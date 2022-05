Nguồn cung bất động sản giảm, người dân khó tiếp cận nhà ở

Giá nhà ở tiếp tục tăng trong khi nguồn cung giảm

Báo cáo thị trường bất động sản quý 1 của Bộ Xây dựng nhận định: “Giá căn hộ chung cư tại các địa phương đều có xu hướng tăng. Tỷ lệ tăng bình quân khoảng 3% so với thời điểm cuối năm 2021. Tại Hà Nội, giá nhà chung cư tăng khoảng 4 - 5%, cao hơn so với tại TP.HCM tăng khoảng 1 - 2% so với cuối năm 2021”.

Cụ thể, theo thống kê của Bộ Xây dựng trong 3 tháng đầu năm nay, căn hộ bình dân (giá từ 25 - 30 triệu đồng/m2) ở các dự án nhà ở thương mại tại khu vực trung tâm của các đô thị hầu như không có căn hộ với mức giá dưới 25 triệu đồng/m2. Căn hộ bình dân tại Hà Nội chỉ có ở các khu vực xa trung tâm: Q.Hà Đông, H.Đông Anh, Gia Lâm; tại TP.HCM không có căn hộ dưới 30 triệu đồng/m2…

Trong phân khúc căn hộ chung cư trung cấp (giá từ 30 - 50 triệu đồng/m2), đa phần các dự án ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng đều tăng giá nhẹ so với thời điểm đầu năm 2021, phổ biến đang giao dịch ở khoảng từ 33 - 48 triệu đồng/m2.

Căn hộ cao cấp (giá trên 50 triệu đồng/m2): tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng… có một số dự án có vị trí đặc biệt, trung tâm có mức giá quảng cáo, chào bán rất cao, từ 100 - trên 200 triệu đồng/m2.

Với loại hình bất động sản ở riêng lẻ, đất nền, tại Hà Nội, các khu vực có quy hoạch đường vành đai 4 đi qua H.Hoài Đức như gần cụm công nghiệp Dương Liễu, cầu vượt Song Phương có giá khoảng hơn 100 triệu/m2; khu vực gần dự án Vinhomes Wonder Park Đan Phượng giá khoảng 150 triệu đồng/m2; khu vực đầu cầu Nhật Tân phía H.Đông Anh, giá khoảng hơn 200 triệu đồng/m2 với những lô đẹp mặt đường lớn.

Tại TP.HCM, giá đất nền tại Thủ Thiêm Villa (Q.2) khoảng 125,3 triệu đồng/m2, dự án The EverRich III (Q.7) khoảng 117,5 triệu đồng/m2, Đông Tăng Long (Q.7) khoảng 64,4 triệu đồng/m2, Hoàng Anh Minh Tuấn (Q.9) khoảng 91,5 triệu đồng/m2, Kim Sơn (Q.7) khoảng 136,5 triệu đồng/m2…

Tại Đà Nẵng, dự án FPT City (Q.Ngũ Hành Sơn) có giá khoảng 60 triệu đồng/m2, dự án tại Halla Jade Residences (Q.Hải Châu) khoảng 90 triệu đồng/m2…

Tại Khánh Hòa, dự án tại Khu đô thị mới Vĩnh Hòa (TP.Nha Trang) giá khoảng 125 triệu đồng/m2, dự án tại Khu đô thị biển An Viên (TP.Nha Trang) khoảng 120 triệu đồng/m2…

Tại Hải Phòng, dự án tại Khu đô thị Bắc Sông Cấm (H.Thủy Nguyên) có giá khoảng 82,3 triệu đồng/m2, dự án Him Lam Hùng Vương (Q.Hồng Bàng) khoảng 34,8 triệu đồng/m2.

Theo Bộ Xây dựng, giá nhà ở riêng lẻ, đất nền có biên độ tăng cao hơn so với căn hộ chung cư (bình quân tăng khoảng 5 - 10% so với quý trước). Khoảng cuối tháng 3, tại một số địa phương, các vùng ven Hà Nội, TP.HCM, tại các tỉnh, thành Thái Bình, Lâm Đồng, Khánh Hoà, Đà Nẵng, Đồng Nai… lại có hiện tượng giá và lượng giao dịch đất nền tăng nhanh, một số nơi mức giá tăng 15 - 20% so với cuối năm 2021 (tương tự thời điểm cuối quý 1 đầu quý 2/2021, nhưng mức độ lan rộng và biên độ tăng giá thấp hơn).

