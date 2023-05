Nguồn gốc tên sàn thương mại điện tử 'Amazon'

Amazon là một trong số Big Tech (các công ty hàng đầu về công nghệ trên thế giới) hiện nay, nổi tiếng ở lĩnh vực thương mại điện tử. Cái tên khiến nhiều người liên tưởng đến cánh rừng mưa nhiệt đới thuộc lưu vực Amazon của Nam Mỹ là kết quả sau nhiều lựa chọn được cả hai vợ chồng nhà sáng lập Jeff Bezos cân nhắc.

Ban đầu, công ty của Bezos mang một cái tên khác nghe "huyền ảo" hơn nhiều. Năm 1994, Bezos tới thành phố Seattle (Washington, Mỹ) và thành lập công ty mang tên "Cadabra, Inc." Theo ghi chép trong cuốn sách The Everything Store (Cửa hàng có tất cả) của Brad Stone, "Cadabra" liên quan đến "abracadabra" (câu niệm thần chú tương tự "Úm ba la" hoặc "Úm ba la xì bùa" trong tiếng Việt), mang hàm ý trải nghiệm ở cửa hàng trực tuyến này tuyệt vời như có sự trợ giúp của phép thuật. Nhưng Cadabra không tồn tại lâu.



Tỉ phú Jeff Bezos - nhà sáng lập Amazon Chụp màn hình

Chỉ vài tháng sau, một luật sư nghe nhầm tên công ty thành "Cadaver" khiến Bezos quyết định tìm phương án mới. Ban đầu, ông cùng vợ muốn chọn Relentless.com nhưng loại đi vì nghe kém thân thiện. Một số lựa chọn khác cũng đưa ra như Awake.com, Browse.com đều không thành hiện thực.

Vào thời điểm đó, công cụ Tìm kiếm của Google đang thống trị internet và những cái tên bắt đầu bằng ký tự đứng hàng đầu trong bảng chữ cái là một lợi thế để hiển thị. Đó là lý do Bezos muốn đặt Awake.com và sau đó là Aard.

Nhưng cuối cùng, ông chọn Amazon.com làm tên và địa chỉ website của công ty. Theo Bezos, ý tưởng đến khi ông tra từ điển và thấy thích cái tên "Amazon" vì nghe đầy "kỳ lạ, khác biệt". Amazon không chỉ là tên của rừng mưa nhiệt đới mà còn trùng với tên dòng sông lớn nhất thế giới. Bezos nói ông có ý định đưa Amazon trở thành cửa hàng sách lớn nhất toàn cầu.

Nhà sáng lập cho rằng việc đặt tên là vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp của mình, đặc biệt là công ty hoạt động ở môi trường trực tuyến. Ngày nay, Amazon vẫn là một "nhà sách trực tuyến" khổng lồ nhưng đã mở rộng thành doanh nghiệp thương mại điện tử, kinh doanh đủ các sản phẩm phục vụ nhu cầu của người dùng, từ đồ công nghệ tới thiết bị gia dụng, hàng tiêu dùng cá nhân, nhu yếu phẩm...

Về biểu tượng mũi tên trên logo thương hiệu, thông điệp được lý giải là nụ cười hài lòng của khách hàng khi mua sắm tại đây. Còn thiết kế mũi tên kéo dài từ chữ "A" đến "Z" nhằm thể hiện công ty bán đầy đủ mọi loại sản phẩm, "từ A tới Z".