Nguồn cung khan hiếm, giá chung cư Hà Nội tăng trong thời gian tới?

Sôi động ở phía đông và phía tây Hà Nội

Theo khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu thị trường và am hiểu khách hàng One Mount Real Estate thuộc One Mount Group, trong quý 1, nguồn cung sơ cấp căn hộ chung cư ở Hà Nội đạt 760 căn.

Nguồn cung căn hộ chung cư sẽ tiếp tục khan hiếm trong thời gian tới LÊ QUÂN

Trong khi đó, lượng tiêu thụ ở thị trường sơ cấp quý 1 là 1.800 căn; khoảng 57% người mua với mục đích để ở. Số lượng nguồn cung và lượng tiêu thụ chủ yếu đến từ phía đông và phía tây Hà Nội.

Số lượng căn hộ tiêu thụ sơ cấp cao hơn số lượng nguồn cung sơ cấp không chỉ thể hiện quỹ căn mới ra có tỷ lệ hấp thụ cao, mà lượng hàng còn lại của các quý trước cũng được tiêu thụ trong quý này.

Các dự án tạo nguồn cung chung cư chủ yếu tập trung ở gần một số tuyến đường như Vành đai 3 và Vành đai 3,5 với gần 43% đến từ các quận phía tây Hà Nội và khoảng 45% đến từ các quận phía đông Hà Nội.

Dự án trong các đại đô thị như Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City đóng góp gần 60% nguồn cung cả thị trường, chiếm hơn 50% giao dịch căn hộ trung và cao cấp toàn thị trường. Tại khu nam và khu trung tâm Hà Nội, các chủ đầu tư đẩy mạnh bán nốt quỹ hàng đã mở bán trước đó thay vì ra hàng mới.

Quý 1, tại khu vực phía đông Hà Nội và H.Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) ghi nhận lượng căn hộ chung cư mở bán và tiêu thụ đạt lần lượt gần 40 căn và 330 căn. Trong đó, khách hàng mua dự án khu đông đến từ các quận trung tâm với độ tuổi từ 25 - 44. Nhóm khách hàng này quan tâm đến các vấn đề về giá cả, pháp lý dự án, uy tín chủ đầu tư và các tiện ích xung quanh trước khi đưa ra quyết định.



Bất động sản bước vào giai đoạn sàng lọc

Nghiên cứu của One Mount Group cho rằng, Nghị quyết 33 và Nghị quyết 08 mới được ban hành là những tín hiệu tích cực về pháp lý. Bên cạnh đó, lãi suất giảm cũng là tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản.

Những tín hiệu tích cực đó cho thấy giai đoạn hoang mang cực độ của thị trường đang dần đi qua, bước vào giai đoạn sàng lọc, phân loại đối với cả chủ đầu tư và nhà đầu tư. Từ đầu năm, trong khi nhiều chủ đầu tư phải rời "cuộc chơi" và cơ cấu lại thì vẫn có không ít chủ đầu tư tồn tại được nhờ năng lực quản trị và năng lực triển khai tốt.

Giá nhà chung cư có thể sẽ tăng do nguồn cung khan hiếm LÊ QUÂN

Đồng thời, nguồn vốn vẫn đổ vào bất động sản nhưng cẩn trọng hơn, chú trọng vào loại hình bất động sản có thể sinh dòng tiền. Thời gian tới, lực cầu sẽ tăng trở lại nhưng không đồng đều ở các phân khúc.

Đặc biệt, những người trước đây chỉ có thói quen đầu tư, đầu cơ lại đang cơ cấu lại danh mục đầu tư, tìm kiếm những sản phẩm có khả năng đem lại dòng tiền ngay. Nhiều nhà đầu tư chuyển hướng từ nhà phố, đất nền sang đầu tư căn hộ có thể thu về lợi nhuận tốt hơn từ cho thuê. Đó cũng là lý do nhiều khách hàng không còn tập trung vào sản phẩm thổ cư hay những sản phẩm không được hỗ trợ lãi suất.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), nhận định nguồn cung bất động sản nói chung, trong đó có loại hình căn hộ chung cư sẽ khó có đột phá. Căn hộ chung cư từ phân khúc bình dân đến trung, cao cấp sẽ tiếp tục khan hàng dẫn đến giá bán khó giảm, thậm chí sẽ tăng; đồng thời, các giao dịch hướng đến nhu cầu ở thực sẽ nhiều hơn. Tuy nhiên, thanh khoản thị trường nói chung sẽ khó cao vì nguồn cung hạn hẹp, siết tín dụng, lãi suất ngân hàng vẫn cao.



Trung tâm Nghiên cứu thị trường và am hiểu khách hàng One Mount Real Estate dự báo, trong năm 2023, giá bán chung cư sơ cấp tại Hà Nội sẽ tiếp tục tăng trung bình khoảng 3 - 8%. Trong đó, giá chung cư cao cấp tăng nhiều nhất. Phía đông Hà Nội và H.Văn Giang sẽ là khu vực tăng trưởng giá chung cư cao nhất trong 5 năm qua.