Nguồn cung vẫn eo hẹp

Theo Bộ Xây dựng, trong khi giá nhà ở tăng thì nguồn cung vẫn tiếp tục giảm. Trong quý 1, số lượng dự án nhà ở thương mại được cấp phép mới chỉ bằng 41%, trong đó, số căn hộ của các dự án chỉ bằng khoảng 49% so với cùng kỳ năm 2021.





Số lượng dự án đầu tư xây dựng hạ tầng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất xây nhà ở (phân lô bán nền), trong quý 1 đã hoàn thành 9 dự án với 1.850 ô đất nền (bằng khoảng 64% so với quý 4/2021), được cấp phép mới 13 dự án với gần 4.900 ô đất nền (bằng khoảng 45% so với quý 4/2021).

Cũng theo Bộ Xây dựng, nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, các dự án du lịch, nghỉ dưỡng đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2021.

Bên cạnh đó, số lượng dự án, căn hộ đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai cũng giảm mạnh, chỉ bằng khoảng 33,4% so với quý 4/2021 (56 dự án với hơn 10.300 căn hộ).

Nguồn cung bất động sản giảm cũng được thể hiện qua số lượng các dự án được Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, thẩm định cũng giảm: nhà ở 1.410 căn (bằng khoảng 68,2% so với quý 4/2021); căn hộ du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú đều không có dự án nào (trong quý 4/2021 cũng không có dự án nào).

Trong quý 1, số lượng các dự án bất động sản được Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng cũng giảm mạnh. Cụ thể, nhà ở chỉ có hơn 7.300 căn (bằng khoảng 65% so với quý 4/2021); biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú đều không có dự án nào (quý 4/2021 cũng không có dự án nào).

Nguồn cung bất động sản giảm là nguyên nhân chính dẫn đến số lượng giao dịch giảm. Cụ thể, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ chỉ 20.325 giao dịch thành công (tập trung chủ yếu tại Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM, Phú Thọ, Bắc Giang, Lâm Đồng), tổng lượng giao dịch chỉ bằng khoảng 45,5% so với quý 4/2021 và bằng khoảng 80% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong khi đó, lượng giao dịch đất nền là hơn 153.000 giao dịch thành công, tổng lượng giao dịch bằng khoảng 242% so với quý 4/2021 (tại miền Bắc có hơn 20.700 giao dịch, miền Trung có hơn 42.700 giao dịch và miền Nam có hơn 90.000 giao dịch thành công).

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), cho rằng nguồn cung các dự án bất động sản được phát triển bởi các chủ đầu tư giảm mạnh. Trong khi nhu cầu của người dân lớn, các nhà đầu tư tìm kiếm nguồn hàng ở vùng ven các đô thị. Do vậy, giá đất, số lượng giao dịch thành công đất nền vùng ven tăng mạnh trong thời gian qua.

Cũng theo ông Đính, khi nguồn cung giảm mà lực cầu vẫn tăng mạnh nếu không có giải pháp hạ nhiệt, về lâu dài cũng gây ra hệ luỵ xấu cho thị trường. Đặc biệt là cũng khiến cho những người có nhu cầu nhà ở thật, tầng lớp bình dân khó tiếp cận nhà ở.

“Thu nhập của người dân rất khó đuổi kịp tốc độ tăng giá của bất động sản. Do vậy, nếu tình trạng nguồn cung bất động sản eo hẹp kéo dài mà nhu cầu mua bất động sản vẫn cao, thì chắc chắn giá bán được đẩy lên. Như vậy cũng sẽ tước đi cơ hội mua nhà của người có thu nhập thấp, người có nhu cầu ở thật sẽ khó mua nhà hơn”, ông Đính phân tích.