sách, chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Ông Nguyễn Long Khánh, Phó chủ tịch HĐND xã Ia Le, rất ấn tượng và tâm đắc với chương trình hành động của anh Bùi Quang Huy (Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam) ẢNH: NỮ VƯƠNG

Ông Khánh chỉ ra thực trạng hiện nay rất nhiều thanh niên rời quê vào những thành phố lớn, rất ít lực lượng tri thức về địa phương để cống hiến. Ông Khánh mong anh Bùi Quang Huy tiếp tục quan tâm có những chính sách hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên nông thôn để thu hút lực lượng tri thức trẻ quay trở lại địa phương cống hiến. Không những vậy mà còn có thể thu hút những thanh niên ở nơi khác về với địa phương góp phần phát triển kinh tế miền núi.

Đại diện các ứng cử viên phát biểu tiếp thu, trao đổi với cử tri, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, cho biết đa phần các cử tri đều tán thành cao chương trình hành động của các ứng cử viên và đánh giá các chương trình hành động sát với tình hình của địa phương. Cũng như các cử tri đều bày tỏ sự tin tưởng các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ của đại biểu nhân dân, sẽ có những đóng góp tích cực cho địa phương.

Thanh niên tham gia tiếp xúc cử tri sáng 11.3 ẢNH: NỮ VƯƠNG

Anh Bùi Quang Huy cũng nhìn nhận các đề xuất, kiến nghị của cử tri đều rất chính đáng và thực tiễn. Thay mặt 5 ứng cử viên, anh Bùi Quang Huy trân trọng cảm ơn cử tri đã quan tâm, phát biểu ý kiến rất chân tình để các ứng cử viên có thêm thông tin về tình hình của địa phương. Dù trúng cử hay không, ở các vị trí công tác khác nhau, các ứng cử viên cũng xin hứa sẽ có trách nhiệm đối với những đề xuất, kiến nghị của cử tri.